29.12.2025 10:49:38
APA ots news: FMA-Bericht: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im 3. Quartal weiter
FMA begrüßt von der Bundesregierung geplante Attraktivierung
der betrieblichen Vorsorge - Aufsicht wurde bereits
harmonisiert
Wien (APA-ots) - Die österreichischen Pensionskassen und Betrieblichen
Vorsorgekassen
haben im 3. Quartal 2025 ihr verwaltetes Vermögen ausgebaut. Dies
geht aus den heute veröffentlichten Berichten der Finanzmarktaufsicht
(FMA) zur Quartalsentwicklung hervor. Die FMA ist vorbereitet auf die
von der Bundesregierung im kommenden Jahr geplanten Schritte zur
Attraktivierung der betrieblichen Altersvorsorge.
Derzeit haben rund 24% der unselbständig Erwerbstätigen in
Österreich Anspruch auf eine Leistung aus einer Pensionskasse. Diese
Zahl ist in den vergangenen Jahren kaum angewachsen. In die
Betrieblichen Vorsorgekassen zahlen hingegen alle Beschäftigten im
Rahmen der "Abfertigung Neu" ein. Die Bundesregierung hat nun
beschlossen, den Zugang zur betrieblichen Altersvorsorge zu
verbreitern, indem die Möglichkeit geschaffen wird, Guthaben aus der
Abfertigung Neu in eine Pensionskasse zu übertragen - ein sogenannter
Generalpensionskassenvertrag. Zusätzliche Reformschritte für Pensions
- und Vorsorgekasse sind geplant.
"Wir begrüßen die von der Bundesregierung geplante
Attraktivierung der betrieblichen Altersvorsorge", so FMA-Vorständin
Mariana Kühnel. "In diesem Bereich schlummert großes Potenzial - für
die Altersvorsorge und den gesamten österreichischen Kapitalmarkt und
für alle Beschäftigten, die für die Pension zusätzlich vorsorgen
wollen." Die FMA hat bereits heuer die Aufsicht für die betriebliche
Altersvorsorge zusammengelegt und arbeitet an weiteren Schritten, um
die Reform der zweiten Säule des Pensionssystems zu unterstützen, so
Kühnel.
Im dritten Quartal stieg das Vermögen der Pensionskassen im
Vergleich zum Vorquartal um 3,5% und stand Ende September bei 29,6
Milliarden. Die Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
war mit rund 1,12 Millionen Personen kaum verändert. Die Zahl
derjenigen, die eine Pensionsleistung beziehen, stieg leicht auf
157.417 oder 14% der gesamten Berechtigten an.
Bei den Vorsorgekassen wuchs das Vermögen um 4,2% gegenüber Ende
Juni, auf einen neuen Rekordstand von 22,9 Milliarden Ende September
2025. Die Anzahl der Anwartschaften (inklusive Mehrfachanwartschaften
bei verschiedenen BVK aufgrund von Arbeitgeberwechseln) stieg leicht
auf 11,37 Millionen.
Q3 2025 Q2 2025
Pensionskassen
Verwaltetes Vermögen 29,6 Mrd. 28,6 Mrd. +3,5%
Anwartschafts- und
Leistungsberechtigte 1,122 Mio. 1,120 Mio. +0,2%
Veranlagungsperformance +3,32% -0,12% +2,42% (1-9/25)
Vorsorgekassen
Verwaltetes Vermögen 22,9 Mrd. 22,0 Mrd. +4,2%
Anwartschaften 11,37 Mio. 11,29 Mio. +0,7%
(Mehrfachzählung)
Veranlagungsperformance +1,85% +0,73% +2,20% (1-9/25)
Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den Betrieblichen
Vorsorgekassen sind auf der Website der FMA abrufbar.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
