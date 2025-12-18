APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" klärt auf: Anlagebetrug -...

18.12.2025 10:10:38

Wien (APA-ots) - Schnelles Geld, hohe Renditen und verlockende

Versprechen: Für viele

klingt das nach einer Chance, doch oft endet es im finanziellen

Albtraum. Anlagebetrug ist eine wachsende Gefahr, die jeden treffen

kann - unabhängig von Alter, Einkommen oder Bildung.

In der aktuellen Folge von "Reden wir über Geld", dem Podcast der

österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) beleuchten wir gemeinsam

mit Philipp Genduth, Mitgründer der Initiative finanzenverstehen.at

und Cybercrime-Experte bei der Polizei, die Mechanismen hinter

betrügerischen Investmentangeboten. Sie erfahren welche

Betrugsmodelle derzeit besonders häufig sind und vor allem auf welche

Warnsignale man achten sollte. Wir sprechen über die psychologischen

und digitalen Tricks der Täter und erzählen aus erster Hand, warum

ein einziger Klick auf einen Phishing-Link zum Totalverlust führen

kann.

Mit dieser Folge bringen wir unsere erste Staffel des Podcasts

"Reden wir über Geld" zum Abschluss und freuen uns auf viele neue

Themen ab Februar 2026. Die aktuelle als auch alle bisher

veröffentlichten Folgen finden Sie auf allen gängigen Podcast-

Plattformen und unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast.

Auf Instagram finden Sie die Verbraucherinformationen der FMA unter @

redenwiruebergeld.

