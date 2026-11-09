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09.11.2026 10:05:38
APA ots news: Finanzmarktaufsicht besetzt europäische Aufsichtsgremien neu
Mariana Kühnel vertritt Finanzmarktaufsicht in EBA und EIOPA,
Oliver Schütz in EZB-Bankenaufsicht und ESMA
Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat die
Vertretung
Österreichs im europäischen System der Finanzaufsicht neu aufgeteilt.
Vorständin Mariana Kühnel ist neues Mitglied im Board of
Supervisors (BoS) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und
verbleibt im BoS der Europäischen Aufsichtsbehörde für das
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA).
Der am 1. November 2026 neu angetretene Vorstand Oliver Schütz
ist neues Mitglied im Aufsichtsgremium der EZB-Bankenaufsicht (SSM)
und im BoS der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (
ESMA).
Das europäische System der Finanzaufsicht verbindet die
nationalen Aufsichtsbehörden mit den drei europäischen Institutionen
EBA, EIOPA und ESMA. Die laufende Aufsicht wird grundsätzlich
weiterhin national ausgeübt, während die europäischen Behörden vor
allem für einheitliche Regeln, gemeinsame Aufsichtsstandards,
Konvergenz und Koordination sorgen und in bestimmten Bereichen auch
direkte Aufsichtsbefugnisse haben. Für den Bankenbereich kommt in der
Eurozone zusätzlich die Bankenunion hinzu: Im Single Supervisory
Mechanism (SSM) arbeiten EZB und nationale Bankenaufsichten zusammen,
wobei die EZB bedeutende Banken direkt beaufsichtigt.
Rückfragehinweis:
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Boris Gröndahl
Telefon: +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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OTS0056 2026-11-09/10:00
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