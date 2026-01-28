|
APA ots news: Drei spendet erneut 27.500 Suppen an Caritas Wien-Suppenbus.
Wien (APA-ots) - - Social Media Fans sammelten Suppen mit ihren
Kommentaren.
- Für jede kommentierte Suppenzutat spendete Drei eine warme
Mahlzeit.
- Endergebnis: Wieder rund 27.500 heiße Suppen für die Gäste des
Canisibus.
Tausende Suppen für Menschen, die sich nicht täglich eine warme
Mahlzeit leisten können. Auch diesen Winter sammelte das
Telekommunikationsunternehmen Drei mit seiner sozialen Initiative
"Drei Hilft" heiße Suppen für den Canisibus, den Suppenbus der
Caritas der Erzdiözese Wien. Drei fragte dafür auf Facebook,
Instagram und TikTok nach den liebsten Suppenzutaten seiner Fans und
machte aus jeder kommentierten Suppenzutat eine echte Suppe. Das
Endergebnis: rund 27.500 Suppen. Mehr auf www.drei.at/winteraktion
Rudolf Schrefl, CEO von Drei, freut sich: "Unsere Winteraktion
zeigt auch heuer wieder, wie wichtig gemeinsames Engagement ist.
Social Media-Fans und Mitarbeitende von Drei haben erneut fleißig
Suppen gesammelt und damit ein gutes Ergebnis erzielt. Mit Drei Hilft
ermöglichen wir so über drei Monate hinweg täglich warme Canisibus-
Mahlzeiten. Danke an alle, die wieder einmal mit Herz und Einsatz
dabei waren." Die ersten dampfenden Suppenschüsseln verteilte Schrefl
wieder bei winterlichen Temperaturen gemeinsam mit Caritasdirektor
Klaus Schwertner und Canisibus-Freiwilligen auf einer der Suppenbus-
Touren durch Wien.
Caritasdirektor Klaus Schwertner dazu: "Der Bedarf an Hilfe war
selten so hoch. Teuerung und Kürzungen bringen immer mehr Menschen
unter Druck, die eisigen Temperaturen der letzten Wochen sind eine
zusätzliche Belastung und auch lebensgefährlich für obdachlose
Menschen. Umso schöner, dass durch den Einsatz der Drei-Community
erneut zahlreiche warme Suppen für Menschen in Not ermöglicht werden
konnten. Vielen Dank an Drei und alle Unterstützer:innen für diese
gelebte Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft!"
Zwtl.: Die Canisibus-Suppe: eine Mahlzeit.
Der Gesamterlös der Drei Hilft-Winteraktion kommt dem Caritas
Canisibus zugute. Seit
35 Jahren versorgt er obdachlose und armutsbetroffene Menschen jeden
Abend verlässlich mit heißer Suppe - an zehn Stationen in Wien. Für
viele der bis zu 400 Gäste bedeutet diese Suppe die einzige warme
Mahlzeit am Tag. Deshalb ist die Canisibus-Suppe eine vollwertige,
sättigende Speise, die täglich aus nährstoffreichen Zutaten
zubereitet wird. Rund 100.000 Teller Suppe werden jedes Jahr
ausgegeben. Freiwillige kochen täglich frisch, verladen die Suppe in
zwei Busse und ein E-Lastenrad und bringen sie direkt zu den
Menschen, die sie brauchen. Mehr auf www.caritas-wien.at/canisibus
Zwtl.: Drei Hilft: eine Säule der Drei Nachhaltigkeitsstrategie.
Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei, ist eine der vier
Säulen der Drei Nachhaltigkeitsstrategie. Gemeinsam mit ausgewählten
Partnern unterstützt Drei Hilft Menschen in Österreich. Als UNICEF-
Nothilfepartner engagiert sich Drei Hilft weltweit für Kinder in
Krisengebieten. Über eine Million Euro hat Drei seit dem Start der
Initiative gegen Armut, für Menschen mit Behinderungen, gegen Gewalt
an Frauen und Kindern und für (digitale) Bildung sowie digitale
Inklusion aufgebracht. Mehr unter www.drei.at/verantwortung und
www.drei.at/drei-hilft
Zwtl.: Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen
von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der
Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei
erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-
Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie,
Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand.
Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber
und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen
verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in
Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Telefon: 066066033701
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
Caritas Wien
Nina Starzer
Presseteam
Caritas der Erzdiözese Wien
Tel.: +43 (0) 676/558 24 70
E-Mail: nina.starzer@caritas-wien.at
