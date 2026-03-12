|
APA ots news: Drei Handyfreiheit: Gesamtpaket aus Premium-Smartphones und Tarif, dessen Monatskosten automatisch sinken.
Wien (APA-ots) - -
Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X300 Pro, vivo V70 und Samsung Galaxy
S26 jetzt noch erschwinglicher.
-
Handyfreiheit Kund:innen haben die Wahl: Tophandys länger nutzen
und nach 24 Monaten monatlich automatisch weniger bezahlen oder
Umtausch gegen ein neues Top-Handy.
-
Bis 22. April 2026: 9 Euro Jugend+ Bonus für alle bis 27 bei
Handyfreiheit-Neuanmeldung.
-
Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale und keine Indexierung.
Mit der Handyfreiheit von Drei werden Top-Smartphones jetzt
einfacher leistbar. Kund:innen profitieren von einem Gesamtpaket aus
Handy und Tarif, dessen Monatskosten im Laufe der Nutzungszeit
automatisch günstiger werden - ganz ohne zusätzliche Schritte.
Zwtl.: Noch günstigere Premium-Geräte um 0 Euro Anzahlung
Das Samsung Galaxy S26 Ultra, das Samsung Galaxy S26 sowie die
neuen vivo Modelle X300 Pro und V70 sind ab sofort im Handyfreiheit-
System noch erschwinglicher. Wer sich für den Tarif Handyfreiheit L
entscheidet, zahlt bei Premiumhandys nach 24 Monaten automatisch
weniger und nach 36 Monaten nur noch 16,90 Euro pro Monat. So belohnt
Drei alle, die ihr Smartphone länger nutzen. Gleichzeitig bleibt man
flexibel: Wer ein neues Gerät braucht, kann sein Handy im Rahmen der
Handyfreiheit schon nach zwei Jahren kostenlos gegen ein aktuelles
Top-Modell tauschen.
Beispiele:
- Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB: In Kombination mit Handyfreiheit L
sinken die anfänglichen Monatskosten für Handy und Tarif von EUR
57,90 nach 24 Monaten auf 31,90 Euro, nach 36 Monaten auf 16,90 Euro.
- vivo X300 Pro: von anfänglich EUR 47,90 nach 24 Monaten nur noch
29,90 Euro pro Monat, ab dem 36. Monat 16,90 Euro/ Monat. Mehr auf
www.drei.at/freiheit
Zwtl.: Top-Smartphones für alle bis 27 jetzt noch günstiger
Bis zum 22. April 2026 erhalten alle bis 27 Jahre bei einer
Handyfreiheit-Neuanmeldung zusätzlich einen 9 Euro Jugend+ Bonus. So
kostet etwa das Samsung Galaxy S26 mit Handyfreiheit L und 0 Euro
Anzahlung in den ersten 24 Monaten nur 36,90 Euro/Monat. Danach
reduziert sich der Preis automatisch: nach 24 Monaten auf 17,90 Euro,
nach 36 Monaten auf 7,90 Euro. Mehr auf www.drei.at/jugend
Zwtl.: Keine Aktivierungskosten, keine Servicepauschale
Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfällt das
Aktivierungsentgelt, ebenso die Servicepauschale. Eine weitere
Besonderheit: Bei der Handyfreiheit gibt es keine Indexierung.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
