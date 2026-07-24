APA ots news: FMA: Auslandsgeschäft der österreichischen Versicherungsgruppen wächst auf 14,3 Mrd.

Auslandsanteil am Prämieneinkommen steigt auf 56%, wichtigste

Märkte bleiben Tschechien, Polen, Rumänien, Ungarn, Türkei und

Slowakei

Wien (APA-ots) - Die fünf international tätigen österreichischen

Versicherungsgruppen

haben ihr Auslandsgeschäft im Jahr 2025 weiter ausgebaut. Das im

Ausland erzielte Prämienvolumen stieg auf 14,3 Mrd. und lag damit um

10,7% über dem Vorjahr. Damit übertraf das Ausland erneut das

heimische Geschäft, das ein Prämienvolumen von 11,3 Mrd. erreichte;

der Anteil des Auslandsgeschäfts erhöhte sich damit auf 56%. Das

zeigt der heute veröffentlichte Foreign Insurance Business Report

2026 der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

"Das Auslandsgeschäft ist für die österreichischen Versicherungen

längst ein zentraler Bestandteil ihres Geschäftsmodells", erklärte

FMA-Vorständin Mariana Kühnel. "Die breite regionale Aufstellung

eröffnet Wachstumschancen in unterschiedlichen Märkten und trägt dazu

bei, wirtschaftliche Entwicklungen einzelner Länder besser

abzufedern. Deshalb ist eine eng abgestimmte grenzüberschreitende

Aufsicht so wichtig. Die FMA ist als Gruppenaufseherin im laufenden

Austausch mit den zuständigen Aufsichtsbehörden vor Ort, insbesondere

über die europäischen Aufsichtskollegien."

Im Mittelpunkt der österreichischen Versicherer stehen weiterhin

die Märkte in Zentral-, Ost- und Südosteuropa. Tschechien und Polen

sind mit Anteilen von 22% bzw. 18% am ausländischen Prämienvolumen

die mit Abstand wichtigsten Länder. Weitere Schlüsselmärkte mit

jeweils mehr als 5% Anteil am ausländischen Prämienvolumen sind

Rumänien, Ungarn, die Türkei und die Slowakei. Zusammen entfallen

auf diese sechs Märkte rund 70% des gesamten ausländischen

Prämienvolumens.

Den höchsten Marktanteil verzeichnen die heimischen Firmen in

Tschechien und der Slowakei mit jeweils knapp über 40%, gefolgt von

Litauen mit 35% und Rumänien mit 33%. Für das laufende Jahr erwartet

die FMA allerdings eine deutliche Verschiebung des geografischen

Schwerpunkts aufgrund der Übernahme der deutschen Nürnberger

Versicherung durch die Vienna Insurance Group. Besondere Bedeutung

haben für die FMA die Märkte der Beitrittskandidaten zur EU, da sich

dort Wachstumschancen mit Fragen der Konvergenz und Zusammenarbeit

der Aufsichtsbehörden ergänzen.

Der gesamte Bericht zum Auslandsgeschäft österreichischer

Versicherungsgruppen ist auf der Website der FMA abrufbar.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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