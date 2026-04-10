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10.04.2026 12:25:38
APA ots news: Emma Delaney als neue CEO von OMV vorgeschlagen
Wien (APA-ots) - In seiner heutigen Sitzung hat der Präsidial- und
Nominierungsausschuss der OMV Aktiengesellschaft beschlossen, dem
Plenum des Aufsichtsrats Emma Delaney zur Bestellung zur
Vorstandsvorsitzenden und CEO und somit als Nachfolgerin von Alfred
Stern ab 1. September 2026 zu empfehlen. Die Laufzeit des Mandats
soll drei Jahre mit einer Verlängerungsmöglichkeit von weiteren zwei
Jahren bei beidseitigem Einvernehmen betragen. Der Aufsichtsrat wird
in seiner nächsten Sitzung über die CEO-Bestellung entscheiden.
Darüber hinaus soll in derselben Sitzung auf eine Empfehlung des
Präsidial- und Nominierungsausschusses über eine zweijährige
Verlängerung des Mandats von Finanzvorstand Reinhard Florey
entschieden werden.
Emma Delaney, eine irische Staatsbürgerin, ist eine ausgewiesene
Energie-Expertin und langjähriges Mitglied des Top-Managements von bp
und verfügt über drei Jahrzehnte einschlägige Berufserfahrung. In
ihrer derzeitigen Funktion als Bereichsvorstand von einem der drei
weltweit agierenden Geschäftsbereiche von bp leitet sie eine
Organisation mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden in etwa 50 Ländern
und ist unter anderem verantwortlich für die Bereiche Kraftstoffe und
Biokraftstoffe, die Industrie- und Fahrzeugschmierstoffherstellung,
sowie Luftfahrkraftstoffe und E-Mobilität. Emma Delaney bringt
profunde Kenntnisse im Up- und Downstream sowie LNG-Geschäft mit. Mit
diesen Erfahrungen ist sie aus dem internationalen Suchprozess als
die bestgeeignete Kandidatin hervorgegangen.
Lutz Feldmann, der Vorsitzende des Aufsichtsrats und des
Präsidial- und Nominierungsausschusses, sagt: "Emma Delaney ist eine
herausragende und hochqualifizierte CEO-Kandidatin, die aufgrund
ihrer weitreichenden Branchen- und Managementerfahrung alle
Voraussetzungen erfüllt, um OMV erfolgreich führen zu können."
Für Edith Hlawati, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von
OMV und ÖBAG-Vorstand, "ist die Empfehlung eine Punktlandung. Die
Vorstandsnominierung von Emma Delaney wird OMV eine noch stärkere
internationale Sichtbarkeit geben. Mit ihrer Wahl wäre sie die erste
Vorstandsvorsitzende in der Geschichte von OMV."
Über OMV
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und
Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen
zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von
EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte
Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen
Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge
International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere
Informationen auf www.omv.com.
Rückfragehinweis:
OMV International Media Relations
Sylvia Shin, SVP Group Communications
Telefon: +43 (1) 40 440-0
E-Mail: media.relations@omv.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom
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OTS0085 2026-04-10/12:20
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