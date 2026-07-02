APA ots news: Drei Österreich ist Europas Nummer 1 bei 5G Standalone - Österreich führend bei Nutzung durch Kund:innen.

Wien (APA-ots) - -

Opensignal Crowdsourcing Analyse bestätigt Pole Position von Drei bei

5G Standalone Netzen in Europa.

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Österreich hat dank Drei europaweit höchste 5G SA-Nutzungsrate.

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5G mit eigenem 5G-Kernnetz bietet Kund:innen klare Vorteile:

Schnellere Download-Geschwindigkeit, Geringere Latenzzeit und mehr

durchgängige Qualität.

Laut aktueller Crowdsourcing-Analyse durch Opensignal zählt Drei

zu Europas führenden Mobilfunkbetreibern beim Einsatz von 5G

Standalone (5G SA), der nächsten Generation der 5G-Netztechnologie.

Die Studie, die auf realen Nutzerdaten in 29 europäischen Märkten

basiert, zeigt: Drei Österreich belegt den Spitzenplatz unter Europas

Netzbetreibern bei der tatsächlichen Nutzung von 5G SA durch

Kund:innen. Rund 37 % der gesamten Nutzungszeit entfällt bei Drei

bereits auf diese moderne Netzarchitektur.

Zwtl.: Vom 5G-Versprechen zur Realität: Drei liefert echtes 5G

Während viele Märkte und Betreiber weiterhin von 4G Kernnetz-

basiertem 5G geprägt sind, zeigt sich bei Drei ein anderes Bild: 5G

Standalone ist hier seit 2022 Standard und integraler Bestandteil der

täglichen Nutzung.

Der Unterschied ist entscheidend:

- Klassisches 5G (Non Standalone/ NSA) basiert weiterhin auf 4G-

Kernnetzen.

- 5G Standalone (SA) ist ein vollständig eigenständiges 5G-Netz.

Dies bringt klare Vorteile:

- Deutlich geringere Latenz, bessere Reaktionszeiten, schnellere

Verbindungsaufbauten für eine bessere Performance von

Internetdiensten.

- Höhere Netzwerk-Effizienz

- Besseres durchgängiges Kund:innen-Erlebnis (Surfen, Streamen,

Gaming)

- Neue Anwendungsfelder für Unternehmens-Kunden wie Network Slicing

und 5G SA Campusnetze

Laut Opensignal verbessert 5G SA insbesondere die Reaktionszeiten

stark - mit Latenzreduktionen von bis zu 32 % gegenüber 5G NSA.

Zwtl.: Erfolgsfaktor: 5G Standalone als Standard für alle

Der Grund für die Spitzenposition von Drei ist eine konsequente

Strategie:

5G Standalone ist kein Premiumprodukt, sondern für alle 5G Kund:innen

zugänglich.

Das bedeutet:

- automatische Nutzung ohne Zusatzkosten

- keine Tarifbarrieren (aktuelle Tarife und Endgeräte unterstützen 5G

SA)

- schnelle Skalierung im Alltag

Opensignal bestätigt: Die höchsten Nutzungswerte erzielen genau

jene Betreiber, die 5G SA als Default aktivieren - angeführt von Drei

Österreich.

Zwtl.: Europa weit zurück - Österreich an der Spitze.

Die Ergebnisse zeigen auch den klaren Abstand zum restlichen

Markt:

- Europaweit liegt der Anteil der 5G-SA-Nutzung bei nur 1,8% der

gesamten Verbindungszeit.

- In Österreich hingegen liegt dieser Wert bei über 11 % auf

Marktebene.

- Drei selbst erreicht sogar rund 37 %.

Damit gilt: Österreich ist dank Drei der führende 5G-Standalone-

Markt Europas.

Zwtl.: 5G Standalone als Fundament der digitalen Zukunft.

5G Standalone ist weit mehr als ein Technologie-Upgrade - es ist

die Basis für:

- 5G Advanced bzw. 6G

- Industrie 4.0 Anwendungen inkl. 5G SA Campusnetze

- autonome Systeme

- eröffnet neue Möglichkeiten für KI.

Drei zeigt eindrucksvoll: Diese Zukunft ist bereits Realität.

Drei CTIO Bernd Loacker sieht die 5G-Strategie von Drei durch

Opensignal bestätigt:

" Beim Start des 5G Netzausbaus haben wir uns als einziger heimischer

Mobilfunk-Betreiber bewusst dazu entschieden, ein völlig neues Netz

mit eigenem 5G Kernnetz zu errichten. Dies macht sich nun bezahlt.

Wir haben nicht nur das modernste landesweite 5G Netz Österreichs,

sondern stellen diesen Standard auch allen Kund:innen zur Verfügung

und steigern damit nachweislich deren Zufriedenheit.

Auf einen Blick:

- Drei Österreich ist Nummer 1 in Europa bei 5G Standalone Nutzung

- Ein besseres Kundenerlebnis bei den gängigsten Anwendungen wie

Surfen, Gaming und Streamingdiensten durch Reduzierung der Latenzzeit

mit 5G SA

- Eine Erhöhung der Stabilität bei gesteigerter Datenrate im Download

(bis zu 220%).

- Drei setzt als Vorreiter auf 5G SA als Standard (kein

Premiumprodukt)

- 5G SA basiert auf 5G-Kernnetz ohne 4G-Abhängigkeit

- 37 % der 5G-Nutzungszeit bei Drei erfolgt bereits im 5G SA-Netz

- Österreich gesamt: rund 11,1 % 5G SA-Anteil - europaweiter

Spitzenwert dank Drei

- Europa-Durchschnitt: nur 1,8 % 5G-SA-Nutzung

- Mehrheit der Nutzung in Europa weiterhin über 4G (82,9 %)

- 5G Standalone ist die Basis für 5G Advanced, Industrie 4.0

Anwendungen und 5G Campusnetze.

Die Crowdsourcing Analyse basiert auf realen Opensignal-

Nutzerdaten aus dem ersten Quartal 2026 und umfasst 29 europäische

Märkte. Mehr auf 5G Standalone in Europe: Where deployment stands and

what it means for consumers - June 2026 | Opensignal

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

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