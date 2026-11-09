09.11.2026 10:05:38

APA ots news: Finanzmarktaufsicht besetzt europäische Aufsichtsgremien neu

Mariana Kühnel vertritt Finanzmarktaufsicht in EBA und EIOPA,

Oliver Schütz in EZB-Bankenaufsicht und ESMA

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat die

Vertretung

Österreichs im europäischen System der Finanzaufsicht neu aufgeteilt.

Vorständin Mariana Kühnel ist neues Mitglied im Board of

Supervisors (BoS) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und

verbleibt im BoS der Europäischen Aufsichtsbehörde für das

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA).

Der am 1. November 2026 neu angetretene Vorstand Oliver Schütz

ist neues Mitglied im Aufsichtsgremium der EZB-Bankenaufsicht (SSM)

und im BoS der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (

ESMA).

Das europäische System der Finanzaufsicht verbindet die

nationalen Aufsichtsbehörden mit den drei europäischen Institutionen

EBA, EIOPA und ESMA. Die laufende Aufsicht wird grundsätzlich

weiterhin national ausgeübt, während die europäischen Behörden vor

allem für einheitliche Regeln, gemeinsame Aufsichtsstandards,

Konvergenz und Koordination sorgen und in bestimmten Bereichen auch

direkte Aufsichtsbefugnisse haben. Für den Bankenbereich kommt in der

Eurozone zusätzlich die Bankenunion hinzu: Im Single Supervisory

Mechanism (SSM) arbeiten EZB und nationale Bankenaufsichten zusammen,

wobei die EZB bedeutende Banken direkt beaufsichtigt.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0056 2026-11-09/10:00

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