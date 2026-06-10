10.06.2026 11:49:38

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APA ots news: FMA-Erhebung: Restbestand an Fremdwährungskrediten fällt im 1. Quartal um 4,0%

Noch 5,1 Mrd. an Franken- und Yen-Krediten ausständig -

überwiegend endfällig 2029-2033

Wien (APA-ots) - Das Volumen an Fremdwährungskrediten (FX-Krediten) an

private

Haushalte ist im 1. Quartal 2026 wechselkursbereinigt um 4,0%

gesunken und liegt damit nurmehr bei 5,09 Milliarden. Das sind 2,8%

aller Kredite an private Haushalte in Österreich. Das geht aus der

aktuellen Erhebung der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zu

FX-Krediten hervor.

Seit der Verhängung des Neuvergabe-Stopps durch die FMA im Herbst

2008 ist das FX-Kreditvolumen damit wechselkursbereinigt um 44,4

Milliarden oder 92% zurückgegangen. Am Höhepunkt des FX-Kreditbooms

2006 haftete fast ein Drittel aller Kredite an private Haushalte (32%

) in Fremdwährungen aus. In der Großen Finanzkrise 2008 wurde diese

Position zu einem Risiko für den gesamten österreichischen

Bankensektor.

Praktisch alle verbleibenden FX-Kredite (99,1%) lauten auf

Schweizer Franken (der Rest fast zur Gänze auf japanische Yen). Der

Wechselkurs der Schweizer Währung pendelte im 1. Quartal rund um

0,9194 zum Euro. Seit dem Jahr 2008 hat der Schweizer Franken um 80%

aufgewertet.

Die noch verbliebenen FX-Kredite werden nach Schätzungen der FMA

überwiegend in den Jahren 2029 bis 2033 endfällig. Die

Kreditinstitute sind angehalten, von sich aus zumindest jährlich das

Gespräch mit betroffenen Kreditnehmer:innen zu suchen. Diese sollten

die Gesprächsangebote unbedingt wahrnehmen.

Informationen zu Fremdwährungskrediten an private Haushalte und

die damit verbundenen Risiken finden Sie hier. Die FMA-

Mindeststandards zu FX-Krediten können Sie hier herunterladen.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0109 2026-06-10/11:44

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