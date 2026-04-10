APA ots news: Emma Delaney als neue CEO von OMV vorgeschlagen

Wien (APA-ots) - In seiner heutigen Sitzung hat der Präsidial- und

Nominierungsausschuss der OMV Aktiengesellschaft beschlossen, dem

Plenum des Aufsichtsrats Emma Delaney zur Bestellung zur

Vorstandsvorsitzenden und CEO und somit als Nachfolgerin von Alfred

Stern ab 1. September 2026 zu empfehlen. Die Laufzeit des Mandats

soll drei Jahre mit einer Verlängerungsmöglichkeit von weiteren zwei

Jahren bei beidseitigem Einvernehmen betragen. Der Aufsichtsrat wird

in seiner nächsten Sitzung über die CEO-Bestellung entscheiden.

Darüber hinaus soll in derselben Sitzung auf eine Empfehlung des

Präsidial- und Nominierungsausschusses über eine zweijährige

Verlängerung des Mandats von Finanzvorstand Reinhard Florey

entschieden werden.

Emma Delaney, eine irische Staatsbürgerin, ist eine ausgewiesene

Energie-Expertin und langjähriges Mitglied des Top-Managements von bp

und verfügt über drei Jahrzehnte einschlägige Berufserfahrung. In

ihrer derzeitigen Funktion als Bereichsvorstand von einem der drei

weltweit agierenden Geschäftsbereiche von bp leitet sie eine

Organisation mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden in etwa 50 Ländern

und ist unter anderem verantwortlich für die Bereiche Kraftstoffe und

Biokraftstoffe, die Industrie- und Fahrzeugschmierstoffherstellung,

sowie Luftfahrkraftstoffe und E-Mobilität. Emma Delaney bringt

profunde Kenntnisse im Up- und Downstream sowie LNG-Geschäft mit. Mit

diesen Erfahrungen ist sie aus dem internationalen Suchprozess als

die bestgeeignete Kandidatin hervorgegangen.

Lutz Feldmann, der Vorsitzende des Aufsichtsrats und des

Präsidial- und Nominierungsausschusses, sagt: "Emma Delaney ist eine

herausragende und hochqualifizierte CEO-Kandidatin, die aufgrund

ihrer weitreichenden Branchen- und Managementerfahrung alle

Voraussetzungen erfüllt, um OMV erfolgreich führen zu können."

Für Edith Hlawati, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von

OMV und ÖBAG-Vorstand, "ist die Empfehlung eine Punktlandung. Die

Vorstandsnominierung von Emma Delaney wird OMV eine noch stärkere

internationale Sichtbarkeit geben. Mit ihrer Wahl wäre sie die erste

Vorstandsvorsitzende in der Geschichte von OMV."

Über OMV

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein

nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem

integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und

Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen

zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von

EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte

Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen

Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge

International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (

OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere

Informationen auf www.omv.com.

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