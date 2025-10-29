|
29.10.2025 10:44:38
APA ots news: Drei X-Mas Data: Stabiles Boost! Internet jetzt mit 9 Monaten...
APA ots news: Drei X-Mas Data: Stabiles Boost! Internet jetzt mit 9 Monaten gratis* Grundentgelt.
Wien (APA-ots) - - 9 Monate gratis* Grundentgelt bei Internet für Zuhause
ab dem Tarif
Home Boost! 150.
- X-Mas Angebot für alle Technologien: Mobilfunk, Glasfaser &
Festnetz.
- Inklusive Top-Router, keine Servicepauschale.
- Laufendes Performance-Monitoring, Standort-Optimierung und
proaktiver Support.
Drei läutet die Weihnachtssaison mit einem unschlagbaren
Internetangebot ein. Ab 29. Oktober 2025 erhalten Neu- und
Bestandskund:innen österreichweit 9 Monate gratis* Grundentgelt ab
dem Tarif Home Boost! 150. Im Angebot inkludiert sind ein Top-Router
für den neuesten Internet-Qualitätsstandard mit laufender Optimierung
und priorisiertem Service. Mehr auf www.drei.at/boost
Zwtl.: Die Vorteile von Boost! auf einen Blick:
-
Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je
nach Adresse die beste Technologie - 5G, Glasfaser oder Festnetz.
-
Leistung : Bei 5G Internet stellt Boost! den besten Empfang für
den inkludierten Indoor & Outdoor-Router sicher: Die RouterAssistant
App findet den optimalen Aufstellungsort und ermöglicht die maximale
Internetqualität in jeder Wohnsituation. Ist der Router einmal
perfekt positioniert, bietet die App zahlreiche weitere
Optimierungstools für alle Technologien: von präzisen Speed-Checks
bis zur intelligenten WLAN-Optimierung.
-
Qualitätssicherung: Boost! bietet proaktiven Support durch smarte
Diagnosetools, die die Verbindung laufend analysieren und bei Bedarf
Verbesserungspotential aufzeigen.
-
Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-/Festnetz-
Router oder erstmals einen wetterfesten 5G-Router für den flexiblen
Einsatz drinnen oder draußen.
-
Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team
inklusive intelligenter Fehlererkennung für eine schnelle Lösung.
Zwtl.: Das Beste aus beiden Welten
Mit den Home Boost! Tarifen erhalten Kund:innen je nach Anschrift
die beste Technologie. Bis Ende 2025 versorgt Drei bereits rund 95 %
aller Unternehmen und Haushalte in ganz Österreich mit Österreichs
modernstem 5G Netz. Und dank eigenem Glasfaser-Ring und starken
Partnerschaften wie mit A1 ist Glasfaser über Drei für rund 25 %
aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar. Auf
www.drei.at/boost finden Interessierte bei der Verfügbarkeitsabfrage
den optimalen Internet-Tarif für ihre Adresse.
Zwtl.:
10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab dem ersten Tarif.
Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem
Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen
Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser
Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif -
unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt.
Mehr Infos auf drei.at/mix
* 9,90 Aktivierungsentgelt. Entfall des monatlichen
Grundentgelts in den ersten 9 Monaten bei Internet-Tarifen mit 24
Monaten Mindestvertragsdauer. Tarifabhängiges monatliches
Grundentgelt ab dem 10. Monat. 5G/Glasfaser regional verfügbar.
Glasfaser-Internet erfordert bestehenden, kompatiblen Glasfaser-
Anschluss. Details: drei.at/boost
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Pressesprecher
Telefon: 066066033700
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0054 2025-10-29/10:37
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.