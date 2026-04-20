APA ots news: Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO von OMV bestellt

Wien (APA-ots) - - OMV gewinnt renommierte internationale

Energie-Expertin als CEO

- Alfred Stern beendet CEO-Mandat planmäßig zum 31. August 2026

- Mandat von Finanzvorstand Reinhard Florey wird um zwei Jahre

verlängert bis 30. Juni 2029

Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat heute

Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und Chief Executive

Officer ("CEO") von OMV bestellt. Sie wird ihre Funktion mit Wirkung

ab 1. September 2026 aufnehmen. Die Funktionsperiode beträgt drei

Jahre, mit einer Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre

vorbehaltlich der beidseitigen Zustimmung.

Emma Delaney verfügt über mehr als drei Jahrzehnte an

internationaler Erfahrung in der Energiebranche und hat in dieser

Zeit in ihren Führungsfunktionen bei bp umfassende Expertise in

Transformation, Portfolioentwicklung und nachhaltiger Wertschöpfung

aufgebaut. Mit ihrer Bestellung setzt der Aufsichtsrat ein klares

Zeichen für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.

Lutz Feldmann, Aufsichtsratsvorsitzender von OMV, kommentierte:

"Mit Emma Delaney gewinnen wir eine renommierte, internationale

Managerin aus der Energiebranche, die mit neuen Impulsen OMV in einer

Phase tiefgreifender Transformation weiter stärken wird. Aufgrund

ihrer fachlichen Expertise und weitreichenden internationalen

Erfahrungen ist sie aus dem Suchprozess, in dem sie uns auch mit

ihrer Persönlichkeit überzeugt hat, klar als Favoritin

hervorgegangen. Ich freue mich sehr, dass sie heute vom Aufsichtsrat

zur CEO bestellt wurde und sie die Bestellung angenommen hat. Der

Aufsichtsrat dankt Alfred Stern bereits jetzt für die vertrauensvolle

Zusammenarbeit sowie die wegweisende strategische Weichenstellung und

Umsetzung für eine zukunftsfähige OMV unter seiner Führung. Wir

wünschen ihm nach dem planmäßigen Ausscheiden alles erdenklich Gute

für die Zukunft.

Emma Delaney, designierte Vorstandsvorsitzende und CEO von OMV zu

ihrer Ernennung: "Es ist ein Privileg, als nächste CEO von OMV

bestellt zu werden. Ich freue mich darauf, mit dem Team

weiterzuarbeiten, um das nächste Kapitel der OMV Geschichte zu

gestalten.

Im Zuge der heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat zudem

beschlossen, das Mandat von Reinhard Florey, Finanzvorstand von OMV,

um zwei Jahre zu verlängern, mit einer weiteren

Verlängerungsmöglichkeit um ein Jahr vorbehaltlich der beidseitigen

Zustimmung. Seine Funktionsperiode läuft damit zunächst bis 30. Juni

2029. Reinhard Florey wurde zusätzlich mit sofortiger Wirkung zum

stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er ist seit 2016

Finanzvorstand bei OMV und verantwortet unter anderem die Bereiche

Finanzen, Controlling, IT, Investor Relations und Nachhaltigkeit .

"Wir freuen uns über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit

Reinhard Florey, der seit nunmehr zehn Jahren mit seiner Erfahrung

und einer hervorragenden Finanzstrategie das Unternehmen finanziell

solide und nachhaltig stabil aufgestellt hat.", sagte Lutz Feldmann.

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