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01.10.2026 09:06:38
APA ots news: Elisabeth Christen wird stellvertretende WIFO-Direktorin
Zuständig für Forschung - turnusmäßiger Wechsel ab 1. Oktober
2026
Wien (APA-ots) - Die Außenhandelsökonomin Elisabeth Christen ist seit 1.
Oktober 2026
stellvertretende Direktorin des WIFO und koordiniert künftig die
Forschungsagenden des Österreichischen Institutes für
Wirtschaftsforschung. Sie folgt auf Michael Peneder, der seine
Funktion im Direktorium nach vier Jahren turnusmäßig übergibt und
sich wieder verstärkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit widmet. Mit
dem Wechsel ist das vierköpfige Führungsgremium des Institutes
erstmals paritätisch mit zwei Frauen und zwei Männern besetzt.
"Elisabeth Christen kennt das WIFO seit mehr als einem Jahrzehnt
aus der Forschungspraxis, ist eine hoch angesehene Wissenschafterin
und wird das Direktorium mit ihrer Erfahrung und Expertise
bereichern. Michael Peneder danke ich für seinen außergewöhnlichen
Einsatz für das Institut", so WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr.
Die in Wien geborene Elisabeth Christen (41 Jahre alt) ist Senior
Economist am WIFO und arbeitet seit 2013 in der Forschungsgruppe
"Industrie-, Innovations- und internationale Ökonomie". Zuvor war sie
an der Universität Linz und der Universität Innsbruck tätig. Sie hat
einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität
Linz (2008) und einen gemeinsamen PhD-Abschluss der Universitäten
Linz und Innsbruck mit Schwerpunkt Internationale Wirtschaft (2013)
erworben. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der empirischen
Analyse internationaler Handelsfragen und Handelspolitik. Zuletzt lag
der Fokus ihrer Analysen auf dem Einfluss geoökonomischer Faktoren
auf den Außenhandel und die Außenwirtschaftspolitik, wie z. B. die
Zolleskapaden der USA sowie die neuen Instrumente der EU-
Handelspolitik. Zudem untersucht sie die Handelsabhängigkeiten und
Strategien zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz.
Christen ist an zahlreichen nationalen und internationalen
Forschungsprojekten beteiligt oder leitet diese und lehrte angewandte
Internationale Wirtschaft an mehreren österreichischen Universitäten.
Sie ist außerdem Mitglied der Wissenschaftskommission des
Bundesministeriums für Landesverteidigung und Mitglied des Beirates
für Außenhandelsstatistik von Statistik Austria. Darüber hinaus ist
sie als Expertin und Teil des Organisationsteams im Rahmen des
"Forschungsschwerpunktes Internationale Wirtschaft (FIW)" tätig, das
wirtschaftspolitische Beratung und Analysen zu einer Reihe aktueller
Fragen im Bereich der internationalen Wirtschaft anbietet. Zu ihren
Publikationen zählen Veröffentlichungen in internationalen
Fachzeitschriften, darunter Review of International Economics, World
Economy sowie ein Beitrag im Handbook of Computable General
Equilibrium Modeling.
Gemeinsam mit Direktor Gabriel Felbermayr sowie den
stellvertretenden Direktoriumsmitgliedern Alexander Loidl (
Kaufmännisches) und Christine Mayrhuber (Außenbeziehungen)
vervollständigt Elisabeth Christen (Forschung) das vierköpfige
Führungsgremium des Institutes.
Rückfragehinweis:
Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, an
Markus Kiesenhofer, BA, MA, Tel. (1) 798 26 01 - 291,
markus.kiesenhofer@wifo.ac.at.
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0036 2026-10-01/09:00
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