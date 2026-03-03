APA ots news: ENPULSION erhält 22,5 Millionen Euro: Weltmarktführer für Satellitenantriebe startet globale Space-Mobility-Offensive

Wien-Flughafen, 03. März 2026 (APA-ots) - Das österreichische

Raumfahrtunternehmen ENPULSION setzt den nächsten

strategischen Meilenstein: Mit einem Investment von 22,5 Millionen

Euro durch Nordwind Growth - einen der selektivsten deutschen Growth-

Investoren - startet heute die nächste Phase seiner Strategie hin zur

globalen Führungsrolle in der Space Mobility. Mit dem rasanten Ausbau

globaler Megakonstellationen, zunehmender geopolitischer

Fragmentierung und wachsenden Anforderungen an souveräne

Satelliteninfrastruktur entwickelt sich präzise Mobilität im Orbit zu

einer strategischen Schlüsseltechnologie.

Seit der Gründung hat sich ENPULSION in einer kapitalintensiven

Branche mit hoher Kapitaleffizienz zu einem weltweiten Marktführer im

Bereich elektrischer Antriebssysteme für Mikro- und Nanosatelliten

entwickelt. Mehr als 320 Antriebssysteme des Unternehmens sind heute

im Orbit aktiv und verzeichnen über 500 Jahre erfolgreiche

Betriebszeit im All - ein im Einsatz bewährter Nachweis

technologischer Reife und operativer Zuverlässigkeit.

Zwtl.: Vom Antriebssystem zur globalen Space-Mobility-Strategie

Mit dem Investitionskapital setzt ENPULSION seine globale

Wachstumsstrategie um. Aufbauend auf der modularen, weltweit

bewährten Antriebstechnologie wird das Unternehmen künftig umfassende

Mobilitätslösungen für Satelliten anbieten. Ziel ist es, sämtliche

Aspekte von Bewegung, Positionierung und Manövrierfähigkeit im Orbit

integriert sicherzustellen und gemeinsam mit Kunden

missionsspezifische Lösungen zu entwickeln, insbesondere angesichts

wachsender Satellitenkonstellationen und steigender

sicherheitspolitischer Anforderungen.

Das Wachstumskapital wird unter anderem für den Ausbau der

Produktionskapazitäten, die internationale Marktdurchdringung sowie

die Weiterentwicklung der nächsten Produktgeneration im Bereich

integrierter Space-Mobility-Systeme eingesetzt.

Dr. Alexander Reissner, CEO von ENPULSION, betont:

"Der Space-Sektor tritt in eine neue Phase ein: Mobilität im Orbit

wird für Wirtschaft, Sicherheit und staatliche Souveränität zu einem

strategischen Infrastrukturthema. ENPULSION ist eines der wenigen

Unternehmen weltweit, das technologische Reife, Flight Heritage und

Profitabilität vereint. Dieses Investment ermöglicht es uns, aus

einer starken Position heraus global zu wachsen."

Zwtl.: Profitables Wachstum als internationaler Wettbewerbsvorteil

ENPULSION steht seit der Gründung für hohe Innovationsfähigkeit,

kapital-effizientes Wachstum, wirtschaftliche Stabilität und

technologische Verlässlichkeit. In einer Industrie, die

typischerweise von kapitalintensiven Wachstumsphasen geprägt ist, hat

ENPULSION profitables Wachstum als strategischen Vorteil etabliert.

Alon Shklarek, Founding Partner und Aufsichtsratsvorsitzender von

ENPULSION, verdeutlicht:

"Im Space-Sektor werden oft Milliarden verbrannt. Mit ENPULSION

haben wir gezeigt, dass Hightech im Orbit auch profitabel skalieren

kann. Mit Nordwind gewinnen wir für unsere nächste Wachstumsphase

einen Partner, der genau diese Kombination aus technologischer Tiefe

und unternehmerischer Disziplin versteht und aktiv unterstützt."

Zwtl.: Erstinvestment von Nordwind Growth im Space-Sektor

Mit Nordwind Growth erhält ENPULSION einen erfahrenen

Wachstumspartner. Für Nordwind Growth ist dies das erste Investment

im Space-Sektor - eine strategische Entscheidung, die Gewicht hat.

Dr. Tom Harder, Partner and Co-Founder von Nordwind Growth

bekräftigt: "ENPULSION vereint technologische Führungsposition mit

nachweisbarem Product-Market-Fit und Profitabilität. Diese

Kombination ist im Space-Sektor selten. Wir investieren in

Unternehmen, die bewiesen haben, dass ihr Geschäftsmodell tragfähig

ist und nun bereit sind, international zu skalieren. ENPULSION bringt

genau diese Reife und strategische Klarheit mit."

Nordwind Growth investiert nach strikten Kriterien: profitables

und skalierbares Geschäftsmodell, einzigartige technologische

Wettbewerbsvorteile und eine dokumentierte Geschichte

kapitaleffizienten Wachstums. ENPULSION erfüllt alle drei.

Während ENPULSION seine Position in Europa weiter festigt,

gewinnt auch der US-Markt zunehmend an strategischer Bedeutung. Als

bereits etablierter Akteur profitiert das Unternehmen dort von der

stark wachsenden Nachfrage nach unabhängigen und skalierbaren

Mobilitätslösungen für Satelliten und baut seine Rolle als globaler

Taktgeber im Bereich Space Mobility konsequent aus.

Über ENPULSION

ENPULSION entwickelt und produziert modulare elektrische

Antriebssysteme auf Basis der FEEP-Technologie (Field-Emission

Electric Propulsion) für Mikro- und Nanosatelliten. Mit über 320

Systemen im Orbit und mehr als 500 kumulierten Jahren Betriebszeit

zählt ENPULSION zu den weltweit führenden und meistgeflogenen

Antriebsherstellern im Small-Satellite-Segment. ENPULSION ist ISO

9001:2015-zertifiziert und beliefert internationale Kunden aus der

kommerziellen und institutionellen Raumfahrt. Weitere Informationen

unter: www.enpulsion.com

Über Nordwind Growth

Nordwind Growth ist ein in München ansässiger Wachstumsfonds, der

sich auf europäische Technologieunternehmen mit nachgewiesenem

Marktpotenzial und skalierbaren Geschäftsmodellen spezialisiert hat.

Der Fonds begleitet seine Portfoliounternehmen als aktiver Partner

auf ihrem Weg zu nachhaltigem, internationalem Wachstum. Weitere

Informationen unter: www.nordwindgrowth.com

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

ENPULSION

Martin Sarret

martin.sarret@enpulsion.com

+33-6-82 37 97 97

www.enpulsion.com

Nordwind Growth

Christian Plangger

plangger@nordwindgrowth.com

+49-89-29 19 580

www.nordwindgrowth.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1001219/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0015 2026-03-03/08:34