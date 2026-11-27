APA ots news: FinTech Day: Finanzmarktaufsicht sieht Kryptomarkt zunehmend europäisch

Kühnel: Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirksame Aufsicht

gehen Hand in Hand - FMA-beaufsichtigte CASPs melden 20,4

Mrd. Tauschvolumen im ersten Halbjahr 2026

Wien (APA-ots) - Grenzüberschreitende Geschäftsmodelle prägen den

europäischen

Kryptomarkt seit Inkrafttreten der europäischen Kryptomärkte-

Verordnung (MiCAR) zunehmend. Damit verändern sich auch die

Anforderungen an die Aufsicht. Wie Regulierung und Aufsicht mit

dieser Entwicklung Schritt halten und zugleich Raum für Innovation

schaffen können, steht im Mittelpunkt des diesjährigen FinTech Day

der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

"Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirksame Aufsicht gehen

Hand in Hand, wenn wir einen zukunftsfähigen europäischen Finanzmarkt

schaffen wollen", sagt FMA-Vorständin Mariana Kühnel. "Mit MiCAR

haben wir erstmals einen gemeinsamen regulatorischen Rahmen für

Kryptowerte in der Europäischen Union. Nun muss sich in der

praktischen Umsetzung zeigen, dass daraus ein integrierter,

innovativer und wettbewerbsfähiger europäischer Kryptomarkt entsteht

- bei gleichzeitig hohem Anlegerschutz und hoher Marktintegrität."

Wie europäisch der Kryptomarkt bereits ist, zeigen aktuelle

Meldedaten der von der FMA beaufsichtigten Kryptowerte-Dienstleister

(CASPs). Im ersten Halbjahr 2026 meldeten sie rund 111 Millionen

Tauschgeschäfte mit Kryptowerten im Gesamtwert von 20,4 Milliarden.

Ende Juni waren bei den meldenden CASPs rund 7,72 Millionen

Nutzerkonten registriert, verglichen mit 6,7 Millionen Ende 2025.

Rund 74 Prozent der Konten entfielen auf andere Staaten des

Europäischen Wirtschaftsraums als Österreich, da zahlreiche CASPs

ihre Dienstleistungen europaweit anbieten. Unter diesen lagen

Deutschland und Frankreich an der Spitze. Ende Juni verwahrten die

Anbieter für ihre Kund:innen zudem Kryptowerte im Gegenwert von rund

3,4 Milliarden, verglichen mit 4,4 Milliarden am Ende des Jahres

2025 - hier spiegelt sich der zum Stichtag gesunkene Kurs von Bitcoin

und anderen Kryptowerten wider.

Die grenzüberschreitende Ausrichtung des Marktes rückt auch die

Organisation der Aufsicht in Europa stärker in den Mittelpunkt.

Diskutiert werden eine stärkere Zentralisierung und eine größere

Rolle der europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA bei

der Beaufsichtigung von Kryptowerte-Dienstleistern. Aus Sicht der FMA

sind institutionelle Veränderungen dabei kein Selbstzweck. Maßstab

ist, ob sie zu effektiverer Aufsicht, größerer Konsistenz und fairen

Wettbewerbsbedingungen im europäischen Binnenmarkt beitragen. Die FMA

bringt dazu ihre Erfahrungen aus Zulassung und laufender Aufsicht

ebenso ein wie aus der Zusammenarbeit mit europäischen

Partnerbehörden.

Eine zunehmend europäische Perspektive erfordern auch Stablecoins

. Sie verbinden den Kryptomarkt mit Fragen des Zahlungsverkehrs und

der Finanzmarktinfrastruktur und berühren zugleich Europas Position

im internationalen Wettbewerb. "Europa muss bei Stablecoins seinen

eigenen Weg finden: offen für Innovation und Wettbewerb, aber mit

klaren Regeln, die Finanzstabilität, Verbraucher:innen und die

Integrität unserer Märkte schützen", so Kühnel.

Der FMA FinTech Day findet im Kassensaal der Oesterreichischen

Nationalbank (OeNB) statt und wird gemeinsam von FMA und OeNB

veranstaltet. Kooperationspartner sind FinTech Austria, der

Bankenverband und die Wirtschaftsagentur Wien, die Initiatoren der

FinTechWeek Vienna. Der FinTech Day bringt Vertreter:innen aus

Aufsicht, Finanzwirtschaft, Technologie, Wissenschaft und Politik

zusammen. Neben MiCAR, der europäischen Aufsichtsarchitektur und der

Zukunft von Stablecoins stehen in diesem Jahr Künstliche Intelligenz,

Cybersecurity und Post-Quantum-Technologien auf dem Programm.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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