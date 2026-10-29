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29.10.2026 09:36:38
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APA ots news: Finanzwissen macht Anleger sicher: 94 Prozent profitieren von Weiterbildung an der Wiener Börse Akademie
Aktuelle Studie zeigt: Finanzbildung stärkt
Entscheidungssicherheit und Eigeninitiative - Großes Interesse
an KI bei der Geldanlage - Neues Seminarprogramm greift Trends
auf
Wien (APA-ots) - Wie kann man sein Geld sinnvoll anlegen, Vermögen schon
in jungen
Jahren langfristig aufbauen oder für die Pension vorsorgen?
Angesichts komplexer Finanzmärkte und vielfältiger
Anlagemöglichkeiten gewinnt fundiertes Finanzwissen zunehmend an
Bedeutung. Dass Weiterbildung dabei einen entscheidenden Unterschied
machen kann, zeigt eine aktuelle Studie der Wiener Börse Akademie: 94
Prozent der befragten Absolventinnen und Absolventen haben durch ihre
Weiterbildung ihr Finanz- und Börsenwissen erweitert, 83 Prozent
fühlen sich bei Anlageentscheidungen sicherer und 82 Prozent können
Chancen und Risiken besser einschätzen. Besonders bemerkenswert: Fast
zwei Drittel der Befragten verfügten vor ihrer ersten Weiterbildung
über wenig oder gar keine Anlageerfahrung.
Finanzbildung ist ein wesentlicher Schlüssel zu selbstbestimmten
Anlageentscheidungen. Wer Chancen und Risiken versteht, kann sein
Vermögen gezielter aufbauen und für die Zukunft vorsorgen. Genau hier
setzen wir mit unseren praxisnahen Bildungsangeboten an", betont
Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der WK Wien.
Vom Finanzwissen zur eigenen Anlageentscheidung
Die im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien vom
Marktforschungsinstitut MAKAM Research durchgeführte Befragung zeigt,
dass Finanzbildung weit über die reine Wissensvermittlung hinausgeht.
85 Prozent können das Gelernte nach eigenen Angaben praktisch
anwenden, 93 Prozent fühlen sich motiviert, sich weiterhin mit Finanz
- und Börsenthemen auseinanderzusetzen.
Auch das Anlageverhalten der Befragten unterstreicht ihre hohe
Finanzmarktaktivität: 86 Prozent haben seit ihrer Weiterbildung in
Wertpapiere oder andere Finanzprodukte investiert, 19 Prozent sogar
erstmals. Besonders beliebt sind börsengehandelte Indexfonds (ETFs)
mit 81 Prozent, gefolgt von Aktien mit 71 Prozent.
Trotz Weiterbildung bleibt Wissensbedarf
Die Studienergebnisse machen zugleich deutlich, dass
Finanzbildung ein kontinuierlicher Prozess ist. Obwohl die Befragten
bereits Seminare oder Lehrgänge absolviert haben, schätzen 46 Prozent
ihr aktuelles Finanzwissen weiterhin als eher gering oder sehr gering
ein. 41 Prozent fühlen sich bei der selbstständigen Bewertung von
Anlagechancen und -risiken noch nicht ausreichend sicher.
Dabei setzen viele bereits auf eigenständige Information: 73
Prozent beschäftigen sich mindestens einmal pro Woche mit
Finanzmärkten und Geldanlagen, 36 Prozent sogar täglich. Als
wichtigste Informationsquellen dienen Wirtschafts- und Finanzmedien (
54 Prozent), Online-Finanzportale (45 Prozent) und eigene Analysen (
41 Prozent).
Künstliche Intelligenz als neues Top-Thema der Finanzbildung
Besonders großes Interesse besteht an neuen Technologien für die
Geldanlage. 77 Prozent der Befragten würden künftig gerne ein Seminar
zu Aktienanalyse und Portfoliomanagement mit Künstlicher Intelligenz
besuchen. Fast ebenso gefragt ist die systematische Aktiensuche mit
76 Prozent. Das zeigt: Anlegerinnen und Anleger wollen nicht nur
grundlegende Finanzkenntnisse erwerben, sondern zunehmend auch
moderne Analyseinstrumente kennenlernen und gezielt für ihre
Entscheidungen einsetzen.
Die Wiener Börse Akademie greift diesen Trend mit ihrem
Seminarprogramm 2027 auf. Zu den neuen Bildungsangeboten zählt der
Lehrgang "Aktienanalyse und Portfoliomanagement mit Künstlicher
Intelligenz (KI)". Weitere aktuelle Schwerpunkte sind
"Pensionsvorsorge mit Wertpapieren" sowie "Anlegerschutz und
Anlageberatung". Damit unterstützt die Akademie sowohl
Einsteigerinnen und Einsteiger als auch erfahrene Anlegerinnen und
Anleger dabei, ihre Finanzkompetenz gezielt auszubauen, langfristige
Anlagestrategien zu entwickeln und ihre finanzielle Zukunft
informiert und selbstbestimmt zu gestalten.
93 Prozent zufrieden: Trainerkompetenz überzeugt
Dass das Weiterbildungsangebot den Erwartungen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer entspricht, belegen die hohen
Zufriedenheitswerte: 93 Prozent sind mit den besuchten Seminaren und
Lehrgängen sehr oder eher zufrieden, zwei Drittel sogar sehr
zufrieden. Besonders positiv wird die fachliche Kompetenz und
Erfahrung der Trainerinnen und Trainer bewertet: Sie erreicht einen
Zufriedenheitswert von 99 Prozent. Insgesamt liegen sämtliche
untersuchten Leistungsaspekte bei über 90 Prozent Zufriedenheit.
Drei Viertel der Befragten halten es für wahrscheinlich,
innerhalb der kommenden zwölf Monate erneut eine Weiterbildung an der
Wiener Börse Akademie zu besuchen. Auch die Bereitschaft zur
Weiterempfehlung ist hoch: 60 Prozent der Befragten würden die Wiener
Börse Akademie mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterempfehlen.
Seminarprogramm 2027: Wissen für die finanzielle Zukunft
Ob langfristiger Vermögensaufbau, Erhalt der Kaufkraft, private
Pensionsvorsorge oder der Einsatz neuer Technologien bei der
Aktienanalyse: Das Seminarprogramm 2027 der Wiener Börse Akademie
bietet aktuelle Bildungsangebote für unterschiedliche Wissensstände
und Anlageinteressen. Das neue Seminarprogramm 2027 kann ab sofort
bestellt werden. Interessierte können sich auch online über die
Seminare und Lehrgänge informieren: www.wifiwien.at/boerse
Zur Studie: Für die Kundinnen- und Kundenbefragung der Wiener
Börse Akademie befragte MAKAM Research im Auftrag der
Wirtschaftskammer Wien von 16. September bis 8. Oktober 2026
insgesamt 155 Personen, die innerhalb der vergangenen drei Jahre
Seminare oder Lehrgänge der Akademie besucht hatten.
Zur Wiener Börse Akademie: Die Wiener Börse Akademie ist eine
Kooperation zwischen dem WIFI Management Forum und der Wiener Börse
AG. Das WIFI Management Forum der Wirtschaftskammer Wien übernimmt
Organisation, Administration, Räumlichkeiten und technische
Infrastruktur. Die Wiener Börse verantwortet Inhalte, Programm und
Trainierende aus ihrem Experten-Netzwerk.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Wirtschaftskammer Wien
Presse und Newsroom
Dr. Brigitte Wimmer
T 01 514 50-1822 I E brigitte.wimmer@wkw.at I W https://wko.at/wien
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0033 2026-10-29/09:30
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