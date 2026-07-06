APA ots news: Ein Jahr OeNB-Bankomat®-Initiative: mehr als ein neuer Standort pro Woche

66. Gerät in Güttenbach durch Gouverneur Kocher eröffnet, mehr

als 80.000 Menschen mit verbessertem Bargeldzugang

Wien (APA-ots) - Vor einem Jahr startete die Oesterreichische

Nationalbank (OeNB) eine

bundesweite Initiative zur Sicherstellung der Bargeldversorgung, mit

besonderem Fokus auf ländliche und bislang unterversorgte Regionen.

Die Zwischenbilanz nach zwölf Monaten fällt positiv aus: Mit der

heutigen Eröffnung eines weiteren OeNB-Bankomaten® in Güttenbach

durch OeNB-Gouverneur Martin Kocher erhöht sich die Zahl der aktiven

Geräte auf 66. Seit Juli 2025 wurde damit im Schnitt mehr als ein

Geldausgabegerät pro Woche installiert. Mehr als 80.000 Menschen in

bislang unterversorgten Gemeinden profitieren bereits von einem

verlässlichen, einfachen und barrierefreien Zugang zu Bargeld .

Die Initiative zielt vor allem darauf ab, die Wahlfreiheit

zwischen digitalen und analogen Zahlungsmitteln zu stärken und

Versorgungslücken gezielt zu schließen. Mit allen 66 bislang

errichteten Geldautomaten wurden Gemeinden versorgt, in denen zuvor

kein Bankomat® verfügbar war. Die verbesserte Bargeldversorgung

stärkt auch die lokale Nahversorgung: Kleine Händler:innen, Vereine,

die Gastronomie und Dienstleister:innen profitieren von der lokalen

Bargeldversorgung, und Haushalte sparen Zeit und Fahrtkosten.

Mussten vor der Installation des neuen Geräts in Güttenbach die

Einwohner:innen im Durchschnitt 4,4 Kilometer bis zum nächsten

Geldausgabeautomaten zurücklegen, reduziert sich mit dem neuen

Standort die durchschnittliche Wegstrecke auf 0,6 Kilometer. Diese

Verringerung der Distanz bedeutet eine spürbare Verbesserung der

Lebensqualität und der regionalen Versorgungssicherheit.

OeNB-Gouverneur Martin Kocher erklärt: "Die Bilanz nach einem

Jahr zeigt, dass die Bankomat®-Initiative der Nationalbank wirkt. Mit

mittlerweile 66 Geldautomaten haben wir Versorgungslücken im

ländlichen Raum gezielt geschlossen und somit mehr als 80.000

Menschen in ganz Österreich einen besseren Zugang zu Bargeld

ermöglicht. Ich freue mich, dass wir nun auch einen Bankomaten in der

Marktgemeinde Güttenbach im Burgenland aufstellen. Jeder neue

Standort bedeutet kürzere Wege, mehr Komfort und eine stärkere lokale

Versorgung. Ein einfacher und kostengünstiger Zugang zu Bargeld ist

der Schlüssel zur Wahlfreiheit beim Bezahlen. Bargeld ist und bleibt

unverzichtbar. Deshalb ist uns die flächendeckende Bargeldversorgung

in Österreich ein wichtiges Anliegen."

Der Bürgermeister von Güttenbach, Leo Radakovits, ergänzt: "Der

neue Bankomat® ist ein Gewinn für unsere Gemeinde. Kürzere Wege zu

Bargeld erleichtern den Alltag vieler Menschen und stärken unsere

lokale Nahversorgung."

Die OeNB plant, den Ausbau fortzuführen und strebt an, die

Versorgung in weiteren Gemeinden zu verbessern. Ziel ist ein Ausbau

auf bis zu 120 OeNB-Geldausgabegeräte bis Ende 2026. Gleichzeitig

haben sich die Banken in einer Vereinbarung mit dem Österreichischen

Gemeindebund dazu bereiterklärt, ihre Standorte von

Geldausgabegeräten abzusichern.

Die Bankomat®-Initiative der OeNB wurde 2025 mit dem CashTech

Innovation Award ausgezeichnet und stößt auf breites öffentliches

Interesse.

Auf der Website der OeNB bietet ein Dashboard unterschiedliche

Informationsmöglichkeiten rund um die Erreichbarkeit von

Geldausgabeautomaten in Österreich:

https://oenb.shinyapps.io/ErreichbarkeitGeldautomaten/

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Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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