APA ots news: FMA: Gemeinsam für einen sauberen Finanzplatz: fair und sicher

7. FMA-Tagung "Compliance, Geldwäscheprävention und

Sanktionsaufsicht" widmet sich digitalem Vertrieb,

Betrugsprävention, Geldwäsche und Sanktionen

Wien (APA-ots) - Ein sicherer und sauberer Finanzplatz ist für eine

offene

Volkswirtschaft wie Österreich unverzichtbar: Integrität stärkt das

Vertrauen in den Finanzmarkt, schafft faire Wettbewerbsbedingungen

und schützt sowohl Kund:innen als auch seriöse Anbieter vor

kriminellem Missbrauch und unlauteren Geschäftspraktiken. Dieser

Ansatz steht im Mittelpunkt der Tagung "Compliance,

Geldwäscheprävention & Sanktionenaufsicht" der österreichischen

Finanzmarktaufsicht (FMA), die am heutigen Donnerstag, dem

12.11.2026, bereits zum siebten Mal stattfindet.

"Unser Finanzplatz muss sicher und sauber sein. Wir wollen

verhindern, dass der Finanzmarkt für kriminelle Zwecke missbraucht

wird - von Geldwäsche bis Betrug. Und wir wollen, dass die Menschen

darauf vertrauen können, am Finanzmarkt fair behandelt zu werden.

Beides ist Aufgabe einer glaubwürdigen und wirksamen Aufsicht", so

FMA-Vorstand Oliver Schütz zum Auftakt der Tagung vor den rund 400

Teilnehmer:innen aus der gesamten Finanzwirtschaft. "Davon

profitieren Kund:innen und die Realwirtschaft ebenso wie die

Finanzwirtschaft selbst."

Die Integrität des Finanzplatzes ist dabei eine gemeinsame

Aufgabe aller zuständigen Institutionen, wie Finanzminister Markus

Marterbauer auf der FMA-Tagung hervorhob. "Ein sauberer Finanzplatz

schafft Vertrauen und Sicherheit und ist von zentraler Bedeutung für

den Wirtschaftsstandort Österreich", so Marterbauer. "Die jüngste

FATF-Länderprüfung bestätigt unsere Fortschritte bei der

Geldwäschebekämpfung und zeigt zugleich, wo weiterer Handlungsbedarf

besteht."

Finanzprodukte werden zunehmend über Apps und andere digitale

Kanäle angeboten, künstliche Intelligenz hält Einzug in Beratung und

Vertrieb. So werden Angebote von Konsumkrediten bis zu

Wertpapierprodukten einfacher zugänglich, besser personalisiert und

auch über Ländergrenzen hinweg erhältlich. Dabei entstehen auch neue

Risiken, etwa wenn automatisierte Entscheidungen nicht ausreichend

transparent oder nachvollziehbar sind.

"Unser Anspruch ist klar: Einfacherer Zugang darf nicht mit

geringerem Schutz einhergehen ", so Schütz weiter. "Informationen

müssen verständlich bleiben, Produkte zu den Bedürfnissen der

Kund:innen passen und Vertriebsprozesse fair gestaltet sein. Für uns

als Aufsicht ist entscheidend, wie Technologie eingesetzt wird und

welche Wirkung sie auf die Menschen hat."

Auch der Finanzbetrug - der im vergangenen Jahr rund 115

Millionen Schaden anrichtete - verlagert sich verstärkt in digitale

Kanäle. Betrüger:innen setzen zunehmend auf Social Engineering und

bringen Kund:innen dazu, Zahlungen selbst zu autorisieren. Hier

greifen Betrug und Geldwäsche ineinander, wenn die zuvor erbeuteten

Gelder umgehend dem Zugriff entzogen werden.

Eine weitere klassische Vortat der Geldwäsche ist der

Abgabenbetrug, wie Finanzminister Marterbauer betonte: "Auch die

konsequente Bekämpfung von Abgabenbetrug ist für uns eine zentrale

Aufgabe, denn Steuerdelikte können Ausgangspunkt für Geldwäsche sein.

Deshalb setzen wir auf wirksame Kontrollen und moderne Technologien.

Denn für uns gilt: Nulltoleranz bei Abgabenbetrug und anderen Formen

der Finanzkriminalität."

"Wirksame Prävention muss an mehreren Stellen ansetzen: bei der

Aufklärung der Verbraucher:innen und technischen Sicherheitsmaßnahmen

ebenso wie bei der frühzeitigen Erkennung verdächtiger Zahlungsströme

und Betrugsmuster durch die Finanzunternehmen", so Schütz. "Für diese

geht es dabei auch darum, ihre Systeme und Geschäftsmodelle vor

Missbrauch zu schützen und das Vertrauen ihrer Kund:innen in digitale

Angebote zu erhalten."

Mit dem neuen europäischen Regelwerk und der Anti-

Geldwäschebehörde AMLA wird die Bekämpfung von Geldwäsche und

Terrorismusfinanzierung in Europa stärker vereinheitlicht. Damit

sollen etwa bei der Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer und

der Prüfung der Mittelherkunft vergleichbare Maßstäbe gelten.

Gleichzeitig hat die FMA auch die Aufsicht über Finanzsanktionen

übernommen. Die Bündelung ermöglicht es, Geldwäsche-,

Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken gemeinsam zu

betrachten und vorhandene Expertise, Daten und Aufsichtsinstrumente

gemeinsam zu nutzen.

"Unser besonderes Augenmerk gilt zum Beispiel

grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen in Risikoländer oder mit

komplexen Eigentümerstrukturen sowie Krypto-Transfers, bei denen

Herkunft und Empfänger der Gelder schwer nachvollziehbar sind", so

Oliver Schütz weiter. Die FMA betrachtet Geldwäsche- und

Sanktionsrisiken deshalb gemeinsam: Sie verknüpft Erkenntnisse aus

Datenanalysen, laufender Aufsicht und den Vor-Ort-Kombiprüfungen, um

besonders exponierte Bereiche gezielt zu prüfen und Risiken wirksam

zu adressieren.

"Das stärkt nicht nur die Integrität des Finanzplatzes insgesamt,

sondern schützt auch Unternehmen, die ihre Sorgfaltspflichten

erfüllen, vor Wettbewerbsnachteilen gegenüber Anbietern, die Regeln

umgehen oder Risiken bewusst in Kauf nehmen", so Schütz.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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