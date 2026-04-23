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23.04.2026 10:08:38
APA ots news: Die Finanzmarktaufsicht klärt auf: Wie stable sind deine Coins?
Die Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" der FMA erklärt, was
hinter Stablecoins steckt und worauf Anleger:innen achten
sollten
Wien (APA-ots) - "Stablecoins" sind spezielle Krypto-Assets, deren Wert
an stabile
Referenzwerte - etwa traditionelle Währungen oder Rohstoffe wie Gold
oder Öl - gekoppelt ist und die dadurch geringere Kursschwankungen
versprechen sollen. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)
erklärt in ihrem neuen Kurzvideo aus der Reihe "1 Minute - 1
Begriff", was Stablecoins sind, welche Risiken damit verbunden sein
können und worauf beim Erwerb zu achten ist.
Die versprochene Stabilität hängt entscheidend davon ab, dass die
Emittenten der Stablecoins jederzeit ausreichend Reserven halten.
Gerät dieses Vertrauen unter Druck, etwa wenn viele Anleger:innen
gleichzeitig eine Rückgabe verlangen, können auch Stablecoins rasch
an Stabilität verlieren. Genau hier setzt die Aufsicht an.
Die FMA ist als zentrale nationale Aufsichtsbehörde für die
Zulassung und laufende Beaufsichtigung von Stablecoin-Emittenten
sowie von Krypto-Dienstleistern in Österreich zuständig. Auf Basis
der europäischen Krypto-Verordnung MiCAR überwacht sie den
Kryptomarkt, prüft Anbieter vor ihrer Zulassung und führt eine
laufende Markt- und Verhaltensaufsicht durch. Ziel ist es,
Verbraucher:innen vor unseriösen Anbietern zu schützen und zugleich
die Stabilität des Finanzmarkts zu sichern.
In der Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" erklären
Mitarbeiter:innen der FMA zentrale Finanz- und Aufsichtsthemen aus
ihrer eigenen täglichen Aufsichtspraxis - kurz, verständlich und auf
den Punkt gebracht. Alle Videos dieser Reihe sind auf dem FMA-
Instagram-Kanal @redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA
zu finden.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0053 2026-04-23/10:03
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