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23.11.2026 13:08:38
APA ots news: Europa im Wandel: Umbrüche als Chance
Gemeinsame Konferenz der Narodowy Bank Polski (NBP) und der
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am 23. und 24. November
2026 in Wien
Wien (APA-ots) - "In einer Welt, in der sich die Grundlagen für
Wohlstand, Sicherheit
und geopolitischen Einfluss fundamental verändern, muss sich auch
Europa ändern und erfolgreich aufstellen", sagte Martin Kocher,
Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), heute in Wien.
Kocher sprach anlässlich der Eröffnung der diesjährigen Conference on
European Economic Integration (CEEI), die ganz im Zeichen der
aktuellen globalen geoökonomischen, technologischen und
demographischen Veränderungen und ihrer Bedeutung für Zentral-, Ost-
und Südosteuropa (CESEE) steht. Die von der OeNB gemeinsam mit der
polnischen Zentralbank, der Narodowy Bank Polski (NBP), organisierte
Konferenz findet vom 23. bis zum 24. November 2026 in Wien statt.
Europa müsse auf das sich rasch wandelnde globale Umfeld
reagieren. Flexibilität, Innovation und gemeinsames Handeln seien das
Gebot der Stunde, betonte Kocher in seinen Eröffnungsworten. Pawel
Szalamacha, Vorstandsmitglied der NBP, stimmte zu und unterstrich:
Politische Entscheidungsträger:innen, Ökonom:innen und
Vertreter:innen der Wissenschaft müssen mit der raschen
Transformation mitgehen, Herausforderungen aktiv begegnen und neu
entstehende Chancen nutzen.
Neue wirtschaftliche Realitäten - was bedeuten sie für CESEE und
andere Regionen?
Das wirtschaftliche Umfeld ist weltweit tiefgreifenden
Veränderungen unterworfen, und sie betreffen alle Länder, auch jene
in CESEE. Vor diesem Hintergrund wird bei der diesjährigen CEEI
erörtert, wie wir auf die zunehmenden geopolitischen und
geoökonomischen Herausforderungen reagieren und gleichzeitig
Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit bewahren können. Auch das
transformative Potenzial technologischer Innovationen ist Thema:
Inwiefern können künstliche Intelligenz und andere neue Technologien
die Produktivität steigern, wirtschaftliche Konvergenz fördern und
neue Chancen und Möglichkeiten schaffen? Wie können wir die damit
verbundenen Risiken reduzieren und Herausforderungen bewältigen?
Dabei stellt sich auch die Frage nach der sich wandelnden Rolle
des Staates in dieser Zeit erhöhter Unsicherheit. Agile, flexible
wirtschaftliche Strukturen, zukunftsorientierte Politik und enge
Zusammenarbeit - all das wird es brauchen, um in diesem Umfeld
Wachstumspotenzial zu heben und die Widerstandsfähigkeit gegenüber
künftigen Schocks zu stärken.
Führende Persönlichkeiten im Diskurs zu den drängendsten Fragen
Europas
Die CEEI beweist sich einmal mehr als Forum, das hochrangige
Persönlichkeiten aus Politik, der Wissenschaft, Zentralbanken und
anderen Institutionen zusammenbringt. Auf der Liste der prominenten
Teilnehmer:innen finden sich etwa Beata Javorcik, Chefökonomin der
Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD),
Wirtschaftsnobelpreisträger Simon Johnson von der MIT Sloan School of
Management und Huw Pill, Chefökonom der Bank of England.
Den Abschluss der Konferenz bildet die Runde der
Zentralbanker:innen: Boris Vuji, Vizepräsident der Europäischen
Zentralbank (EZB), Pawel Szalamacha, Vorstandsmitglied der NBP, und
OeNB-Gouverneur Martin Kocher erörtern Wege, wie Europa - und
insbesondere CESEE - ihre Resilienz verbessern können. Thematisiert
werden u. a. kurzfristige Maßnahmen, langfristige Strukturreformen
und die Rolle der Zentralbanken bei der Stärkung der europäischen
Wirtschaft.
Hintergrund: Conference on European Economic Integration (CEEI)
Die CEEI ist eine von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB)
mit wechselnden Kooperationspartnern veranstaltete Konferenz. Heuer
wurde die CEEI gemeinsam mit der Narodowy Bank Polski, der polnischen
Zentralbank, organisiert. Die CEEI bringt jeden Herbst führende
Persönlichkeiten aus Geldpolitik, Wirtschaftsforschung und
Finanzwesen zusammen. Wiederkehrender Fokus der Konferenz ist die
Perspektive der Volkswirtschaften Zentral-, Ost- und Südosteuropas,
die einen inhaltlichen Schwerpunkt der OeNB darstellen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der OeNB.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag. Marlies Schroeder, MiM
Telefon: +43-1-404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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