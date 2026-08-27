APA ots news: Drei Handyfreiheit: Top-Smartphones für alle bis 27 jetzt noch günstiger.

Wien (APA-ots) - -

Samsung Galaxy S26 Ultra 256, vivo V70 und vivo V70 Lite etc. im

Handyfreiheit-System für alle bis 27 jetzt noch günstiger.

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0 Euro Anzahlung, zzgl. einmalig 6,60 Euro Urheberrechtsabgabe

pro Smartphone.

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Alle bis 27 sparen jetzt zusätzlich 8 Euro monatlich.*

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Handyfreiheit-Kund:innen haben die Wahl: Tophandys länger nutzen

und nach 24 Monaten automatisch weniger bezahlen oder Umtausch gegen

neues Top-Handy.

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Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung.

Zum Start des Schul- und Studienjahres bietet Drei ausgewählte

Smartphones stark vergünstigt an. Mit der Handyfreiheit-Herbstaktion

erhalten neue Kund:innen bis 27 Jahre einen Jugend+ Bonus von 8 Euro

pro Monat auf ausgewählte Smartphone-Angebote. Die Geräte sind ohne

Anzahlung erhältlich; einmalig fallen 6,60 Euro URA (

Urheberrechtsabgabe) pro Smartphone an. Aktivierungsentgelt,

Servicepauschale und Indexierung entfallen. Zur Auswahl stehen unter

anderem das Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB, das vivo V70 und das

vivo V70 Lite. Der Jugend+ Bonus gilt bis zur Vollendung des 27.

Lebensjahres.

Zwtl.: Was ist die Handyfreiheit von Drei?

Die Handyfreiheit kombiniert ein Premium-Smartphone mit einem 5G

Mobilfunktarif zu einem monatlichen Gesamtpreis, der sich über die

Laufzeit reduziert.

Die wichtigsten Merkmale:

- Automatische Preissenkung nach 24 Monaten.

- Weitere Preisreduktion nach 36 Monaten.

- Kund:innen können ihr Smartphone länger nutzen und profitieren von

niedrigeren monatlichen Kosten.

- Alternativ ist ein Gerätewechsel auf ein neues Modell möglich.

- Zurückgegebene Smartphones werden weiterverwendet und erhalten ein

zweites Leben.

Premium-Geräte, mit 0 Euro Anzahlung.*

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB + Handyfreiheit L

- 47,90 Euro statt 55,90 Euro pro Monat

- Ab Monat 25: 26,90 Euro pro Monat

- Ab Monat 37: 10,90 Euro pro Monat

vivo V70 + Handyfreiheit L

- 28,90 Euro pro statt 36,90 Euro pro Monat

- Ab Monat 25: 14,90 Euro pro Monat

- Ab Monat 37: 10,90 Euro pro Monat

vivo V70 Lite + Handyfreiheit L

- 19,90 Euro statt 27,90 Euro pro Monat

- Ab Monat 25: 11,90 Euro pro Monat

- Ab Monat 37: 10,90 Euro pro Monat

Mehr auf www.drei.at/jugend

Handyfreiheit L inkludiert 90 GB 5G Internet pro Monat in der EU

sowie unlimitierte Minuten/ SMS österreichweit und in der EU. Mehr

auf www.drei.at/freiheit

Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung.

Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfallen Aktivierungsentgelt,

Servicepauschale und Indexierung.

Zwtl.: Warum die Handyfreiheit?

- Premium-Smartphones ohne Anzahlung (zzgl. einmalig 6,60 Euro

Urheberrechtsabgabe pro Smartphone)

- Monatspreis sinkt automatisch nach 24 Monaten und nach 36 Monaten

nochmals

- Smartphone länger nutzen und automatisch weniger bezahlen

- Alternativ Wechsel auf ein neues Handy bereits nach 12 Monaten

möglich. (Neuer Monatspreis abhängig vom jeweils gewählten Handy und

Tarif).

- Rückgegebene Geräte werden weitergenutzt und erhalten ein zweites

Leben

- Gratis Aktivierung

- Keine Servicepauschale

- Keine Indexierung

- Zusätzlich 8 statt 5 Euro Jugend+ Bonus pro Monat für alle bis 27

Jahre

- Mehr Infos auf www.drei.at/freiheit und www.drei.at/jugend

Top-Tarif ohne Handy: SIM Unlimited M und up Unlimited+ 30%

günstiger.

Alle, die kein neues Smartphone benötigen, erhalten jetzt die Tarife

SIM Unlimited M und up Unlimited+ inklusive unlimitierte 5G Daten um

30 Prozent günstiger um 17,43 statt 24,90 Euro/ Monat. Ohne Bindung,

mit gratis-Aktivierung. Die Ermäßigung gilt ein Tarifleben lang.

* Zzgl. einmalig 6,60 Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Jugend+

Bonus nutzbar von 6 bis 27 Jahren, automatischer Wegfall mit 28.

Geburtstag. 24 Monate Mindestvertragsdauer.

Angegebene Tarifbeispiele jeweils Tarif Handyfreiheit L inkl. 8

Jugend+ Bonus.

Geräteabhängiger Restbetrag jeweils bei Kündigung nach 24 Monaten

Mindestvertragsdauer (MVD) bei Behalten des Geräts:

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB: 191 Restbetrag nach 24 Monaten MVD

bei Behalten des Geräts.

vivo V70: 36 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei

Behalten des Geräts.

vivo V70 Lite: 14 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei

Behalten des Geräts.

vivo X300 Pro: 136 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei

Behalten des Geräts.

Samsung Galaxy S26 256 GB: 132 Restbetrag bei Kündigung nach 24

Monaten MVD bei Behalten des Geräts Details: drei.at/jugend

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen

von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der

Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei

erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-

Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie,

Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand.

Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber

und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen

verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in

Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit . Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

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