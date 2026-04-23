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23.04.2026 11:37:38
APA ots news: Drei erweitert Versicherungsangebot: Neuer Mobilitätsschutz...
APA ots news: Drei erweitert Versicherungsangebot: Neuer Mobilitätsschutz für Straße, Schiene und Berg.
Wien (APA-ots) - - Rundum-Hilfe auf allen Wegen in Österreich: bei Auto-
und
Fahrradpannen, alpinen Notfällen und Öffi-Verspätungen zu Events oder
Flügen.
- Keine Bindung, keine verpflichtende Jahresmitgliedschaften, alle
Verkehrsmittel - ab 3,90 Euro/ Monat für Singles und 5,90 Euro/ Monat
für Familien.
- Österreichweite 24/7-Hilfe durch mehr als 1.000 Partnerbetriebe.
- Kombinierbar mit Drei Reiseschutz für zusätzliche Absicherung im
Ausland
Nach der Einführung einer Auslandsreiseversicherung im Vorjahr
erweitern Drei und LAMIE ihr Versicherungsangebot ab 23. April um
einen österreichweiten Mobilitätsschutz, der auf das veränderte
Mobilitätsverhalten in Beruf und Freizeit zugeschnitten ist. Da Wege
immer häufiger multimodal zurückgelegt werden, bietet der flexible
und bindungsfreie Schutz von Drei schnelle Hilfe bei KFZ-, Fahrrad-
oder E-Bike-Pannen in ganz Österreich. Darüber hinaus sind Kletter-,
Wander- oder Skiunfälle inklusive Hubschrauberrettung abgedeckt. Ein
innovativer Verspätungsschutz greift, wenn die Anreise zu Events,
Sportveranstaltungen oder Flugreisen aufgrund von Verzögerungen im
öffentlichen Verkehr oder einer Autopanne nicht rechtzeitig gelingt.
Zwtl.: Optimaler Schutz für maximale Alltagsfreiheit.
Die Versicherung richtet sich an Einzelpersonen oder Familien,
die viel unterwegs, sportlich aktiv bzw. kulturell interessiert sind.
Singles zahlen monatlich 3,90 Euro, Familien 5,90 Euro. Die Produkte
sind ohne Bindung oder Mindestvertragslaufzeit abschließbar.
Drei CCO Günter Lischka: "Mit dem Fahrrad zur Arbeit, dem Auto zu
den Großeltern und der Bahn zum Konzert - das Mobilitätsverhalten der
Österreicher:innen wird immer vielfältiger. Öffentliche
Verkehrsmittel, Fahrräder und Carsharing gewinnen laufend an
Bedeutung. Gemeinsam mit unserem Versicherungspartner LAMIE haben wir
daher ein neues Versicherungsprodukt entwickelt, das diesem
Mobilitätswandel Rechnung trägt und Rundum-Hilfe ohne verpflichtende
Jahresmitgliedschaft für weniger als vier Euro pro Monat bietet."
LAMIE CFO Roland Pedak: "Mit mehr als 1.000 Partnerbetrieben in
ganz Österreich verfügen wir über eines der dichtesten Pannen-
Netzwerke des Landes. Damit ermöglichen wir schnelle Hilfe bei KFZ-,
E-Bike- oder Fahrradpannen. Angesichts des anhaltenden Outdoor-Booms
und der steigenden Zahl an Bergrettungseinsätzen ist der Alpin-Schutz
ein zentraler Bestandteil einer modernen Mobilitätsversicherung."
Zwtl.: Der Drei Mobilitätsschutz beinhaltet:
- 24/7 KFZ-Assistance: Pannenhilfe, Abschleppdienst und Leihfahrzeug
bei Bedarf.
- (E)-Bike-Assistance: 24/7 Vor-Ort-Reparatur oder organisierte
Heimreise bzw. Übernahme der Übernachtungskosten.
- Freizeit-Alpin-Schutz: Kostenersatz für Berg- und Pistenrettung,
Hubschrauberrettung.
- Verspätungsschutz bei gebuchten Tickets: Bei Zug-, Öffi-Verspätung
oder Auto-Pannen zum Flughafen z.B. Kostenersatz für Taxi-Fahrten
oder Unterstützung bei nicht genutzten Tickets (z.B. Fußball oder
Konzert) infolge von Autopannen oder Öffi-Ausfällen.
Zwtl.: "Sicher unterwegs" im In- und Ausland
Zusätzlich zum Mobilitätsschutz für Österreich bietet der Drei
Reiseschutz eine umfangreiche Absicherung von Auslandsaufenthalten.
Haben Drei Kund:innen den Drei Reiseschutz für ihre Rufnummer
aktiviert, tritt der Schutz automatisch in Kraft, sobald das Handy
die Grenze überschreitet und sich ins ausländische Handynetz
einwählt. Die Leistungen umfassen Behandlungskosten, Pannenhilfe,
Rückholung, Bergungskosten und Unfallversicherung. Die Kombination
aus Mobilitäts- und Reiseschutz bietet einen umfassenden Schutz für
Risiken im Alltag der Österreicher:innen im In- und Ausland zu den
geltenden Versicherungsbedingungen.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Petra Jakob, Head of Corporate Communication
Telefon: +43 (0) 50 660 33700
E-Mail: presse@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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OTS0096 2026-04-23/11:30
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