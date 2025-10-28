APA ots news: FMA informiert zu Risiken bei qualifizierten Nachrangdarlehen

In der Reihe "Reden wir über Geld" erklärt die FMA, worauf

Anleger:innen bei diesem Produkt achten sollten

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) widmet

sich in der

aktuellen Ausgabe der Informationsreihe "Reden wir über Geld"

qualifizierten Nachrangdarlehen - einer riskanten Finanzierungsform,

die häufig bei Immobilien- oder Unternehmensprojekten eingesetzt

wird.

Bei qualifizierten Nachrangdarlehen leihen Anleger:innen einem

Unternehmen Geld - meist für Immobilien- oder Unternehmensprojekte.

Im Insolvenzfall werden diese Darlehen erst nach allen anderen

Gläubigern bedient - es gibt keinen Anspruch auf Einlagensicherung

oder garantierte Rückzahlung. Oft bleibt für die Nachranggläubiger

nichts übrig. Die Rückzahlung kann zudem verschoben werden, wenn das

Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Ein Totalverlust

ist möglich. Es bestehen keine Mitspracherechte oder

Gewinnbeteiligungen.

Hohe Zinsen sollen das Risiko ausgleichen. Die FMA warnt jedoch:

Hohe Zinsversprechen ohne nachvollziehbares Geschäftsmodell sind ein

Warnsignal. Investieren Sie nur bei transparenten Anbietern und

setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie verkraften können.

Die FMA empfiehlt, die Nachrangklausel im Vertrag besonders

sorgfältig zu prüfen. Sie regelt, dass Zins- und Rückzahlungen nur

erfolgen dürfen, wenn das Unternehmen finanziell gesund ist und keine

Risiken durch die Zahlung entstehen. Die Klausel muss transparent und

rechtlich wirksam formuliert sein - andernfalls kann sie unwirksam

sein.

Zwtl.: Fazit

Qualifizierte Nachrangdarlehen sind keine sicheren Geldanlagen,

sondern hochriskante Investments mit Totalverlustrisiko. Die FMA rät

Anleger:innen, sich umfassend zu informieren und bei Unsicherheiten

unabhängigen Rat einzuholen.

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" mit dem Titel "Stellen

Sie sich ganz hinten an!" ist wie alle bisherigen Ausgaben online

unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abrufbar. Weiterführende

Informationen rund ums Thema Finanzen finden Sie im "Finanz-ABC" auf

der FMA-Webseite.

