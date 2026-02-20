|
APA ots news: FMA-Podcast: Die WhatsApp-Connection - Betrug im Gruppenchat
"Cash & Crime" - im neuen Format des Podcasts "Reden wir über
Geld" der Finanzmarktaufsicht berichtet eine Ermittlerin aus
der Praxis
Wien (APA-ots) - "Und mit nur 250 kannst DU dabei sein" - so oder so
ähnlich beginnen
oft Erfolg und Reichtum versprechende Einladungen, die für manche
leider böse enden.
Der Podcast "Reden wir über Geld" der Finanzmarktaufsicht (FMA)
startet mit "Cash & Crime" ein neues Format mit True-Crime-Charakter.
Host Patricia Floh-Weninger begrüßt darin ihre Kollegin Bibiane
Kaufmann, langjährige Ermittlerin der FMA. Sie erzählt von wahren
Fällen, echtem Geld und Menschen, die Betrüger:innen zum Opfer
gefallen sind. Sämtliche personenbezogenen Daten werden natürlich
anonymisiert.
In der ersten Folge "Die WhatsApp-Connection" geht es um eine
Betrugsmasche, die im vergangenen Jahr auch in Österreich große
Kreise gezogen hat. In professionell wirkenden Chat-Gruppen geben
vermeintliche Investment-Profis vor, exklusive Anlagetipps zu
erteilen. Mit Gruppendruck und psychologischen Tricks werden Opfer zu
hohen Überweisungen veranlasst: sechsstellige Schäden sind keine
Seltenheit. Die Folge zeigt am Beispiel von "Simone M.", worauf man
achten muss, um nicht selbst auf betrügerische Angebote
hereinzufallen.
"Reden wir über Geld" vermittelt wichtige Informationen rund um
Finanzthemen sowie die aktuellsten Betrugsmaschen - kompakt,
verständlich und direkt von den Expert:innen der FMA. Alle Folgen des
FMA-Podcasts gibt es unter
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast und auf den gängigen
Podcast-Plattformen. "Reden wir über Geld" finden Sie auch im
Internet und auf Instagram. Zahlreiche Tipps zu Geldanlage und
Vermeidung von Anlagebetrug bietet die Website der FMA.
