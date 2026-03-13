|
APA ots news: Exzellentes Jahr 2025: UNIQA steigert Ergebnis und Dividende deutlich
Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien steigen um 8,2 Prozent auf 8,36
Milliarden Euro
- Schaden-Kosten-Quote auf 91,7 Prozent weiter verbessert
- Ergebnis vor Steuern legt um 16,9 Prozent auf 516,4 Millionen zu
- Konzernergebnis netto wächst um 22,2 Prozent auf 424,8 Millionen
Euro
- Dividende soll um 20 Prozent auf 0,72 Euro je Aktie steigen
"Unsere Stärke zeigt sich in unserer breiten Diversität: Alle
Kundensegmente und Regionen haben 2025 zu unseren exzellenten
Ergebnissen beigetragen. Unser Heimatmarkt Österreich bildet ein
äußerst stabiles Fundament für UNIQA, unsere sehr gute Position in
CEE bleibt weiterhin unser kräftiger Wachstumsmotor. Gleichzeitig
entwickelt sich die Wirtschaft in Mittel- und Osteuropa auch künftig
deutlich dynamischer als in der Eurozone - ein Umfeld, das uns
erhebliches zusätzliches Potenzial eröffnet", analysiert Andreas
Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group, die vorläufigen Ergebnisse
2025.
Zwtl.: Zweistelliges Wachstum bei Schaden- und Unfallversicherung
Konkret bedeutet das: UNIQA hat im Jahr 2025 die Prämieneinnahmen
um 8,2 Prozent auf 8,36 Milliarden Euro gesteigert. Dieses starke und
profitable Wachstum kam aus allen Geschäftsbereichen. Haupttreiber
waren insbesondere die Schaden- und Unfallversicherung (plus 10
Prozent) sowie die Krankenversicherung (plus 6,3 Prozent). Auch die
Lebensversicherung leistete 2025 einen wesentlichen Beitrag (plus 5,1
Prozent) - hier vor allem im internationalen Bereich. In Österreich
ergab das in Summe ein Prämienplus von 4,8 Prozent, international
sogar 9,8 Prozent.
Zwtl.: Ergebnis vor Steuern legt deutlich zu
Außergewöhnlich starkes Wachstum verzeichnete UNIQA beim Ergebnis
vor Steuern, das mit einem Plus von 16,9 Prozent auf 516,4 Millionen
deutlich anstieg. Das Konzernergebnis netto wuchs um 22,2 Prozent auf
424,8 Millionen Euro. Wesentlicher Treiber dieser exzellenten
Entwicklung ist eine weiter verbesserte Netto Combined Ratio (Schaden
-Kosten-Quote nach Entlastung durch die externen
Rückversicherungspartner) - sie liegt nun bei sehr guten 91,7
Prozent. Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf das
weitgehende Ausbleiben von Naturkatastrophen zurückzuführen.
Zwtl.: Umsetzung der Strategie beschleunigt
"2025 war ein ausgezeichnetes erstes Jahr unseres
Strategieprogramms UNIQA 3.0 - Growing Impact 2025-2028. Dank
starker Performance und konsequenter Kosten- und Kapitaldisziplin
sind wir schneller als geplant und liegen ein Jahr vor den
ursprünglichen Prognosen, erläutert Brandstetter.
Auf dieser Basis hat UNIQA ihre strategischen Finanzziele bereits
Ende des vergangenen Jahres nach oben angepasst. Ausschlaggebend
dafür ist vor allem die Beschleunigung von Profitabilität und
Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung. In der
Krankenversicherung setzt UNIQA zugleich konsequent auf Wachstum in
Österreich, um die führende Marktposition auszubauen und Kund:innen
noch stärker mit innovativen Gesundheitslösungen zu begleiten.
Zwtl.: Dividende steigt deutlich
" Wir halten unser Versprechen von einer jährlich steigenden
Dividende pro Aktie und einer Ausschüttungsquote in der Bandbreite
von 50 bis 60 Prozent. Der gute Geschäftsverlauf ermöglicht eine
deutlich steigende Gewinnausschüttung, weswegen wir der
Hauptversammlung am 9. Juni 2026 eine um 20 Prozent erhöhte Dividende
von 0,72 Euro je Aktie (2024: 60 Cent) vorschlagen werden, schließt
Brandstetter. Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Ergebnis vor
Steuern zwischen 540 Millionen und 570 Millionen Euro erwartet.
Zwtl.: Vorläufige Konzernkennzahlen 2025 im Detail
Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG inklusive
der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen
Lebensversicherung, stiegen 2025 um 8,2 Prozent auf 8.354,7 Millionen
Euro (2024: 7.839,7 Millionen Euro).
Der Versicherungsumsatz - die versicherungstechnischen Erträge
nach IFRS 17 - der UNIQA Group stiegen 2025 um 8,5 Prozent auf
7.115,5 Millionen Euro (2024: 6.557,2 Millionen Euro). Dazu haben
alle Sparten und Segmente beigetragen: Die Schaden- und
Unfallversicherung hat im Jahr 2025 um 8,0 Prozent, die
Krankenversicherung um 6,9 Prozent und die Lebensversicherung um 14,3
Prozent zugelegt. In Österreich stieg der Versicherungsumsatz 2025 um
6,1 Prozent auf 3.947,6 Millionen Euro (202: 3.720,0 Millionen Euro),
in den internationalen Gesellschaften um 10,9 Prozent auf 3.054,0
Millionen Euro (2024: 2.755,0 Millionen Euro).
Die versicherungstechnischen Aufwendungen der UNIQA Group
erhöhten sich 2025 um 6,4 Prozent auf 6.280,6 Millionen Euro (2024:
5.900,4 Millionen Euro).
Das versicherungstechnische Ergebnis der UNIQA Group erhöhte sich
im Jahr 2025 deutlich auf 710,8 Millionen Euro (2024: 560,5 Millionen
Euro).
Das Kapitalanlageergebnis stieg im Jahr 2025 aufgrund des
ausgezeichneten laufenden Ertrags auf 798,8 Millionen Euro (2024:
749,7 Millionen Euro). Das Finanzergebnis blieb mit 209,4 Millionen
Euro auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 210,2 Millionen Euro).
Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group stieg um 16,9 Prozent
auf 516,4 Millionen Euro (2024: 441,9 Millionen Euro).
Das Konzernergebnis (den Aktionär:innen der UNIQA Insurance Group
AG zurechenbarer Anteil des Periodenergebnisses) erhöhte sich um 22,2
Prozent auf 424,8 Millionen Euro (2024: 347,6 Millionen Euro).
Der Return on Equity (Periodenergebnis aus fortgeführten
Geschäftsbereichen im Verhältnis zum durchschnittlichen Eigenkapital
ohne Minderheiten) stieg im Berichtsjahr auf 14,3 Prozent (2024: 12,4
Prozent).
Die vertragliche Servicemarge der Kranken-, Lebens- und
Sachversicherung erhöhte sich per 31. Dezember 2025 auf 5.879,3
Millionen Euro (31. Dezember 2024: 5.345,6 Millionen Euro). Diese
seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in Zukunft erwarteten
Gewinne aus Versicherungsverträgen dar.
Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II, die als
Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA am Stichtag
31. Dezember 2025 bei rund 275 Prozent (2024: 264 Prozent) auf hohem
Niveau.
Zwtl.: Ergebnisse in den Geschäftsbereichen
Zwtl.: Schaden- und Unfallversicherung
Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung
wuchsen 2025 um 10,0 Prozent auf 5.044,7 Millionen Euro (2024:
4.587,0 Millionen Euro). Ausschlaggebend war vor allem die neuerlich
sehr gute Vertriebsperformance.
Die Netto Combined Ratio (nach Abzug der Rückversicherung)
verbesserte sich von 93,1 Prozent auf 91,7 Prozent.
Zwtl.: Kranken- und Lebensversicherung
In der Krankenversicherung stiegen die verrechneten Prämien im
Berichtszeitraum aufgrund von Prämienanpassungen und einer guten
Neugeschäftsentwicklung um 6,3 Prozent auf 1.609,5 Millionen Euro (
2024: 1.514,5 Millionen Euro).
In der Lebensversicherung erhöhten sich im Jahr 2025 die
verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der
indexgebundenen Lebensversicherung um 5,1 Prozent auf 1.700,4
Millionen Euro (2024: 1.618,4 Millionen Euro).
Die vertragliche Servicemarge des Neugeschäfts der UNIQA Group (
in der Kranken- und der Lebensversicherung) betrug im Jahr 2025 9,2
Prozent mit einem Wert von 259 Millionen Euro.
Zwtl.: Unternehmensausblick
Für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unser Fokus klar auf der
weiteren Stärkung des versicherungstechnischen Kerngeschäfts. In
Österreich konzentrieren wir uns dabei insbesondere auf eine
nachhaltige Steigerung von Profitabilität und Effizienz sowie auf den
Ausbau unseres Krankenversicherungsgeschäfts, während der Schwerpunkt
in unseren CEE-Märkten auf einem beschleunigten, profitablen Wachstum
liegt. Dementsprechend erwarten wir auch 2026 in unseren Märkten ein
über dem jeweiligen BIP liegendes Prämienwachstum. Es bleibt unser
übergeordnetes Ziel, UNIQA als diversifizierte, attraktive
Dividendenaktie mit nachhaltigem Prämien- und Ertragswachstum zu
positionieren.
Mit einer Zielausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent auf Basis
einer jährlich steigenden Dividende je Aktie wollen wir unseren
Aktionärinnen und Aktionären nach wie vor eine progressive und
attraktive Erfolgsbeteiligung bieten.
Die geopolitischen Rahmenbedingungen bleiben instabil und auch
wetterbedingte Schäden werden tendenziell weiter zunehmen, weswegen
die Prognose zur zukünftigen Geschäftsentwicklung mit Unsicherheiten
verbunden ist. Vorbehaltlich außergewöhnlich hoher, negativer
Belastungen durch Naturkatastrophen oder Kapitalmarktverwerfungen
erwartet UNIQA für das Geschäftsjahr 2026 ein Ergebnis vor Steuern
zwischen 540 Millionen und 570 Millionen Euro.
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen
dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.
Video
In diesem Video auf youtube erläutert Kurt Svoboda, CFO & CRO der
UNIQA Insurance Group AG, Details zu den Zahlen.
Weitere Details und Publikationen auch bei Investor Relations von
UNIQA.
Fotomaterial bietet die Presse-Seite von UNIQA.
