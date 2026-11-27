APA ots news: Drei und Elisa starten Europas erste kommerzielle 5G Standalone-Roaming-Verbindung, unterstützt durch die 5G SA-Hubbing-Plattform von BICS

Wien/Brüssel (APA-ots) - - Meilenstein für 5G: Erstmals wird 5G

Standalone Roaming in Europa

vom technischen Testbetrieb in den kommerziellen Einsatz für Privat-

und Geschäftskund:innen überführt.

- Die Verbindung zwischen Österreich und Finnland schafft zugleich

die Basis für neue IoT-Anwendungen und innovative

Unternehmenslösungen.

Drei und der finnische Mobilfunkanbieter Elisa und haben mit

Unterstützung des internationalen Kommunikationsanbieters BICS, einem

Unternehmen von Proximus Global, Europas erste kommerzielle

internationale 5G Standalone-Roaming-Verbindung (5G SA) erfolgreich

gestartet.

Damit geht internationales 5G SA-Roaming erstmals in Europa vom

abgeschlossenen technischen Testbetrieb in einen kommerziellen Live-

Betrieb über. Kund:innen und vernetzte Geräte, die zwischen Finnland

und Österreich unterwegs sind, können damit künftig die Vorteile von

reinem 5G SA auch über Ländergrenzen hinweg nutzen.

Anders als bisherige 5G Non Standalone-Netze, die teilweise auf

bestehender 4G Infrastruktur basieren, nutzt 5G SA ein eigenes 5G-

Kernnetz. Damit schafft die Technologie die Grundlage für

fortschrittliche 5G-Funktionen wie geringere Latenzzeiten, höhere

Effizienz, verbesserte Sicherheit und Network Slicing.

Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger Mobilfunkanbieter

Österreichs ein österreichweites 5G SA-Netz.

"Unsere Kund:innen erwarten erstklassige Verbindungen, egal wo

sie sich befinden. 5G SA verändert den Mobilfunk grundlegend und

Roaming ist ein entscheidender Bestandteil dieser Entwicklung.

Gemeinsam mit Elisa und BICS ist uns nun eine europäische Premiere

gelungen, die uns unserem Ziel näherbringt, die volle

Leistungsfähigkeit von 5G überall dort verfügbar zu machen, wohin

unsere Kund:innen reisen. Dieser Meilenstein zeigt, wie die

Zusammenarbeit in der Branche Innovation beschleunigen und

Technologien der nächsten Generation in konkrete Vorteile für Privat-

und Geschäftskund:innen übersetzen kann", sagt Simone Keglovics,

Senior Head of Wholesale & Regulatory bei Drei Österreich.

2024 setzte Elisa den nächsten wichtigen Schritt und führte als

erster Betreiber in Finnland 5G SA-Dienste sowohl für Privat- als

auch für Geschäftskund:innen ein.

"Internationales Roaming ist ein wesentlicher Bestandteil des

Mobilfunks. Europas erste 5G SA-Roaming-Verbindung gemeinsam mit Drei

und BICS erfolgreich umzusetzen, ist daher ein wichtiger Meilenstein.

Damit kommen wir einer Zukunft einen weiteren Schritt näher, in der

Kund:innen auch auf Reisen im Ausland fortschrittliche und nahtlose

5G-Dienste selbstverständlich nutzen können", sagt Niklas Granholm,

Vice President, Network and Services von Elisa.

Im April 2025 gab BICS bekannt, 5G SA-Roaming für Drei und Elisa

ermöglicht zu haben. Beide Unternehmen waren damit die ersten

Betreiber in ihren jeweiligen Ländern, die der 5G SA-Roaming-

Community von BICS beitraten.

Technische Basis der Verbindung ist der 5G Service Hub von BICS.

Dieser Connectivity Hub ermöglicht den sicheren Austausch von

Signalisierungsdaten zwischen den beteiligten Parteien mittels TLS,

vereinfacht das Management von Roaming-Verbindungen und unterstützt

zusätzliche Services wie Roaming Steering und Analytics.

Durch den Aufbau einer Community von Mobilfunkbetreibern, die für

5G SA-Roaming gerüstet sind, kann dieses GSMA-Modell die Einführung

von 5G SA-Roaming beschleunigen und gleichzeitig die Reichweite

möglicher Roaming-Partner erhöhen.

Jaymy Teh, CPO Connect bei Proximus Global, sagt:

"Kommerzielles 5G A-Roaming ist einer der größten technologischen

Durchbrüche, auf den die europäische Telekommunikationsbranche

gewartet hat. Wir freuen uns, diesen entscheidenden Meilenstein für

internationale Konnektivität gemeinsam mit Elisa und Drei zu

ermöglichen. Mit dieser Basis werden wir die Vernetzung der

europäischen Mobilfunknetze der nächsten Generation weiter

vorantreiben."

Der erfolgreiche Start zeigt, dass sich 5G Standalone von einer

rein national eingesetzten Netztechnologie zunehmend zu einem

internationalen Ökosystem entwickelt. Je mehr Mobilfunkbetreiber

weltweit 5G SA-Netze ausrollen und entsprechende Roaming-Verbindungen

aufbauen, desto stärker werden Kund:innen künftig auch außerhalb

ihres Heimnetzes von den erweiterten Möglichkeiten von 5G

profitieren.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit . Mehr auf www.drei.at

About Elisa.

Elisa is a Finnish, internationally operating telecommunications and

technology company. With over 140 years of experience, we offer

sustainable solutions for more than 2.8 million consumer, corporate

and public administration customers in our core markets of Finland

and Estonia, and software services globally. In 2025, revenue was EUR

2.3 billion. Elisa employs over 6,200 professionals in 35 countries.

Elisa Corporation shares are listed on Nasdaq Helsinki. elisa.com

Media contacts

Elisa Communications

tel. +358 50 305 1605

mediadesk@elisa.fi

About Proximus Global.

Proximus Global, combining the strengths of Telesign, BICS, and Route

Mobile, is transforming the future of communications and digital

identity. Together, our solutions fuel innovation across the world's

largest companies and emerging brands. Our unrivaled global reach

empowers businesses to create engaging experiences with built-in

fraud protection across the entire customer lifecycle. Our

comprehensive suite of solutions - from our super network for voice,

messaging, and data, to 5G and IoT; and from verification and

intelligence to CPaaS for personalized omnichannel engagement -

enables businesses and communities to thrive. Reaching over 5 billion

subscribers, securing more than 180 billion transactions annually,

and connecting 1,000+ destinations, we honor our commitment to

connect, protect and engage everyone, everywhere. For more

information visit proximusglobal.com

About BICS.

As a leading communications platform company, BICS, a Proximus Global

company, is connecting the world by creating reliable and secure

mobile experiences anytime, anywhere. We are a global voice carrier

and the leading provider of mobile data services worldwide. Our

solutions are essential for supporting the modern lifestyle of

todays device-hungry consumer - from end-to-end roaming business

management and global mobile connectivity to fraud prevention,

authentication, global messaging, and the Internet of Things. We are

headquartered in Brussels, with a strong presence in Africa,

Americas, Asia, Europe, and the Middle East. For more information

visit www.bics.com

Press Contact:

Name: Anita Goga

Email: bics@babelpr.com

Tel: +44 7494 784779

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Petra Jakob, Head of Corporate Communication

Telefon: +43 (0) 50 660 33700

E-Mail: presse@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

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