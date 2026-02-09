APA ots news: EL-MOTION 2026: B2B-Fachkongress für Zero-Emission-Lösungen im Wirtschaftsverkehr

Brunn am Gebirge (APA-ots) - Am 5. und 6. Mai 2026 findet mit der

EL-MOTION 2026 Österreichs

führender B2B-Fachkongress für E-Mobilität, Zero-Emission und die

Transformation von Güter- und Wirtschaftsverkehren im Eventhotel

Pyramide Vösendorf statt. Der Kongress richtet sich gezielt an

Entscheiderinnen und Entscheider aus Logistik, Speditionen,

Industrie, Flottenmanagement, Infrastruktur und öffentlicher Hand.

Im Mittelpunkt stehen die tiefgreifenden Veränderungen im

Güterverkehr und in wirtschaftlichen Transportketten. Das Programm

beleuchtet praxisnah, wie Unternehmen den Übergang zu

emissionsfreien, digitalisierten und rechtssicheren

Mobilitätslösungen gestalten können.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen Künstliche Intelligenz

und Digitalisierung , Rechtssicherheit im transformierten

regulatorischen Umfeld, Güterverkehr im Wandel sowie Zero-Emission-

Lösungen im realen Einsatz. Der Kongress kombiniert strategische

Perspektiven mit konkreten Anwendungsbeispielen aus der Praxis.

Als Keynote-Speaker eröffnet Lars Thomsen, Zukunftsforscher &

Gründer des Zürcher Think Tanks future matters AG, die EL-MOTION

2026. Lars Thomsen gilt als einer der führenden Vordenker unserer

Zeit und zeichnet seit über zwei Jahrzehnten für Zukunftsanalysen an

der Schnittstelle von Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft

verantwortlich. In seiner Keynote liefert er ein klares,

verständliches Big Picture unserer Gegenwart und setzt inspirierende

Impulse für mutige unternehmerische Entscheidungen in einer Phase

tiefgreifender Transformation. Lars Thomsen verbindet strategische

Tiefe mit praxisorientierter Zukunftsforschung. Sein Fokus liegt

darauf, Organisationen nicht nur Trendwissen, sondern strategische

Handlungsfähigkeit für transformationstreibende Technologien und

Geschäftsmodelle (z. B. KI, Mobilität, Energie) bereitzustellen.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Keynote von Prof. Dr.-Ing. Florian

Risch (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg). Er

berichtet über die erste deutsche Autobahn-Teststrecke mit induktiver

Ladetechnologie auf der A6 und beleuchtet dabei Erfahrungen,

technische und regulatorische Herausforderungen sowie zukünftige

Perspektiven für den schweren Güterverkehr.

Ergänzt wird das Programm durch hochkarätige Fachvorträge und

Diskussionsformate mit Saskia Reuter (aluco GmbH), Hubert Schlager (

Schlager GmbH), Rechtsanwälte Schärmer & Partner sowie weiteren

Expertinnen und Experten aus Industrie, Logistik und Recht.

Die EL-MOTION 2026 positioniert sich damit erneut als zentrale

Plattform für Wissensaustausch, Vernetzung und strategische

Orientierung im Bereich nachhaltiger Güter- und Wirtschaftsverkehre

im deutschsprachigen Raum.

EL-MOTION 2026

Die EL-MOTION 2026 ist ein zweitägiger B2B-Fachkongress zur

Transformation von Wirtschafts- und Güterverkehren. Im Fokus stehen

Fachvorträge zu Zero-Emission-Lösungen für Unternehmen sowie eine

begleitende Fachausstellung mit aktuellen Technologien und

Praxislösungen.

Datum: 5. - 6.5.2026

Ort: Eventhotel Pyramide Vösendorf

Url: https://www.elmotion.at

