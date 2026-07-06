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06.07.2026 10:12:38
APA ots news: Ein Jahr OeNB-Bankomat®-Initiative: mehr als ein neuer...
APA ots news: Ein Jahr OeNB-Bankomat®-Initiative: mehr als ein neuer Standort pro Woche
66. Gerät in Güttenbach durch Gouverneur Kocher eröffnet, mehr
als 80.000 Menschen mit verbessertem Bargeldzugang
Wien (APA-ots) - Vor einem Jahr startete die Oesterreichische
Nationalbank (OeNB) eine
bundesweite Initiative zur Sicherstellung der Bargeldversorgung, mit
besonderem Fokus auf ländliche und bislang unterversorgte Regionen.
Die Zwischenbilanz nach zwölf Monaten fällt positiv aus: Mit der
heutigen Eröffnung eines weiteren OeNB-Bankomaten® in Güttenbach
durch OeNB-Gouverneur Martin Kocher erhöht sich die Zahl der aktiven
Geräte auf 66. Seit Juli 2025 wurde damit im Schnitt mehr als ein
Geldausgabegerät pro Woche installiert. Mehr als 80.000 Menschen in
bislang unterversorgten Gemeinden profitieren bereits von einem
verlässlichen, einfachen und barrierefreien Zugang zu Bargeld.
Die Initiative zielt vor allem darauf ab, die Wahlfreiheit
zwischen digitalen und analogen Zahlungsmitteln zu stärken und
Versorgungslücken gezielt zu schließen. Mit allen 66 bislang
errichteten Geldautomaten wurden Gemeinden versorgt, in denen zuvor
kein Bankomat® verfügbar war. Die verbesserte Bargeldversorgung
stärkt auch die lokale Nahversorgung: Kleine Händler:innen, Vereine,
die Gastronomie und Dienstleister:innen profitieren von der lokalen
Bargeldversorgung, und Haushalte sparen Zeit und Fahrtkosten.
Mussten vor der Installation des neuen Geräts in Güttenbach die
Einwohner:innen im Durchschnitt 4,4 Kilometer bis zum nächsten
Geldausgabeautomaten zurücklegen, reduziert sich mit dem neuen
Standort die durchschnittliche Wegstrecke auf 0,6 Kilometer. Diese
Verringerung der Distanz bedeutet eine spürbare Verbesserung der
Lebensqualität und der regionalen Versorgungssicherheit.
OeNB-Gouverneur Martin Kocher erklärt: "Die Bilanz nach einem
Jahr zeigt, dass die Bankomat®-Initiative der Nationalbank wirkt. Mit
mittlerweile 66 Geldautomaten haben wir Versorgungslücken im
ländlichen Raum gezielt geschlossen und somit mehr als 80.000
Menschen in ganz Österreich einen besseren Zugang zu Bargeld
ermöglicht. Ich freue mich, dass wir nun auch einen Bankomaten in der
Marktgemeinde Güttenbach im Burgenland aufstellen. Jeder neue
Standort bedeutet kürzere Wege, mehr Komfort und eine stärkere lokale
Versorgung. Ein einfacher und kostengünstiger Zugang zu Bargeld ist
der Schlüssel zur Wahlfreiheit beim Bezahlen. Bargeld ist und bleibt
unverzichtbar. Deshalb ist uns die flächendeckende Bargeldversorgung
in Österreich ein wichtiges Anliegen."
Der Bürgermeister von Güttenbach, Leo Radakovits, ergänzt: "Der
neue Bankomat® ist ein Gewinn für unsere Gemeinde. Kürzere Wege zu
Bargeld erleichtern den Alltag vieler Menschen und stärken unsere
lokale Nahversorgung."
Die OeNB plant, den Ausbau fortzuführen und strebt an, die
Versorgung in weiteren Gemeinden zu verbessern. Ziel ist ein Ausbau
auf bis zu 120 OeNB-Geldausgabegeräte bis Ende 2026. Gleichzeitig
haben sich die Banken in einer Vereinbarung mit dem Österreichischen
Gemeindebund dazu bereiterklärt, ihre Standorte von
Geldausgabegeräten abzusichern.
Die Bankomat®-Initiative der OeNB wurde 2025 mit dem CashTech
Innovation Award ausgezeichnet und stößt auf breites öffentliches
Interesse.
Auf der Website der OeNB bietet ein Dashboard unterschiedliche
Informationsmöglichkeiten rund um die Erreichbarkeit von
Geldausgabeautomaten in Österreich:
https://oenb.shinyapps.io/ErreichbarkeitGeldautomaten/
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag. Marlies Schroeder, MiM
Telefon: +43-1-404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0045 2026-07-06/10:06
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