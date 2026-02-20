APA ots news: FMA-Podcast: Die WhatsApp-Connection - Betrug im Gruppenchat

"Cash & Crime" - im neuen Format des Podcasts "Reden wir über

Geld" der Finanzmarktaufsicht berichtet eine Ermittlerin aus

der Praxis

Wien (APA-ots) - "Und mit nur 250 kannst DU dabei sein" - so oder so

ähnlich beginnen

oft Erfolg und Reichtum versprechende Einladungen, die für manche

leider böse enden.

Der Podcast "Reden wir über Geld" der Finanzmarktaufsicht (FMA)

startet mit "Cash & Crime" ein neues Format mit True-Crime-Charakter.

Host Patricia Floh-Weninger begrüßt darin ihre Kollegin Bibiane

Kaufmann, langjährige Ermittlerin der FMA. Sie erzählt von wahren

Fällen, echtem Geld und Menschen, die Betrüger:innen zum Opfer

gefallen sind. Sämtliche personenbezogenen Daten werden natürlich

anonymisiert.

In der ersten Folge "Die WhatsApp -Connection" geht es um eine

Betrugsmasche, die im vergangenen Jahr auch in Österreich große

Kreise gezogen hat. In professionell wirkenden Chat-Gruppen geben

vermeintliche Investment-Profis vor, exklusive Anlagetipps zu

erteilen. Mit Gruppendruck und psychologischen Tricks werden Opfer zu

hohen Überweisungen veranlasst: sechsstellige Schäden sind keine

Seltenheit. Die Folge zeigt am Beispiel von "Simone M.", worauf man

achten muss, um nicht selbst auf betrügerische Angebote

hereinzufallen.

"Reden wir über Geld" vermittelt wichtige Informationen rund um

Finanzthemen sowie die aktuellsten Betrugsmaschen - kompakt,

verständlich und direkt von den Expert:innen der FMA. Alle Folgen des

FMA-Podcasts gibt es unter

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast und auf den gängigen

Podcast-Plattformen. "Reden wir über Geld" finden Sie auch im

Internet und auf Instagram. Zahlreiche Tipps zu Geldanlage und

Vermeidung von Anlagebetrug bietet die Website der FMA.

