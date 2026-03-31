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31.03.2026 10:06:40
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APA ots news: Finanzmarktstabilität im Fokus: das neue OeNB-Dashboard zum Gewerbeimmobilienmarkt
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert
heute auf ihrer
Website das neue interaktive OeNB-Gewerbeimmobilien-Dashboard. Mit
diesem Tool werden erstmals zentrale Daten und Analysen zum
österreichischen Gewerbeimmobilienmarkt gebündelt und öffentlich
zugänglich gemacht. Bisher mussten Nutzer:innen für einen umfassenden
Marktüberblick verschiedene private und öffentliche Quellen
konsultieren und selbst zusammenführen. Im Rahmen ihrer Aufgabe zur
Sicherung der Finanzmarktstabilität sammelt die OeNB aktuelle Daten
und Analysen zum Immobilienmarkt und stellt diese ab sofort der
Öffentlichkeit im Rahmen der OeNB-Immobilien-Dashboards kostenlos
bereit. Das Angebot ergänzt das bereits bestehende OeNB-
Wohnimmobilien-Dashboard.
Ziel und Bedeutung des Dashboards
Das Dashboard gibt einen Überblick über die aktuellen
Entwicklungen auf dem österreichischen Gewerbeimmobilienmarkt und
setzt diese in den Kontext der Finanzmarktstabilität. Durch den hohen
Anteil von Gewerbeimmobilienkrediten im Portfolio österreichischer
Banken sind der Finanzmarkt und Gewerbeimmobilienmarkt eng verknüpft.
Dementsprechend verfolgt die OeNB die Entwicklungen auf dem
Gewerbeimmobilienmarkt laufend und führt regelmäßig
Systemrisikoanalysen zu Gewerbeimmobilienkrediten durch.
"Das Dashboard richtet sich an eine breite Zielgruppe:
Expert:innen, Banken, Investor:innen und die interessierte
Öffentlichkeit. Ziel ist es, mehr Transparenz über den Markt zu
schaffen und eine fundierte Einschätzung von Marktentwicklungen zu
ermöglichen", erläutert OeNB-Direktor Thomas Steiner.
Inhalte und Funktionen
Das Dashboard beinhaltet umfassende Informationen zu
Gewerbeimmobilien. Unter diesen Begriff fallen alle gewerblich
genutzten Objekte - von gewerblich genutzten Wohnimmobilien wie
Zinshäusern bis hin zu Gewerbeimmobilien im engeren Sinn, etwa
Bürogebäuden.
Das Dashboard ist in vier Kategorien aufgeteilt und zeigt sowohl
mengen- als auch preisbezogene Informationen:
-
Angebot - zeigt das Angebot an Gewerbeimmobilien mit einer
Aufschlüsselung nach Bundesländern. Es stellt den Bestand und
Bestandsänderungen in den jeweiligen Assetklassen dar. Zusätzlich
werden Kostenbestandteile für den Neubau (z. B. Bau- und
Finanzierungskosten) ausgewiesen. So ist im Dashboard ersichtlich,
dass es etwa 285.000 Gewerbeimmobilien in Österreich gibt, wobei es
sich mehrheitlich um gewerbliche Wohnimmobilien handelt (etwa 185.000
Gebäude). Der überwiegende Anteil der Gewerbeimmobilien liegt in
Niederösterreich, gefolgt von Wien.
-
Nachfrage - stellt die Nachfrage je nach Assetklassen dar.
Typische Nachfrager:innen nach Gewerbeimmobilien sind Unternehmen und
öffentliche Einrichtungen, die Flächen für geschäftliche, produktive
oder administrative Zwecke benötigen. Eine bedeutende Assetklasse
sind Bürogebäude. Die Nachfrage nach diesen Gebäuden hängt unter
anderem von der Möglichkeit ab, im Homeoffice zu arbeiten. Das
Dashboard zeigt, dass sich der Anteil der Beschäftigten, die ihre
Arbeit zumindest teilweise im Homeoffice verrichten können, mit
Beginn der COVID-19-Pandemie erhöht hat und seitdem in etwa konstant
geblieben ist.
-
Markt - ab Juli 2026 stehen hier wesentliche Informationen zum
Gewerbeimmobilienmarkt zur Verfügung. Diese Informationen werden die
Entwicklung der Gewerbeimmobilienpreise sowie Daten zu Transaktionen
und Leerstände auf dem Gewerbeimmobilienmarkt beinhalten.
-
Makroprudenzielle Analyse - enthält granulare Daten zu
Gewerbeimmobilienkrediten. Hier sind Informationen zu Kreditvolumen,
Zinssätzen, zur Finanzierungsstruktur sowie zur Kreditqualität bei
Gewerbeimmobilienkrediten abgebildet. Das Dashboard zeigt, dass das
Neugeschäft bei Gewerbeimmobilienkrediten insbesondere von
Neuverhandlungen von bestehenden Krediten gestützt wird. Außerdem
sind die anhaltend hohen NPL-Quoten (NPL: non-performing loans -
notleidende Kredite) im Bereich der Gewerbeimmobilienkredite im
Dashboard ersichtlich.
Da zwischen den Segmenten enge Wechselwirkungen bestehen, sollten
sie nicht isoliert, sondern gemeinsam betrachtet werden.
Das Dashboard bündelt etwa 50 mengen- und preisbezogene
Indikatoren und stellt mit zahlreichen Aufschlüsselungen u. a. nach
Assetklassen, Regionen und Krediteigenschaften über 1.000 Zeitreihen
zur Verfügung.
Durch interaktive Funktionen wie Zoom, Filter und
Exportmöglichkeiten wird die Verwendung erleichtert. Zudem gibt es
Infoboxen mit Definitionen, Datenherkunft, Berechnungsmethoden und
Links zu weiteren Informationen.
Weiterführende Informationen zum österreichischen Immobilienmarkt
aus Perspektive der Finanzstabilität stehen auf der Website der OeNB
zur Verfügung.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0056 2026-03-31/10:01
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