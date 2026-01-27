|
APA ots news: Drei und Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband...
APA ots news: Drei und Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband starten neue Ära der Wetterdatenerfassung.
Ziel der neuen strategischen Kooperation ist flächendeckendes
Wettermessnetz für ganz Niederösterreich. Drei baut sein
zukunftsweisendes Drei Wetternetz in allen Bundesländern aus.
Wien (APA-ots) - Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels
und immer
häufigeren Wetterextremen wie im Herbst 2024 werden möglichst präzise
und lokale Wetterprognosen immer wichtiger. Mit Drei Wetter vereint
der Telekom-Komplettanbieter Mobilfunk, Digitalisierung und
Meteorologie für punktgenaue Wettervorhersagen, damit alle Menschen
im Land frühzeitig und genau informiert werden.
Neue Partnerschaft mit dem Niederösterreichischen
Landesfeuerwehrverband
Nach dem erfolgreichen Start in Vorarlberg mit mehr als dreimal
so vielen Messstationen wie bisher, baut Drei sein Wettermessnetz
österreichweit aus. Die neue strategische Kooperation mit dem
Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband bringt Drei dem Ziel,
1.000 Wetterstationen in Österreich zu errichten, einen großen
Schritt näher.
Ziel der Partnerschaft ist die Errichtung von rund 100 neuen Drei
Wetterstationen an Landesfeuerwehr-Gebäuden in ganz Niederösterreich.
Damit verbunden ist ein strukturierter Datenaustausch mit dem
Landesfeuerwehrverband Niederösterreich und die gezielte Verbesserung
der Wettervorhersagen. Mit dem flächendeckenden Messnetz können
insbesondere bei lokalen Extremwettersituationen wertvolle
Informationsvorsprünge für Einsätze erzielt werden, um
Einsatzentscheidungen noch treffsicherer zu machen. Zusätzlich
profitieren die Feuerwehren in Niederösterreich von Unwetterwarnungen
über das Produkt "Meteosafe".
Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: "Die zunehmenden
Wetterextreme stellen die Feuerwehren vor immer größere
Herausforderungen. Für sichere und effiziente Einsätze sind präzise,
lokale Wetterdaten heute unverzichtbar. Mit der Partnerschaft mit
Drei und dem Ausbau eines flächendeckenden Wettermessnetzes an
Feuerwehrstandorten schaffen wir eine wichtige Grundlage für bessere
Lagebeurteilungen und fundierte Einsatzentscheidungen."
Die neuen Wetterstationen liefern wertvolle Echtzeitdaten direkt
aus den Einsatzgebieten und erhöhen damit sowohl die Sicherheit
unserer Einsatzkräfte als auch den Schutz der Bevölkerung in
Niederösterreich. Diese Kooperation ist ein wesentlicher Schritt, um
den Bevölkerungsschutz und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren
nachhaltig zu stärken."
Rudolf Schrefl, CEO von Drei : "Mit unserem immer dichter
werdenden Wettermessnetz verfügen wir über präzise, lokale
Wetterdaten in ganz Österreich. Dadurch werden wir das Wetter in nie
dagewesener Qualität erfassen und vorhersagen können."
"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Landesfeuerwehrverband
Niederösterreich einen starken Partner gewinnen konnten. Um unser
Ziel, das dichteste österreichweite Wetternetz mit 1.000 Stationen,
zu realisieren, appellieren wir an weitere Einsatzorganisationen und
Gemeinden in ganz Österreich, sich unserem zukunftsweisenden Projekt
per Mail an wetter@drei.com anzuschließen. Alle, die uns einen Mess-
Standort zur Verfügung stellen, der optimal in unseren Netzausbauplan
passt, erhalten eine professionelle Drei Wetterstation gratis", so
Christian Kohl, Senior Head of Enterprise bei Drei.
Über Drei Wetter
Mit Drei Wetter schafft Drei gemeinsam mit dem renommierten
Wetterexperten Jörg Kachelmann und der auf digitale Fernmessungen
spezialisierten Metrilog Data Services GmbH einen neuen
Qualitätsstandard für Wetterprodukte. Ziel des Projekts ist eine
Daseinsvorsorge für alle Menschen in Österreich durch eine
frühzeitige, präzise und verlässliche Versorgung mit relevanten
Wetterinformationen. Drei baut aktuell das modernste und dichteste
Wettermessnetz Österreichs auf - mit rund 1.000 professionellen
Wetterstationen. Durch die Kombination meteorologischer Expertise,
technologischer Infrastruktur und intelligenter Produkte ermöglicht
Drei Wetter Prognosen, die flächendeckend, lokal relevant und für
alle nutzbar sind. Mehr auf www.drei.at/wetter
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst
2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G
Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für
gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
