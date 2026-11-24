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24.11.2026 11:36:38
APA ots news: E-Mobilität bringt Wien wirtschaftlich und beim Klimaschutz voran
Fünfte Ausgabe des Vienna Green Economy Report mit Schwerpunkt
klimafreundliche Mobilität - untersuchte Maßnahmen stehen für
mehr als eine Milliarde Euro Wertschöpfung
Wien (APA-ots) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer
Wien-
Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits präsentierten heute, Dienstag,
die fünfte Ausgabe des "Vienna Green Economy Reports" im Rathaus. Der
Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe liegt auf dem Thema Mobilität.
Gerade hier zeigt sich deutlich, dass die Transformation in Wien
bereits im Gange ist und gleichzeitig den Wiener Unternehmen neue
wirtschaftliche Chancen eröffnet.
Der seit 2022 jährlich erscheinende Report der Wirtschaftskammer
Wien zeigt anhand konkreter Projekte, wie Investitionen in
Klimaschutz und Nachhaltigkeit Wertschöpfung und Beschäftigung
schaffen und gleichzeitig CO 2 -Emissionen reduzieren können. Für die
im aktuellen Report untersuchten Maßnahmen aus den Bereichen
Mobilität, Energie und Immobilien wird ein Investitionsvolumen von
rund 2,77 Mrd. Euro ausgewiesen. Die dafür berechneten
Investitionseffekte umfassen einen Beitrag zum Wiener
Bruttoregionalprodukt von rund 1,075 Mrd. Euro und einen
Beschäftigungseffekt von 10.275 Arbeitsplätzen in Wien. Die CO 2 -
Einsparung der untersuchten Maßnahmen beziffert der Report mit rund
904.000 Tonnen.
"Wien beweist, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg kein
Widerspruch sind, sondern einander verstärken. Jeder Euro, der in
klimafreundliche Mobilität, Energie und Gebäude fließt, stärkt die
Wiener Betriebe, schafft Beschäftigung und senkt Emissionen. Möglich
wird das durch die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit von
Stadt und Wirtschaftskammer Wien. Gemeinsam bauen wir die
Ladeinfrastruktur aus, entwickeln praxistaugliche Lösungen für den
Wirtschaftsverkehr und machen es den Unternehmen leichter, auf
emissionsfreie Fahrzeuge umzusteigen. Diesen erfolgreichen Weg setzen
wir konsequent fort", sagt Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt
Wien.
"Mobilität ist für einen Wirtschaftsstandort wie Wien eine
wichtige Lebensader. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob
wir Mobilität einschränken, sondern wie wir sie effizienter,
klimafreundlicher und zugleich wirtschaftlich sinnvoll gestalten.
Unsere Unternehmen zeigen heute schon, dass das gelingen kann. E-
Mobilität ist längst im betrieblichen Alltag angekommen. Jetzt
brauchen die Betriebe die richtigen Rahmenbedingungen. Das heißt,
eine Ladeinfrastruktur, die sich an ihren Anforderungen orientiert,
Planungssicherheit und ein ausreichendes Angebot an Fahrzeugen für
unterschiedlichste betriebliche Einsatzzwecke. Wenn das gelingt,
schaffen wir einen echten Mehrwert für Klima, Unternehmen und den
Standort Wien", sagt Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der
Wirtschaftskammer Wien.
Zwtl.: E-Mobilität gewinnt deutlich an Fahrt
Allein für die Neuzulassungen von Elektro-Pkw des Jahres 2025
nennt der Report Investitionen von rund 661 Mio. Euro, einen Beitrag
zum Wiener Bruttoregionalprodukt von 39 Mio. Euro sowie eine CO 2 -
Einsparung von rund 13.800 Tonnen. Bei den Neuzulassungen von E-Lkw
desselben Jahres werden Investitionen von rund 133 Mio. Euro und eine
CO 2 -Einsparung von rund 12.700 Tonnen ausgewiesen.
Parallel dazu wird die Infrastruktur ausgebaut. Im Sommer 2026
gab es in Wien bereits rund 4.400 öffentlich zugängliche Ladestellen.
Auch für Unternehmen wird die Frage, wann, wo und wie ihre Fahrzeuge
geladen werden können, zunehmend zu einem Standortfaktor.
Laut Report soll der Anteil der Wege, die in Wien zu Fuß, mit dem
Rad oder mit den Öffis zurückgelegt werden, bis 2050 auf 85 Prozent
steigen. Welche Rolle gut gestaltete Mobilitätsknoten dabei spielen,
zeigen die ÖBB: "Die Mobilitätswende entscheidet sich an ganz
konkreten Orten - dort, wo Wege beginnen, enden und sich verknüpfen.
Genau dafür stehen unsere BahnhofCitys: Hier treffen Bahn, Öffis, Rad
und Fußwege auf Nahversorgung und Services. Am Nordwestbahnhof zeigen
wir gemeinsam mit der Stadt Wien, wie auf einer ehemaligen Bahnfläche
ein Stadtteil der kurzen Wege entsteht. Klimafreundliche Mobilität
beginnt bei der Frage, wie wir die Räume dafür gestalten", sagt
Claudia Brey, Geschäftsführerin der ÖBB Immobilienmanagement GmbH.
Zwtl.: Zero Emission Transport: 5 Millionen Kilometer ohne Emissionen
Wie gut die Transformation des Wirtschaftsverkehrs bereits in der
Praxis funktioniert, zeigt das von der WK Wien initiierte und
gemeinsam mit der Stadt Wien umgesetzte Projekt "Zero Emission
Transport" (ZET). Mittlerweile beteiligen sich 50 Unternehmen
unterschiedlicher Branchen und Größen, die freiwillig ihre Fahrten in
den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk emissionsfrei absolvieren. Seit
dem Projektstart im Juni 2024 wurden im Rahmen von ZET insgesamt fast
5,1 Mio. Kilometer emissionsfrei zurückgelegt. Dadurch konnten knapp
2.000 Tonnen CO 2 -Äquivalente sowie mehr als eine Tonne Stickoxide
eingespart werden.
Die Erfahrungen aus dem Projekt zeigen zugleich, wo weiterer
Handlungsbedarf besteht. Unternehmen benötigen insbesondere ein
größeres Angebot an emissionsfreien Spezialfahrzeugen sowie eine
Ladeinfrastruktur, die stärker auf die Anforderungen des
Wirtschaftsverkehrs zugeschnitten ist.
Zwtl.: Gelebte E-Mobilität in Unternehmen
E-Mobilität ist ein wichtiges Thema für viele Wiener Unternehmen.
Auch das geht aus dem aktuellen Vienna Green Economy Report hervor.
Culligan Austria GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit
reinstem Trinkwasser zu versorgen. "Elektromobilität ist für uns
gelebte Praxis. Über 70 Prozent unseres Fuhrparks fahren bereits
elektrisch, bis hin zum 40-Tonnen-LKW, und bis 2028 soll der gesamte
Fuhrpark elektrisch sein. Mit innovativen Trinkwasserlösungen und
Mehrweggebinden bieten wir unseren Kunden zudem Alternativen zu
Einwegflaschen. Damit die Mobilitätswende gelingt, braucht es jedoch
die richtigen Rahmenbedingungen, insbesondere eine leistungsfähige
und bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur", sagt Peter Pokorny, Prokurist
und Leiter Customer Experience von Culligan Austria GmbH.
Zwtl.: Neue Ladelösungen für den Wirtschaftsverkehr
Mit der wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugen steigt auch der
Bedarf an leistungsfähiger Ladeinfrastruktur. Gleichzeitig entstehen
innovative Lösungen speziell für den Wirtschaftsverkehr. Dazu zählen
etwa gemeinsam von WK Wien und Wien Energie entwickelte E-Ladestellen
bei Ladezonen, die Betrieben ohne eigene Parkplätze den Umstieg auf E
-Mobilität erleichtern sollen.
Zwtl.: Green Economy als Chance für den Wirtschaftsstandort
Der Vienna Green Economy Report macht zugleich deutlich, dass
nachhaltige Mobilität nur ein Teil der Transformation ist. Neben E-
Mobilität und Ladeinfrastruktur untersucht die aktuelle Ausgabe unter
anderem den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen sowie die thermische
Sanierung des Gebäudebestands. Für die thermische Sanierung des
Wiener Gebäudebestands weist der Report ein Investitionsvolumen von
rund 1,84 Mrd. Euro, einen Beitrag zum Wiener Bruttoregionalprodukt
von knapp 1 Mrd. Euro und eine CO 2 -Einsparung von rund 860.000
Tonnen aus.
"Ökologie und Ökonomie sind kein Widerspruch. Investitionen in
klimafreundliche Mobilität, Energieeffizienz oder nachhaltige
Infrastruktur bringen Aufträge, schaffen Wertschöpfung und stärken
gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes", sagen
Ludwig und Kriz-Zwittkovits abschließend.
Aktueller Vienna Green Economy Report zum Download:
https://www.wko.at/wien/greeneconomyreport
Rückfragehinweis:
Wirtschaftskammer Wien
Mag. Marion Ziegelwanger
Presse und Newsroom
T:+43 1 514 50-1334
E: marion.ziegelwanger@wkw.at
news.wko.at/wien
Stadt Wien
Bernhard Muttenthaler
Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters
T: +43 1 4000 81857
E: bernhard.muttenthaler@wien.gv.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
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