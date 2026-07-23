APA ots news: EZB präsentiert Endauswahl der Designs für die neuen Banknoten und startet öffentliche Umfrage

Wien (APA-ots) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute die in die

Endauswahl

gekommenen Gestaltungsvorschläge für die nächste Euro-Banknotenserie

vorgestellt. Sie hat außerdem eine öffentliche Umfrage gestartet, bei

der die Menschen in ganz Europa ihr Feedback abgeben können. Diese

Gestaltungsvorschläge beruhen auf zwei verschiedenen Themen -

"Europäische Kultur" und "Flüsse und Vögel - sowie damit verbundenen

Motiven, die diese Themen illustrieren sollen.

"Euro-Banknoten sind mehr als ein Zahlungsmittel - sie sind eine

der greifbarsten Ausdrucksformen Europas", so Christine Lagarde ,

Präsidentin der EZB. "Durch Designs, die Schönheit und Sinn in sich

vereinen, werden sie unsere gemeinsame Identität stärken."

" Bargeld ist und bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil unseres

Zahlungsverkehrs. Wahlfreiheit bei der Bezahlung ist ein zentrales

Anliegen des Eurosystems. Deshalb werden die Euro-Banknoten laufend

weiterentwickelt und mit noch moderneren Sicherheitsmerkmalen

ausgestattet. Jetzt startet ein breiter öffentlicher

Beteiligungsprozess, bei dem alle Europäerinnen und Europäer ihre

Meinung zu den Gestaltungsvorschlägen einbringen können. Das ist

wichtig, denn die Euro-Banknoten gehören den Menschen in Europa - sie

sollen sich auch in ihrem Design wiederfinden", unterstreicht Martin

Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).

OeNB-Direktor Thomas Steiner erinnert an die Ausgabe der ersten,

vom Österreicher Robert Kalina entworfenen Euro-Banknoten: "Die

Einführung des Euro-Bargelds im Jahr 2002 war nicht nur ein bloßer

Währungswechsel. Das Euro-Bargeld wurde vielmehr zum ersten

gemeinsamen Symbol eines zusammenwachsenden Europas. Fast ein

Vierteljahrhundert später ist der Euro die zweitwichtigste Währung

der Welt und ein Garant für Stabilität und Vertrauen. Doch Bargeld

lebt nicht nur von Sicherheit und Funktionalität. Deshalb entwickeln

wir nicht nur die Sicherheitsmerkmale, sondern auch das Design der

Euro-Banknoten weiter."

Die Vorschläge, die es in die Endauswahl geschafft haben, sind in

einem EU-weiten Design-Wettbewerb ermittelt worden. Mehr als 1 200

Grafikdesignerinnen und -designer hatten sich beworben. 25 von ihnen

waren eingeladen worden, Gestaltungsvorschläge für ein Thema oder

beide Themen auszuarbeiten. Eine unabhängige Jury aus 21 Fachleuten

aus verschiedenen Bereichen wie Grafikdesign, Kommunikation,

Neurowissenschaft und Geschichte, die jeweils von einer Zentralbank

des Euroraums nominiert worden waren, wählte anschließend zehn

Vorschläge aus.

Nun sind alle Menschen in Europa eingeladen, sich in einer auf

Beschluss des EZB-Rats initiierten Online-Umfrage zu diesen zehn

Gestaltungsvorschlägen zu äußern. Die öffentliche Umfrage läuft noch

bis zum 21. September 2026. Parallel dazu wird ein unabhängiges

Meinungsforschungsinstitut eine separate Umfrage mit denselben Fragen

bei einer repräsentativen Stichprobe von Bürgerinnen und Bürgern des

Euroraums durchführen. Die EZB wird einen Bericht über die Ergebnisse

beider Umfragen veröffentlichen, sobald das endgültige

Gestaltungskonzept ausgewählt worden ist. Das Feedback der

Öffentlichkeit ist ein wesentliches Element des inklusiven Ansatzes

des Eurosystems. So wird sichergestellt, dass die Ansichten von

Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Europa berücksichtigt werden.

Die endgültige Entscheidung über die Gestaltung der neuen

Banknoten wird der EZB-Rat voraussichtlich gegen Jahresende fällen.

Er wird sich dabei auf verschiedene Informationen stützen, unter

anderem die Schlussfolgerungen der Jury des Design-Wettbewerbs, eine

technische Bewertung sowie die Ergebnisse der beiden Umfragen.

Das ausgewählte Design wird dann weiter ausgearbeitet und

getestet, bevor es in die Produktion geht. Die Banknoten der neuen

Serie werden voraussichtlich in den darauffolgenden Jahren in Umlauf

gebracht. Die Euro-Banknoten der vorherigen Serie werden ihren Wert

behalten und neben der neuen Serie in Umlauf bleiben. Dies ist die

erste vollständige Neugestaltung der Euro-Banknoten seit ihrer

Ausgabe im Jahr 2002.

"Die Neugestaltung der Euro-Banknoten ist Teil der langfristigen

Bemühungen des Eurosystems, dafür zu sorgen, dass Bargeld ein

sicheres, effizientes und ansprechendes Zahlungsmittel bleibt und der

Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu öffentlichem Geld sowie ihre

Freiheit bei der Wahl des Zahlungsmittels erhalten bleibt", so EZB-

Direktoriumsmitglied Piero Cipollone.

Die regelmäßige Ausgabe neuer Banknotenserien ermöglicht es, vom

technologischen Fortschritt zu profitieren, um Geldfälschern einen

Schritt voraus zu sein. Die neuen Banknoten werden neuartige und

verbesserte Sicherheitsmerkmale enthalten, die die

Echtheitsüberprüfung erleichtern und die hindernisfreie Nutzung -

auch durch Menschen mit Sehbeeinträchtigungen - verbessern.

Die EZB ist außerdem bestrebt, den ökologischen Fußabdruck der

Banknoten zu verringern, indem sie deren Haltbarkeit verbessert und

nachhaltigere Materialien und Produktionsprozesse einsetzt.

Zwtl.: Weiterführende Links

Bilder und Videos der Entwürfe, die in die engere Auswahl

gekommen sind, Informationen zum Auswahlverfahren und weiteres

Anschauungsmaterial finden Sie auf der eigens dafür eingerichteten

EZB-Website.

Hier gelangen Sie zur öffentlichen Umfrage

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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