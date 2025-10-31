APA ots news: Einladung zum Pressegespräch mit OeNB-Gouverneur Kocher und OeNB-Direktor Meichenitsch

Debrief EZB-Rat in Florenz und nächste Phase auf dem Weg zum

digitalen Euro

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) lädt

Journalistinnen und

Journalisten zu einem Pressegespräch mit Gouverneur Martin Kocher und

Direktor Josef Meichenitsch ein.

Im Fokus stehen der Debrief zum jüngsten EZB-Rat in Florenz und

die dortigen Entscheidungen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den aktuellen Entwicklungen

zum digitalen Euro, für den der EZB-Rat die nächste Projektphase

beschlossen hat.

Zudem wird die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Euroraum

diskutiert.

Termin: Montag, 3. November 2025, 14:30 - 15:30 Uhr

Ort: Oesterreichische Nationalbank (5. Stock), Otto-Wagner-Platz

3, 1090 Wien

Das Gespräch findet "on the record" statt. Foto- und

Videoaufnahmen sind nicht vorgesehen. Anmeldung bis Montag, 31.

Oktober 2025, 12:00 Uhr unter event@oenb.at.

Für Kolleginnen und Kollegen von Radio und Fernsehen gibt es im

Anschluss eine Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen.

