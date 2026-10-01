01.10.2026 09:06:38

APA ots news: Elisabeth Christen wird stellvertretende WIFO-Direktorin

Zuständig für Forschung - turnusmäßiger Wechsel ab 1. Oktober

2026

Wien (APA-ots) - Die Außenhandelsökonomin Elisabeth Christen ist seit 1.

Oktober 2026

stellvertretende Direktorin des WIFO und koordiniert künftig die

Forschungsagenden des Österreichischen Institutes für

Wirtschaftsforschung. Sie folgt auf Michael Peneder, der seine

Funktion im Direktorium nach vier Jahren turnusmäßig übergibt und

sich wieder verstärkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit widmet. Mit

dem Wechsel ist das vierköpfige Führungsgremium des Institutes

erstmals paritätisch mit zwei Frauen und zwei Männern besetzt.

"Elisabeth Christen kennt das WIFO seit mehr als einem Jahrzehnt

aus der Forschungspraxis, ist eine hoch angesehene Wissenschafterin

und wird das Direktorium mit ihrer Erfahrung und Expertise

bereichern. Michael Peneder danke ich für seinen außergewöhnlichen

Einsatz für das Institut", so WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr.

Die in Wien geborene Elisabeth Christen (41 Jahre alt) ist Senior

Economist am WIFO und arbeitet seit 2013 in der Forschungsgruppe

"Industrie-, Innovations- und internationale Ökonomie". Zuvor war sie

an der Universität Linz und der Universität Innsbruck tätig. Sie hat

einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität

Linz (2008) und einen gemeinsamen PhD-Abschluss der Universitäten

Linz und Innsbruck mit Schwerpunkt Internationale Wirtschaft (2013)

erworben. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der empirischen

Analyse internationaler Handelsfragen und Handelspolitik. Zuletzt lag

der Fokus ihrer Analysen auf dem Einfluss geoökonomischer Faktoren

auf den Außenhandel und die Außenwirtschaftspolitik, wie z. B. die

Zolleskapaden der USA sowie die neuen Instrumente der EU-

Handelspolitik. Zudem untersucht sie die Handelsabhängigkeiten und

Strategien zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz.

Christen ist an zahlreichen nationalen und internationalen

Forschungsprojekten beteiligt oder leitet diese und lehrte angewandte

Internationale Wirtschaft an mehreren österreichischen Universitäten.

Sie ist außerdem Mitglied der Wissenschaftskommission des

Bundesministeriums für Landesverteidigung und Mitglied des Beirates

für Außenhandelsstatistik von Statistik Austria. Darüber hinaus ist

sie als Expertin und Teil des Organisationsteams im Rahmen des

"Forschungsschwerpunktes Internationale Wirtschaft (FIW)" tätig, das

wirtschaftspolitische Beratung und Analysen zu einer Reihe aktueller

Fragen im Bereich der internationalen Wirtschaft anbietet. Zu ihren

Publikationen zählen Veröffentlichungen in internationalen

Fachzeitschriften, darunter Review of International Economics, World

Economy sowie ein Beitrag im Handbook of Computable General

Equilibrium Modeling.

Gemeinsam mit Direktor Gabriel Felbermayr sowie den

stellvertretenden Direktoriumsmitgliedern Alexander Loidl (

Kaufmännisches) und Christine Mayrhuber (Außenbeziehungen)

vervollständigt Elisabeth Christen (Forschung) das vierköpfige

Führungsgremium des Institutes.

Rückfragehinweis:

Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, an

Markus Kiesenhofer, BA, MA, Tel. (1) 798 26 01 - 291,

markus.kiesenhofer@wifo.ac.at.

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0036 2026-10-01/09:00

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