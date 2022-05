APA ots news: FMA-Jahresbericht 2021:

Österreichs Finanzmarkt trotz COVID-19-Krise stabil, 2022

bringt aber gravierende politische und wirtschaftliche

Herausforderungen.

Wien (APA-ots) - "Die österreichische Finanzwirtschaft hat die

massiven gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der

COVID-19-Pandemie bisher gut gemeistert und ist stabil aufgestellt.

Die zunehmenden geopolitischen Spannungen sowie die Zeitenwende zu

einer neuen europäischen Sicherheitsordnung infolge des russischen

Angriffskrieges auf das Nachbarland Ukraine stellen die europäische

Wirtschaft und Politik aber vor große Herausforderungen", so der

Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller, bei der heutigen

Präsentation des FMA-Jahresberichtes 2021: "Die Wirtschaftsstrukturen

müssen zum Teil neu ausgerichtet werden, rasant steigende Energie-

und Rohstoffpreise sowie Materialengpässe treiben die Inflation an,

was absehbar geldpolitisch eine Zinswende erzwingen und insbesondere

die Finanzteilnehmer besonders fordern wird. Gleichzeitig muss

angesichts des fortschreitenden Klimawandels der Umstieg auf ein

nachhaltigeres Wirtschaftsmodell noch konsequenter vorangetrieben

werden." Dies habe auch gravierende Auswirkungen auf den Finanzmarkt

Österreich und alle seine Teilnehmer, so Ettl und Müller, das

erfordere eine vorausschauende und besonnene Anpassung der

Geschäftspolitik der Finanzdienstleister, aber ebenso eine solche in

Regulierung und Aufsicht.

2021: Turbulente Realwirtschaft, stabile Finanzmärkte

Im Berichtsjahr haben Österreichs Banken das harte Kernkapital -

trotz der COVID-19-bedingten Schwierigkeiten - weiterhin stabil auf

einem in etwa doppelt so hohen Niveau wie in der Globalen Finanzkrise

halten können. Das harte Kernkapital ist zwar von 16,1% auf 15,7%

leicht abgesunken, das ist aber immer noch der historisch zweitbeste

Wert. "Angesichts der skizzierten großen Herausforderungen, vor der

wir alle stehen, müssen wir aber eine besonders besonnene und

vorausschauende Ausschüttungspolitik einmahnen, damit sich hier keine

Trendwende manifestiert und so Stabilität und Krisenfestigkeit

ausgehöhlt werden," so der Vorstand der FMA. Das Volumen der

notleidenden Kredite sank - vor allem gestützt durch die nach wie vor

massiven COVID-19-Hilfsmaßnahmen der öffentlichen Hand - mit 1,4%

bis 2,0% aller Ausleihungen weiter ab. Auch die

Versicherungsunternehmen sind bisher gut durch die schwierigen Zeiten

gekommen und verfügen mit einer Solvenzquote (SCR) von im Schnitt

rund 230% über mehr als das Doppelte an finanziellen Mitteln, als

selbst bei dramatisch verschlechterten wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen für die Erfüllung ihrer vertraglichen

Verpflichtungen erforderlich ist. Zudem konnte die von der FMA 2013

verordnete Zinszusatzrückstellung in der Lebensversicherung

inzwischen auf mehr als 1,5 Mrd. sogar signifikant überdotiert

werden, womit auch in der Hochzinsphase garantierte Verzinsungen

abgesichert erscheinen. Investmentfonds, Pensionskassen und

Betriebliche Vorsorgekassen haben die Auswirkungen der

Börsenturbulenzen 2020 wieder aufgeholt und schlossen 2021 mit neuen

Höchstwerten bei den von ihnen verwalteten Vermögen. Auch die Wiener

Börse, die von den COVID-19-Turbulenzen 2020 überschießend betroffen

war, erholte sich zeitlich etwas verzögert und erreichte 2021 erneut

Vorkrisenwerte.

20 Jahre FMA, 20 Jahre effiziente und effektive Aufsicht

2021 hat Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) mit 390

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 938 konzessionierte oder

registrierte Unternehmen beaufsichtigt, die zusammen Vermögenswerte

von rund 1.383 Mrd. verwalten. Das Gesamtbudget der FMA betrug 2021

rund 74,6 Mio., wovon 10,7 Mio. als Durchlaufposten für die

Oesterreichische Nationalbank (OeNB) als Teilkostenersatz für deren

Dienstleistungen einzuheben waren. 4,5 Mio. der Kosten deckt der

Bund pauschal, 9,3 Mio. wurden durch Gebühren und sonstige Erträge

gedeckt, der Rest ist verursachergerecht auf die Beaufsichtigten

umzulegen. Davon entfielen auf die Banken 55,6%, die

Wertpapieraufsicht 24%, Versicherungsunternehmen 18,8% und

Pensionskassen 1,6%.

"Das Modell der integrierten Aufsicht, die als Allfinanz-Behörde

die Regulierung und Aufsicht über den gesamten Finanzmarkt Österreich

unter einem Dach vereint, hat sich bewährt," ziehen Ettl und Müller

eine Erfolgsbilanz der ersten zwei Jahrzehnte Aufsichtstätigkeit der

seit 2002 operativ tätigen FMA: "Wir haben uns das Vertrauen der

Politik und den Respekt der Marktteilnehmer durch konsequente Arbeit

verdient. Das beweist allein schon die Tatsache, dass der FMA seit

ihrer Gründung, als sie 16 Finanzmarktgesetze zu beaufsichtigen

hatte, bisher weitere 22 Gesetze übertragen wurden." Waren der FMA

damit bei ihrer Gründung rund 660 Seiten Gesetzestext zur Aufsicht

übertragen, so sind es inzwischen mit über 7.000 Seiten mehr als zehn

Mal so viel. "Die FMA ist heute überdies keine rein nationale

Aufsichtsbehörde mehr, sie ist vielmehr integraler Bestandteil der

Finanzmarktaufsicht der Europäischen Union im Allgemeinen sowie des

einheitlichen Bankenaufsichts- sowie -abwicklungsmechanismus der

Euro-Zone im Besonderen," so Ettl und Müller: "Besonders stolz sind

wir aber darauf, dass wir diese massive Verbreiterung und Vertiefung

der Regulierung und Aufsicht mit einem mehr als moderaten Budget- und

Personalanstieg geschafft haben, in dem wir laufend

Synergiepotenziale gehoben sowie Effizienz und Effektivität

verbessert haben, insbesondere durch konsequente Digitalisierung

aller Abläufe."

Den gesamten Bericht finden Sie auf der FMA-Website unter:

https://www.fma.gv.at/publikationen/fma-jahresberichte/

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0068 2022-05-10/10:15