|
15.10.2026 12:12:38
APA ots news: Drei baut mit dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband das...
APA ots news: Drei baut mit dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband das dichteste Wettermessnetz des Burgenlands.
Bis zu 60 neue professionelle Wetterstationen an
Feuerwehrstandorten schaffen präzise flächendeckende
Wetterdaten für Einsatzkräfte und Bevölkerung.
Eisenstadt (APA-ots) - Extremwetterereignisse nehmen zu und stellen
Einsatzorganisationen
vor immer größere Herausforderungen. Um Wetterentwicklungen künftig
noch präziser und früher zu erkennen, baut Drei gemeinsam mit dem
Burgenländischen Landesfeuerwehrverband das Drei Wetter Messnetz im
Burgenland massiv aus. Bis Ende des Jahres sollen bis zu 60
professionelle Wetterstationen an Feuerwehrstandorten im gesamten
Bundesland errichtet werden. Damit entsteht das dichteste
Wetterstationsnetz des Burgenlands und eine neue Grundlage für mehr
Sicherheit bei Unwettern und Naturgefahren.
Das Projekt ist Teil des österreichweiten Ausbauprogramms von Drei
Wetter. Ziel ist der Aufbau des modernsten und dichtesten
Wettermessnetzes Österreichs mit rund 1.000 professionellen
Wetterstationen. Die neuen Messpunkte liefern hochauflösende
Wetterdaten in Echtzeit und verbessern damit Wetterprognosen,
Unwetterwarnungen und die Einsatzplanung von Feuerwehren und anderen
Organisationen.
Zwtl.: Echtzeitdaten, direkt aus den Regionen für schnellere, bessere
Entscheidungen.
Die neuen Wetterstationen liefern hochaufgelöste Messwerte zu
Temperatur, Niederschlag, Wind und weiteren Wetterparametern direkt
aus den Gemeinden und Regionen, in denen sie benötigt werden. Je
dichter das Messnetz, desto genauer können Wetterentwicklungen
erfasst und prognostiziert werden. Starkregen, Gewitterzellen oder
Sturmereignisse lassen sich dadurch früher erkennen und präziser
lokalisieren.
Für die Feuerwehren bedeutet das eine deutlich verbesserte Grundlage
für Lagebeurteilungen und Einsatzentscheidungen. Die zusätzlichen
Echtzeitdaten ermöglichen es, auf lokale Wetterentwicklungen rascher
zu reagieren und Einsätze noch gezielter zu planen.
Zwtl.: Von der Messung zur Entscheidung: Wetterdaten direkt in der
Leitstelle.
Damit die gewonnenen Daten unmittelbar in der Einsatzpraxis
genutzt werden können, stellt Drei gemeinsam mit seinem Wetterpartner
Kachelmannwetter dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband ein
eigenes Wetter-Dashboard zur Verfügung.
Das System bündelt Radar- und Satellitendaten, die Messwerte der
neuen Wetterstationen sowie hochaufgelöste Prognosekarten auf einer
zentralen Plattform. So werden Wetterdaten in Echtzeit zu konkreten
Entscheidungsgrundlagen: Einsatzleitungen erkennen herannahende
Unwetterzellen oder Starkregenereignisse frühzeitig, können
Einsatzkräfte gezielt vorbereiten und Ressourcen vorausschauend
planen.
Zwtl.: Was bedeutet das konkret für das Burgenland?
Mit bis zu 60 neuen Wetterstationen entsteht ein flächendeckendes
Netz lokaler Messpunkte, das dreimal so dicht ist wie das bestehende
Messnetz. Dadurch wird eine Wettererfassung im Burgenland möglich,
die präziser und flächendeckender ist als je zuvor und lokale
Unterschiede des Wettergeschehens erstmals umfassend sichtbar macht.
Die gewonnenen Daten schaffen eine wertvolle Grundlage für die
öffentliche Sicherheit, den Katastrophenschutz und die
Daseinsvorsorge.
Zwtl.: Mehr Sicherheit für Einsatzkräfte und Bevölkerung.
Franz Kropf, Landesfeuerwehrkommandant:
"Die Auswirkungen von Extremwetterereignissen sind auch im Burgenland
zunehmend spürbar. Für schnelle und sichere Entscheidungen im Einsatz
sind präzise Wetterinformationen heute wichtiger denn je. Mit dieser
Kooperation schaffen wir eine wertvolle Grundlage für die Feuerwehren
im ganzen Land. Die neuen Wetterstationen liefern Daten direkt aus
den Gemeinden und unterstützen unsere Einsatzkräfte dabei,
Gefahrenlagen frühzeitig zu erkennen und die Bevölkerung bestmöglich
zu schützen."
Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Je dichter unser Wettermessnetz
wird, desto präziser können wir Wetterentwicklungen erfassen und
vorhersagen. Mit der Kooperation mit dem Burgenländischen
Landesfeuerwehrverband schaffen wir die Grundlage für eine noch
bessere regionale Wetterdatenversorgung und stärken gleichzeitig die
Resilienz gegenüber Wetterextremen."
"Die Zusammenarbeit mit dem Burgenländischen
Landesfeuerwehrverband zeigt, welchen Mehrwert moderne Wetterdaten
für Einsatzorganisationen und Gemeinden schaffen können. Gemeinsam
treiben wir den Ausbau eines flächendeckenden Wettermessnetzes weiter
voran und leisten einen wichtigen Beitrag zur digitalen
Grundversorgung in Österreich", so Christian Kohl, Senior Head of
Enterprise bei Drei.
Über Drei Wetter.
Mit Drei Wetter schafft Drei gemeinsam mit dem renommierten
Wetterexperten Jörg Kachelmann und der auf digitale Fernmessungen
spezialisierten Metrilog Data Services GmbH einen neuen
Qualitätsstandard für Wetterprodukte. Ziel des Projekts ist eine
Daseinsvorsorge für alle Menschen in Österreich durch eine
frühzeitige, präzise und verlässliche Versorgung mit relevanten
Wetterinformationen. Drei baut aktuell das modernste und dichteste
Wettermessnetz Österreichs auf - mit rund 1.000 professionellen
Wetterstationen. Nach dem erfolgreichen Start in Vorarlberg mit mehr
als dreimal so vielen Messstationen wie bisher und dem Ausbau in
Tirol und Niederösterreich, hat Drei zuletzt in Kooperation mit dem
Landesfeuerwehrverband Niederösterreich rund 100 neue Drei
Wetterstationen an Landesfeuerwehr-Gebäuden in ganz Niederösterreich
errichtet. Durch die Kombination meteorologischer Expertise,
technologischer Infrastruktur und intelligenter Produkte ermöglicht
Drei Wetter Prognosen, die flächendeckend, lokal relevant und für
alle nutzbar sind. Mehr auf www.drei.at/wetter
FAQs zu Drei Wetter
Was ist Drei Wetter?
Drei Wetter ist die Wetterplattform von Drei. Das Projekt kombiniert
ein österreichweites Netz professioneller Wetterstationen mit
meteorologischer Expertise und digitalen Wetterservices. Ziel ist es,
Menschen, Gemeinden, Unternehmen und Einsatzorganisationen mit
präzisen, lokalen und verlässlichen Wetterinformationen zu versorgen.
Warum baut Drei ein eigenes Wettermessnetz auf?
Österreich weist aufgrund seiner vielfältigen Topografie starke
lokale Wetterunterschiede auf. Für präzise Vorhersagen braucht es
deshalb möglichst viele lokale Messpunkte. Mit dem Ausbau von rund
1.000 Wetterstationen schafft Drei die Grundlage für genauere
Prognosen und frühere Warnungen vor Wetterextremen. Drei bringt seine
Kompetenz beim Aufbau und Betrieb von Infrastrukturen und seine
langjährige Expertise bei Kundenbeziehungen und der raschen
Übermittlung von Informationen an Menschen in Österreich in das neue
Projekt ein.
Welche Wetterdaten werden erfasst?
Die Wetterstationen messen unter anderem Temperatur, Niederschlag,
Wind und weitere meteorologische Parameter in Echtzeit. Diese Daten
fließen unmittelbar in Wettermodelle, Prognosen und Warnsysteme ein.
Welchen Nutzen haben Feuerwehren von den Wetterstationen?
Die Feuerwehren erhalten präzisere Informationen über aktuelle und
kommende Wetterentwicklungen direkt aus ihrem Einsatzgebiet. Dadurch
können Einsatzleitungen Gefahrenlagen früher erkennen, Ressourcen
gezielter planen und Einsatzkräfte besser schützen.
Wer sind die Partner hinter Drei Wetter?
Drei arbeitet bei Drei Wetter mit den Meteorolog:innen rund um Jörg
Kachelmann sowie mit der auf digitale Umweltmessungen spezialisierten
Metrilog Data Services GmbH zusammen. Die Partner bündeln
meteorologische Expertise, Messtechnik und digitale Infrastruktur.
Wer kann die Angebote von Drei Wetter nutzen?
Die Lösungen von Drei Wetter richten sich an Gemeinden,
Einsatzorganisationen, Tourismusregionen, Unternehmen sowie Betreiber
kritischer Infrastruktur. Darüber hinaus profitieren auch
Bürger:innen von präziseren Wetterinformationen und Warnungen.
Warum werden lokale Wetterdaten immer wichtiger?
Extremwetterereignisse wie Starkregen, Gewitter, Sturm oder
Hitzewellen treten immer häufiger und oft sehr lokal begrenzt auf.
Lokale Echtzeitdaten helfen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und
fundierte Entscheidungen zu treffen.
Welche Rolle spielt die Kooperation im österreichweiten Ausbau?
Die Kooperation mit dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband ist
ein wichtiger Baustein beim Ausbau des österreichweiten Drei Wetter
Messnetzes. Mit bis zu 60 neuen Wetterstationen wird das Burgenland
zu einer der am dichtesten erfassten Wetterregionen Österreichs.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Telefon: 066066033701
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0135 2026-10-15/12:06
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!