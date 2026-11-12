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12.11.2026 11:23:38
APA ots news: FMA: Gemeinsam für einen sauberen Finanzplatz: fair und sicher
7. FMA-Tagung "Compliance, Geldwäscheprävention und
Sanktionsaufsicht" widmet sich digitalem Vertrieb,
Betrugsprävention, Geldwäsche und Sanktionen
Wien (APA-ots) - Ein sicherer und sauberer Finanzplatz ist für eine
offene
Volkswirtschaft wie Österreich unverzichtbar: Integrität stärkt das
Vertrauen in den Finanzmarkt, schafft faire Wettbewerbsbedingungen
und schützt sowohl Kund:innen als auch seriöse Anbieter vor
kriminellem Missbrauch und unlauteren Geschäftspraktiken. Dieser
Ansatz steht im Mittelpunkt der Tagung "Compliance,
Geldwäscheprävention & Sanktionenaufsicht" der österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA), die am heutigen Donnerstag, dem
12.11.2026, bereits zum siebten Mal stattfindet.
"Unser Finanzplatz muss sicher und sauber sein. Wir wollen
verhindern, dass der Finanzmarkt für kriminelle Zwecke missbraucht
wird - von Geldwäsche bis Betrug. Und wir wollen, dass die Menschen
darauf vertrauen können, am Finanzmarkt fair behandelt zu werden.
Beides ist Aufgabe einer glaubwürdigen und wirksamen Aufsicht", so
FMA-Vorstand Oliver Schütz zum Auftakt der Tagung vor den rund 400
Teilnehmer:innen aus der gesamten Finanzwirtschaft. "Davon
profitieren Kund:innen und die Realwirtschaft ebenso wie die
Finanzwirtschaft selbst."
Die Integrität des Finanzplatzes ist dabei eine gemeinsame
Aufgabe aller zuständigen Institutionen, wie Finanzminister Markus
Marterbauer auf der FMA-Tagung hervorhob. "Ein sauberer Finanzplatz
schafft Vertrauen und Sicherheit und ist von zentraler Bedeutung für
den Wirtschaftsstandort Österreich", so Marterbauer. "Die jüngste
FATF-Länderprüfung bestätigt unsere Fortschritte bei der
Geldwäschebekämpfung und zeigt zugleich, wo weiterer Handlungsbedarf
besteht."
Finanzprodukte werden zunehmend über Apps und andere digitale
Kanäle angeboten, künstliche Intelligenz hält Einzug in Beratung und
Vertrieb. So werden Angebote von Konsumkrediten bis zu
Wertpapierprodukten einfacher zugänglich, besser personalisiert und
auch über Ländergrenzen hinweg erhältlich. Dabei entstehen auch neue
Risiken, etwa wenn automatisierte Entscheidungen nicht ausreichend
transparent oder nachvollziehbar sind.
"Unser Anspruch ist klar: Einfacherer Zugang darf nicht mit
geringerem Schutz einhergehen ", so Schütz weiter. "Informationen
müssen verständlich bleiben, Produkte zu den Bedürfnissen der
Kund:innen passen und Vertriebsprozesse fair gestaltet sein. Für uns
als Aufsicht ist entscheidend, wie Technologie eingesetzt wird und
welche Wirkung sie auf die Menschen hat."
Auch der Finanzbetrug - der im vergangenen Jahr rund 115
Millionen Schaden anrichtete - verlagert sich verstärkt in digitale
Kanäle. Betrüger:innen setzen zunehmend auf Social Engineering und
bringen Kund:innen dazu, Zahlungen selbst zu autorisieren. Hier
greifen Betrug und Geldwäsche ineinander, wenn die zuvor erbeuteten
Gelder umgehend dem Zugriff entzogen werden.
Eine weitere klassische Vortat der Geldwäsche ist der
Abgabenbetrug, wie Finanzminister Marterbauer betonte: "Auch die
konsequente Bekämpfung von Abgabenbetrug ist für uns eine zentrale
Aufgabe, denn Steuerdelikte können Ausgangspunkt für Geldwäsche sein.
Deshalb setzen wir auf wirksame Kontrollen und moderne Technologien.
Denn für uns gilt: Nulltoleranz bei Abgabenbetrug und anderen Formen
der Finanzkriminalität."
"Wirksame Prävention muss an mehreren Stellen ansetzen: bei der
Aufklärung der Verbraucher:innen und technischen Sicherheitsmaßnahmen
ebenso wie bei der frühzeitigen Erkennung verdächtiger Zahlungsströme
und Betrugsmuster durch die Finanzunternehmen", so Schütz. "Für diese
geht es dabei auch darum, ihre Systeme und Geschäftsmodelle vor
Missbrauch zu schützen und das Vertrauen ihrer Kund:innen in digitale
Angebote zu erhalten."
Mit dem neuen europäischen Regelwerk und der Anti-
Geldwäschebehörde AMLA wird die Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung in Europa stärker vereinheitlicht. Damit
sollen etwa bei der Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer und
der Prüfung der Mittelherkunft vergleichbare Maßstäbe gelten.
Gleichzeitig hat die FMA auch die Aufsicht über Finanzsanktionen
übernommen. Die Bündelung ermöglicht es, Geldwäsche-,
Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken gemeinsam zu
betrachten und vorhandene Expertise, Daten und Aufsichtsinstrumente
gemeinsam zu nutzen.
"Unser besonderes Augenmerk gilt zum Beispiel
grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen in Risikoländer oder mit
komplexen Eigentümerstrukturen sowie Krypto-Transfers, bei denen
Herkunft und Empfänger der Gelder schwer nachvollziehbar sind", so
Oliver Schütz weiter. Die FMA betrachtet Geldwäsche- und
Sanktionsrisiken deshalb gemeinsam: Sie verknüpft Erkenntnisse aus
Datenanalysen, laufender Aufsicht und den Vor-Ort-Kombiprüfungen, um
besonders exponierte Bereiche gezielt zu prüfen und Risiken wirksam
zu adressieren.
"Das stärkt nicht nur die Integrität des Finanzplatzes insgesamt,
sondern schützt auch Unternehmen, die ihre Sorgfaltspflichten
erfüllen, vor Wettbewerbsnachteilen gegenüber Anbietern, die Regeln
umgehen oder Risiken bewusst in Kauf nehmen", so Schütz.
Rückfragehinweis:
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Boris Gröndahl
Telefon: +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0095 2026-11-12/11:17
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