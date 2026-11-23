Gemeinsame Konferenz der Narodowy Bank Polski (NBP) und der

Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am 23. und 24. November

2026 in Wien

Wien (APA-ots) - "In einer Welt, in der sich die Grundlagen für

Wohlstand, Sicherheit

und geopolitischen Einfluss fundamental verändern, muss sich auch

Europa ändern und erfolgreich aufstellen", sagte Martin Kocher,

Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), heute in Wien.

Kocher sprach anlässlich der Eröffnung der diesjährigen Conference on

European Economic Integration (CEEI), die ganz im Zeichen der

aktuellen globalen geoökonomischen, technologischen und

demographischen Veränderungen und ihrer Bedeutung für Zentral-, Ost-

und Südosteuropa (CESEE) steht. Die von der OeNB gemeinsam mit der

polnischen Zentralbank, der Narodowy Bank Polski (NBP), organisierte

Konferenz findet vom 23. bis zum 24. November 2026 in Wien statt.

Europa müsse auf das sich rasch wandelnde globale Umfeld

reagieren. Flexibilität, Innovation und gemeinsames Handeln seien das

Gebot der Stunde, betonte Kocher in seinen Eröffnungsworten. Pawel

Szalamacha, Vorstandsmitglied der NBP, stimmte zu und unterstrich:

Politische Entscheidungsträger:innen, Ökonom:innen und

Vertreter:innen der Wissenschaft müssen mit der raschen

Transformation mitgehen, Herausforderungen aktiv begegnen und neu

entstehende Chancen nutzen.

Neue wirtschaftliche Realitäten - was bedeuten sie für CESEE und

andere Regionen?

Das wirtschaftliche Umfeld ist weltweit tiefgreifenden

Veränderungen unterworfen, und sie betreffen alle Länder, auch jene

in CESEE. Vor diesem Hintergrund wird bei der diesjährigen CEEI

erörtert, wie wir auf die zunehmenden geopolitischen und

geoökonomischen Herausforderungen reagieren und gleichzeitig

Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit bewahren können. Auch das

transformative Potenzial technologischer Innovationen ist Thema:

Inwiefern können künstliche Intelligenz und andere neue Technologien

die Produktivität steigern, wirtschaftliche Konvergenz fördern und

neue Chancen und Möglichkeiten schaffen? Wie können wir die damit

verbundenen Risiken reduzieren und Herausforderungen bewältigen?

Dabei stellt sich auch die Frage nach der sich wandelnden Rolle

des Staates in dieser Zeit erhöhter Unsicherheit. Agile, flexible

wirtschaftliche Strukturen, zukunftsorientierte Politik und enge

Zusammenarbeit - all das wird es brauchen, um in diesem Umfeld

Wachstumspotenzial zu heben und die Widerstandsfähigkeit gegenüber

künftigen Schocks zu stärken.

Führende Persönlichkeiten im Diskurs zu den drängendsten Fragen

Europas

Die CEEI beweist sich einmal mehr als Forum, das hochrangige

Persönlichkeiten aus Politik, der Wissenschaft, Zentralbanken und

anderen Institutionen zusammenbringt. Auf der Liste der prominenten

Teilnehmer:innen finden sich etwa Beata Javorcik, Chefökonomin der

Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD),

Wirtschaftsnobelpreisträger Simon Johnson von der MIT Sloan School of

Management und Huw Pill, Chefökonom der Bank of England.

Den Abschluss der Konferenz bildet die Runde der

Zentralbanker:innen: Boris Vuji, Vizepräsident der Europäischen

Zentralbank (EZB), Pawel Szalamacha, Vorstandsmitglied der NBP, und

OeNB-Gouverneur Martin Kocher erörtern Wege, wie Europa - und

insbesondere CESEE - ihre Resilienz verbessern können. Thematisiert

werden u. a. kurzfristige Maßnahmen, langfristige Strukturreformen

und die Rolle der Zentralbanken bei der Stärkung der europäischen

Wirtschaft.

Hintergrund: Conference on European Economic Integration (CEEI)

Die CEEI ist eine von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB)

mit wechselnden Kooperationspartnern veranstaltete Konferenz. Heuer

wurde die CEEI gemeinsam mit der Narodowy Bank Polski, der polnischen

Zentralbank, organisiert. Die CEEI bringt jeden Herbst führende

Persönlichkeiten aus Geldpolitik , Wirtschaftsforschung und

Finanzwesen zusammen. Wiederkehrender Fokus der Konferenz ist die

Perspektive der Volkswirtschaften Zentral-, Ost- und Südosteuropas,

die einen inhaltlichen Schwerpunkt der OeNB darstellen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der OeNB.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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