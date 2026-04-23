APA ots news: Die Finanzmarktaufsicht klärt auf: Wie stable sind deine Coins?

Die Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" der FMA erklärt, was

hinter Stablecoins steckt und worauf Anleger:innen achten

sollten

Wien (APA-ots) - "Stablecoins" sind spezielle Krypto-Assets, deren Wert

an stabile

Referenzwerte - etwa traditionelle Währungen oder Rohstoffe wie Gold

oder Öl - gekoppelt ist und die dadurch geringere Kursschwankungen

versprechen sollen. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)

erklärt in ihrem neuen Kurzvideo aus der Reihe "1 Minute - 1

Begriff", was Stablecoins sind, welche Risiken damit verbunden sein

können und worauf beim Erwerb zu achten ist.

Die versprochene Stabilität hängt entscheidend davon ab, dass die

Emittenten der Stablecoins jederzeit ausreichend Reserven halten.

Gerät dieses Vertrauen unter Druck, etwa wenn viele Anleger:innen

gleichzeitig eine Rückgabe verlangen, können auch Stablecoins rasch

an Stabilität verlieren. Genau hier setzt die Aufsicht an.

Die FMA ist als zentrale nationale Aufsichtsbehörde für die

Zulassung und laufende Beaufsichtigung von Stablecoin-Emittenten

sowie von Krypto-Dienstleistern in Österreich zuständig. Auf Basis

der europäischen Krypto-Verordnung MiCAR überwacht sie den

Kryptomarkt, prüft Anbieter vor ihrer Zulassung und führt eine

laufende Markt- und Verhaltensaufsicht durch. Ziel ist es,

Verbraucher:innen vor unseriösen Anbietern zu schützen und zugleich

die Stabilität des Finanzmarkts zu sichern.

In der Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" erklären

Mitarbeiter:innen der FMA zentrale Finanz- und Aufsichtsthemen aus

ihrer eigenen täglichen Aufsichtspraxis - kurz, verständlich und auf

den Punkt gebracht. Alle Videos dieser Reihe sind auf dem FMA-

Instagram-Kanal @redenwiruebergeld und auf dem YouTube -Kanal der FMA

zu finden.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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