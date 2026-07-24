|
24.07.2026 10:05:38
APA ots news: FMA: Auslandsgeschäft der österreichischen...
APA ots news: FMA: Auslandsgeschäft der österreichischen Versicherungsgruppen wächst auf 14,3 Mrd.
Auslandsanteil am Prämieneinkommen steigt auf 56%, wichtigste
Märkte bleiben Tschechien, Polen, Rumänien, Ungarn, Türkei und
Slowakei
Wien (APA-ots) - Die fünf international tätigen österreichischen
Versicherungsgruppen
haben ihr Auslandsgeschäft im Jahr 2025 weiter ausgebaut. Das im
Ausland erzielte Prämienvolumen stieg auf 14,3 Mrd. und lag damit um
10,7% über dem Vorjahr. Damit übertraf das Ausland erneut das
heimische Geschäft, das ein Prämienvolumen von 11,3 Mrd. erreichte;
der Anteil des Auslandsgeschäfts erhöhte sich damit auf 56%. Das
zeigt der heute veröffentlichte Foreign Insurance Business Report
2026 der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).
"Das Auslandsgeschäft ist für die österreichischen Versicherungen
längst ein zentraler Bestandteil ihres Geschäftsmodells", erklärte
FMA-Vorständin Mariana Kühnel. "Die breite regionale Aufstellung
eröffnet Wachstumschancen in unterschiedlichen Märkten und trägt dazu
bei, wirtschaftliche Entwicklungen einzelner Länder besser
abzufedern. Deshalb ist eine eng abgestimmte grenzüberschreitende
Aufsicht so wichtig. Die FMA ist als Gruppenaufseherin im laufenden
Austausch mit den zuständigen Aufsichtsbehörden vor Ort, insbesondere
über die europäischen Aufsichtskollegien."
Im Mittelpunkt der österreichischen Versicherer stehen weiterhin
die Märkte in Zentral-, Ost- und Südosteuropa. Tschechien und Polen
sind mit Anteilen von 22% bzw. 18% am ausländischen Prämienvolumen
die mit Abstand wichtigsten Länder. Weitere Schlüsselmärkte mit
jeweils mehr als 5% Anteil am ausländischen Prämienvolumen sind
Rumänien, Ungarn, die Türkei und die Slowakei. Zusammen entfallen
auf diese sechs Märkte rund 70% des gesamten ausländischen
Prämienvolumens.
Den höchsten Marktanteil verzeichnen die heimischen Firmen in
Tschechien und der Slowakei mit jeweils knapp über 40%, gefolgt von
Litauen mit 35% und Rumänien mit 33%. Für das laufende Jahr erwartet
die FMA allerdings eine deutliche Verschiebung des geografischen
Schwerpunkts aufgrund der Übernahme der deutschen Nürnberger
Versicherung durch die Vienna Insurance Group. Besondere Bedeutung
haben für die FMA die Märkte der Beitrittskandidaten zur EU, da sich
dort Wachstumschancen mit Fragen der Konvergenz und Zusammenarbeit
der Aufsichtsbehörden ergänzen.
Der gesamte Bericht zum Auslandsgeschäft österreichischer
Versicherungsgruppen ist auf der Website der FMA abrufbar.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0024 2026-07-24/10:00
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.