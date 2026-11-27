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27.11.2026 11:48:38
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APA ots news: FinTech Day: Finanzmarktaufsicht sieht Kryptomarkt zunehmend europäisch
Kühnel: Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirksame Aufsicht
gehen Hand in Hand - FMA-beaufsichtigte CASPs melden 20,4
Mrd. Tauschvolumen im ersten Halbjahr 2026
Wien (APA-ots) - Grenzüberschreitende Geschäftsmodelle prägen den
europäischen
Kryptomarkt seit Inkrafttreten der europäischen Kryptomärkte-
Verordnung (MiCAR) zunehmend. Damit verändern sich auch die
Anforderungen an die Aufsicht. Wie Regulierung und Aufsicht mit
dieser Entwicklung Schritt halten und zugleich Raum für Innovation
schaffen können, steht im Mittelpunkt des diesjährigen FinTech Day
der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).
"Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirksame Aufsicht gehen
Hand in Hand, wenn wir einen zukunftsfähigen europäischen Finanzmarkt
schaffen wollen", sagt FMA-Vorständin Mariana Kühnel. "Mit MiCAR
haben wir erstmals einen gemeinsamen regulatorischen Rahmen für
Kryptowerte in der Europäischen Union. Nun muss sich in der
praktischen Umsetzung zeigen, dass daraus ein integrierter,
innovativer und wettbewerbsfähiger europäischer Kryptomarkt entsteht
- bei gleichzeitig hohem Anlegerschutz und hoher Marktintegrität."
Wie europäisch der Kryptomarkt bereits ist, zeigen aktuelle
Meldedaten der von der FMA beaufsichtigten Kryptowerte-Dienstleister
(CASPs). Im ersten Halbjahr 2026 meldeten sie rund 111 Millionen
Tauschgeschäfte mit Kryptowerten im Gesamtwert von 20,4 Milliarden.
Ende Juni waren bei den meldenden CASPs rund 7,72 Millionen
Nutzerkonten registriert, verglichen mit 6,7 Millionen Ende 2025.
Rund 74 Prozent der Konten entfielen auf andere Staaten des
Europäischen Wirtschaftsraums als Österreich, da zahlreiche CASPs
ihre Dienstleistungen europaweit anbieten. Unter diesen lagen
Deutschland und Frankreich an der Spitze. Ende Juni verwahrten die
Anbieter für ihre Kund:innen zudem Kryptowerte im Gegenwert von rund
3,4 Milliarden, verglichen mit 4,4 Milliarden am Ende des Jahres
2025 - hier spiegelt sich der zum Stichtag gesunkene Kurs von Bitcoin
und anderen Kryptowerten wider.
Die grenzüberschreitende Ausrichtung des Marktes rückt auch die
Organisation der Aufsicht in Europa stärker in den Mittelpunkt.
Diskutiert werden eine stärkere Zentralisierung und eine größere
Rolle der europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA bei
der Beaufsichtigung von Kryptowerte-Dienstleistern. Aus Sicht der FMA
sind institutionelle Veränderungen dabei kein Selbstzweck. Maßstab
ist, ob sie zu effektiverer Aufsicht, größerer Konsistenz und fairen
Wettbewerbsbedingungen im europäischen Binnenmarkt beitragen. Die FMA
bringt dazu ihre Erfahrungen aus Zulassung und laufender Aufsicht
ebenso ein wie aus der Zusammenarbeit mit europäischen
Partnerbehörden.
Eine zunehmend europäische Perspektive erfordern auch Stablecoins
. Sie verbinden den Kryptomarkt mit Fragen des Zahlungsverkehrs und
der Finanzmarktinfrastruktur und berühren zugleich Europas Position
im internationalen Wettbewerb. "Europa muss bei Stablecoins seinen
eigenen Weg finden: offen für Innovation und Wettbewerb, aber mit
klaren Regeln, die Finanzstabilität, Verbraucher:innen und die
Integrität unserer Märkte schützen", so Kühnel.
Der FMA FinTech Day findet im Kassensaal der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) statt und wird gemeinsam von FMA und OeNB
veranstaltet. Kooperationspartner sind FinTech Austria, der
Bankenverband und die Wirtschaftsagentur Wien, die Initiatoren der
FinTechWeek Vienna. Der FinTech Day bringt Vertreter:innen aus
Aufsicht, Finanzwirtschaft, Technologie, Wissenschaft und Politik
zusammen. Neben MiCAR, der europäischen Aufsichtsarchitektur und der
Zukunft von Stablecoins stehen in diesem Jahr Künstliche Intelligenz,
Cybersecurity und Post-Quantum-Technologien auf dem Programm.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0085 2026-11-27/11:43
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