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19.11.2026 10:12:39
APA ots news: Drei Black Offer: Unlimitiertes 5G Internet derzeit ab nur...
APA ots news: Drei Black Offer: Unlimitiertes 5G Internet derzeit ab nur 16,03 Euro pro Monat.
Wien (APA-ots) - -
30% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr bei 5G Easy 80, ein
Tarifleben lang*
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Nur 16,03 Euro statt 22,90 Euro pro Monat.
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Zusätzlich 1 Monat gratis bei Online-Abschluss.
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Gratis-Einstiegsrouter, kein Aktivierungsentgelt, keine
Servicepauschale.
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Ab 19.November, für Neu- und Bestandskund:innen. Angebot ist
Unlimited Mix fähig.
Mit dem neuen Black Offer macht Drei schnelles 5G Internet noch
leistbarer. Ab 19. November 2026 erhalten Neu- und Bestandskund:innen
für kurze Zeit einen Rabatt von 30 % auf die monatliche Grundgebühr
des unlimitierten Tarifs 5G Easy 80. Die aktuelle monatliche
Grundgebühr beträgt damit 16,03 Euro statt 22,90 Euro pro Monat.
Zusätzlich schenkt Drei bei Online-Abschluss einen Monat
Grundentgelt. Der passende Einstiegsrouter ist kostenlos inkludiert,
ebenso entfallen Aktivierungsentgelt und Servicepauschale.
Mehr auf www.drei.at/5G-easy
Zwtl.: Dauerhaft sparen beim unlimitierten Internet zuhause.
Das Black Offer gilt für Verbraucher:innen und Kleinunternehmen
und kombiniert attraktive Preisvorteile mit leistungsstarkem Internet
für Zuhause. Mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 80 Mbit/s
eignet sich 5G Easy 80 für alltägliche Anwendungen wie Streaming,
Homeoffice, Videotelefonie und Surfen. Dank des Tarifleben-langen
Rabatts von 30 % auf die jeweils gültige monatliche Grundgebühr
profitieren Kund:innen dauerhaft von einem besonders attraktiven
Preis. Zusätzlich lässt sich das Angebot mit dem Drei Unlimited Mix
kombinieren und bietet so weiteres Sparpotenzial für Haushalte mit
mehreren Drei Produkten. Mehr auf www.drei.at/mix
Zwtl.: Alles dabei, sofort startklar.
Neben dem Tarifleben-langen Rabatt von 30 % auf die monatliche
Grundgebühr erhalten Kund:innen einen gratis Einstiegsrouter.
Aktivierungsentgelt und Servicepauschale entfallen ebenfalls. Wer das
Angebot online abschließt, surft den ersten Monat sogar kostenlos.
Mit dem Black Offer stellt Drei einmal mehr seinen Anspruch unter
Beweis, leistungsstarke digitale Infrastruktur für möglichst viele
Menschen in Österreich einfach zugänglich und leistbar zu machen.
*Black Offer gültig im Aktionszeitraum bei Neuanmeldung oder
Tarifwechsel auf 5G Easy 80. 30 % Rabatt auf die jeweils gültige
monatliche Grundgebühr von 5G Easy 80, solange Kund:innen den Tarif
behalten. Die zum Veröffentlichungszeitpunkt gültige monatliche
Grundgebühr beträgt 16,03 Euro statt 22,90 Euro. Kompatibel mit
Unlimited Mix Rabatt. Details: www.drei.at/5G-easy
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Petra Jakob, Head of Corporate Communication
Telefon: +43 (0) 50 660 33700
E-Mail: presse@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0071 2026-11-19/10:06
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