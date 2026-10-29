APA ots news: Finanzwissen macht Anleger sicher: 94 Prozent profitieren von Weiterbildung an der Wiener Börse Akademie

Aktuelle Studie zeigt: Finanzbildung stärkt

Entscheidungssicherheit und Eigeninitiative - Großes Interesse

an KI bei der Geldanlage - Neues Seminarprogramm greift Trends

auf

Wien (APA-ots) - Wie kann man sein Geld sinnvoll anlegen, Vermögen schon

in jungen

Jahren langfristig aufbauen oder für die Pension vorsorgen?

Angesichts komplexer Finanzmärkte und vielfältiger

Anlagemöglichkeiten gewinnt fundiertes Finanzwissen zunehmend an

Bedeutung. Dass Weiterbildung dabei einen entscheidenden Unterschied

machen kann, zeigt eine aktuelle Studie der Wiener Börse Akademie: 94

Prozent der befragten Absolventinnen und Absolventen haben durch ihre

Weiterbildung ihr Finanz- und Börsenwissen erweitert, 83 Prozent

fühlen sich bei Anlageentscheidungen sicherer und 82 Prozent können

Chancen und Risiken besser einschätzen. Besonders bemerkenswert: Fast

zwei Drittel der Befragten verfügten vor ihrer ersten Weiterbildung

über wenig oder gar keine Anlageerfahrung.

Finanzbildung ist ein wesentlicher Schlüssel zu selbstbestimmten

Anlageentscheidungen. Wer Chancen und Risiken versteht, kann sein

Vermögen gezielter aufbauen und für die Zukunft vorsorgen. Genau hier

setzen wir mit unseren praxisnahen Bildungsangeboten an", betont

Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der WK Wien.

Vom Finanzwissen zur eigenen Anlageentscheidung

Die im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien vom

Marktforschungsinstitut MAKAM Research durchgeführte Befragung zeigt,

dass Finanzbildung weit über die reine Wissensvermittlung hinausgeht.

85 Prozent können das Gelernte nach eigenen Angaben praktisch

anwenden, 93 Prozent fühlen sich motiviert, sich weiterhin mit Finanz

- und Börsenthemen auseinanderzusetzen.

Auch das Anlageverhalten der Befragten unterstreicht ihre hohe

Finanzmarktaktivität: 86 Prozent haben seit ihrer Weiterbildung in

Wertpapiere oder andere Finanzprodukte investiert, 19 Prozent sogar

erstmals. Besonders beliebt sind börsengehandelte Indexfonds (ETFs)

mit 81 Prozent, gefolgt von Aktien mit 71 Prozent.

Trotz Weiterbildung bleibt Wissensbedarf

Die Studienergebnisse machen zugleich deutlich, dass

Finanzbildung ein kontinuierlicher Prozess ist. Obwohl die Befragten

bereits Seminare oder Lehrgänge absolviert haben, schätzen 46 Prozent

ihr aktuelles Finanzwissen weiterhin als eher gering oder sehr gering

ein. 41 Prozent fühlen sich bei der selbstständigen Bewertung von

Anlagechancen und -risiken noch nicht ausreichend sicher.

Dabei setzen viele bereits auf eigenständige Information: 73

Prozent beschäftigen sich mindestens einmal pro Woche mit

Finanzmärkten und Geldanlagen, 36 Prozent sogar täglich. Als

wichtigste Informationsquellen dienen Wirtschafts- und Finanzmedien (

54 Prozent), Online-Finanzportale (45 Prozent) und eigene Analysen (

41 Prozent).

Künstliche Intelligenz als neues Top-Thema der Finanzbildung

Besonders großes Interesse besteht an neuen Technologien für die

Geldanlage. 77 Prozent der Befragten würden künftig gerne ein Seminar

zu Aktienanalyse und Portfoliomanagement mit Künstlicher Intelligenz

besuchen. Fast ebenso gefragt ist die systematische Aktiensuche mit

76 Prozent. Das zeigt: Anlegerinnen und Anleger wollen nicht nur

grundlegende Finanzkenntnisse erwerben, sondern zunehmend auch

moderne Analyseinstrumente kennenlernen und gezielt für ihre

Entscheidungen einsetzen.

Die Wiener Börse Akademie greift diesen Trend mit ihrem

Seminarprogramm 2027 auf. Zu den neuen Bildungsangeboten zählt der

Lehrgang "Aktienanalyse und Portfoliomanagement mit Künstlicher

Intelligenz (KI)". Weitere aktuelle Schwerpunkte sind

"Pensionsvorsorge mit Wertpapieren" sowie "Anlegerschutz und

Anlageberatung". Damit unterstützt die Akademie sowohl

Einsteigerinnen und Einsteiger als auch erfahrene Anlegerinnen und

Anleger dabei, ihre Finanzkompetenz gezielt auszubauen, langfristige

Anlagestrategien zu entwickeln und ihre finanzielle Zukunft

informiert und selbstbestimmt zu gestalten.

93 Prozent zufrieden: Trainerkompetenz überzeugt

Dass das Weiterbildungsangebot den Erwartungen der

Teilnehmerinnen und Teilnehmer entspricht, belegen die hohen

Zufriedenheitswerte: 93 Prozent sind mit den besuchten Seminaren und

Lehrgängen sehr oder eher zufrieden, zwei Drittel sogar sehr

zufrieden. Besonders positiv wird die fachliche Kompetenz und

Erfahrung der Trainerinnen und Trainer bewertet: Sie erreicht einen

Zufriedenheitswert von 99 Prozent. Insgesamt liegen sämtliche

untersuchten Leistungsaspekte bei über 90 Prozent Zufriedenheit.

Drei Viertel der Befragten halten es für wahrscheinlich,

innerhalb der kommenden zwölf Monate erneut eine Weiterbildung an der

Wiener Börse Akademie zu besuchen. Auch die Bereitschaft zur

Weiterempfehlung ist hoch: 60 Prozent der Befragten würden die Wiener

Börse Akademie mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterempfehlen.

Seminarprogramm 2027: Wissen für die finanzielle Zukunft

Ob langfristiger Vermögensaufbau, Erhalt der Kaufkraft, private

Pensionsvorsorge oder der Einsatz neuer Technologien bei der

Aktienanalyse: Das Seminarprogramm 2027 der Wiener Börse Akademie

bietet aktuelle Bildungsangebote für unterschiedliche Wissensstände

und Anlageinteressen. Das neue Seminarprogramm 2027 kann ab sofort

bestellt werden. Interessierte können sich auch online über die

Seminare und Lehrgänge informieren: www.wifiwien.at/boerse

Zur Studie: Für die Kundinnen- und Kundenbefragung der Wiener

Börse Akademie befragte MAKAM Research im Auftrag der

Wirtschaftskammer Wien von 16. September bis 8. Oktober 2026

insgesamt 155 Personen, die innerhalb der vergangenen drei Jahre

Seminare oder Lehrgänge der Akademie besucht hatten.

Zur Wiener Börse Akademie: Die Wiener Börse Akademie ist eine

Kooperation zwischen dem WIFI Management Forum und der Wiener Börse

AG. Das WIFI Management Forum der Wirtschaftskammer Wien übernimmt

Organisation, Administration, Räumlichkeiten und technische

Infrastruktur. Die Wiener Börse verantwortet Inhalte, Programm und

Trainierende aus ihrem Experten-Netzwerk.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

Dr. Brigitte Wimmer

T 01 514 50-1822 I E brigitte.wimmer@wkw.at I W https://wko.at/wien

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0033 2026-10-29/09:30