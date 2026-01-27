APA ots news: Drei und Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband starten neue Ära der Wetterdatenerfassung.

Ziel der neuen strategischen Kooperation ist flächendeckendes

Wettermessnetz für ganz Niederösterreich. Drei baut sein

zukunftsweisendes Drei Wetternetz in allen Bundesländern aus.

Wien (APA-ots) - Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels

und immer

häufigeren Wetterextremen wie im Herbst 2024 werden möglichst präzise

und lokale Wetterprognosen immer wichtiger. Mit Drei Wetter vereint

der Telekom-Komplettanbieter Mobilfunk, Digitalisierung und

Meteorologie für punktgenaue Wettervorhersagen, damit alle Menschen

im Land frühzeitig und genau informiert werden.

Neue Partnerschaft mit dem Niederösterreichischen

Landesfeuerwehrverband

Nach dem erfolgreichen Start in Vorarlberg mit mehr als dreimal

so vielen Messstationen wie bisher, baut Drei sein Wettermessnetz

österreichweit aus. Die neue strategische Kooperation mit dem

Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband bringt Drei dem Ziel,

1.000 Wetterstationen in Österreich zu errichten, einen großen

Schritt näher.

Ziel der Partnerschaft ist die Errichtung von rund 100 neuen Drei

Wetterstationen an Landesfeuerwehr-Gebäuden in ganz Niederösterreich.

Damit verbunden ist ein strukturierter Datenaustausch mit dem

Landesfeuerwehrverband Niederösterreich und die gezielte Verbesserung

der Wettervorhersagen. Mit dem flächendeckenden Messnetz können

insbesondere bei lokalen Extremwettersituationen wertvolle

Informationsvorsprünge für Einsätze erzielt werden, um

Einsatzentscheidungen noch treffsicherer zu machen. Zusätzlich

profitieren die Feuerwehren in Niederösterreich von Unwetterwarnungen

über das Produkt "Meteosafe".

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: "Die zunehmenden

Wetterextreme stellen die Feuerwehren vor immer größere

Herausforderungen. Für sichere und effiziente Einsätze sind präzise,

lokale Wetterdaten heute unverzichtbar. Mit der Partnerschaft mit

Drei und dem Ausbau eines flächendeckenden Wettermessnetzes an

Feuerwehrstandorten schaffen wir eine wichtige Grundlage für bessere

Lagebeurteilungen und fundierte Einsatzentscheidungen."

Die neuen Wetterstationen liefern wertvolle Echtzeitdaten direkt

aus den Einsatzgebieten und erhöhen damit sowohl die Sicherheit

unserer Einsatzkräfte als auch den Schutz der Bevölkerung in

Niederösterreich. Diese Kooperation ist ein wesentlicher Schritt, um

den Bevölkerungsschutz und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren

nachhaltig zu stärken."

Rudolf Schrefl, CEO von Drei : "Mit unserem immer dichter

werdenden Wettermessnetz verfügen wir über präzise, lokale

Wetterdaten in ganz Österreich. Dadurch werden wir das Wetter in nie

dagewesener Qualität erfassen und vorhersagen können."

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Landesfeuerwehrverband

Niederösterreich einen starken Partner gewinnen konnten. Um unser

Ziel, das dichteste österreichweite Wetternetz mit 1.000 Stationen,

zu realisieren, appellieren wir an weitere Einsatzorganisationen und

Gemeinden in ganz Österreich, sich unserem zukunftsweisenden Projekt

per Mail an wetter@drei.com anzuschließen. Alle, die uns einen Mess-

Standort zur Verfügung stellen, der optimal in unseren Netzausbauplan

passt, erhalten eine professionelle Drei Wetterstation gratis", so

Christian Kohl, Senior Head of Enterprise bei Drei.

Über Drei Wetter

Mit Drei Wetter schafft Drei gemeinsam mit dem renommierten

Wetterexperten Jörg Kachelmann und der auf digitale Fernmessungen

spezialisierten Metrilog Data Services GmbH einen neuen

Qualitätsstandard für Wetterprodukte. Ziel des Projekts ist eine

Daseinsvorsorge für alle Menschen in Österreich durch eine

frühzeitige, präzise und verlässliche Versorgung mit relevanten

Wetterinformationen. Drei baut aktuell das modernste und dichteste

Wettermessnetz Österreichs auf - mit rund 1.000 professionellen

Wetterstationen. Durch die Kombination meteorologischer Expertise,

technologischer Infrastruktur und intelligenter Produkte ermöglicht

Drei Wetter Prognosen, die flächendeckend, lokal relevant und für

alle nutzbar sind. Mehr auf www.drei.at/wetter

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst

2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G

Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für

gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit . Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

