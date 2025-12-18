|
APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" klärt auf: Anlagebetrug -...
APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" klärt auf: Anlagebetrug - Vom Investment zum Albtraum
Teure Versprechen: Die Wahrheit hinter der Finanzfalle
Wien (APA-ots) - Schnelles Geld, hohe Renditen und verlockende
Versprechen: Für viele
klingt das nach einer Chance, doch oft endet es im finanziellen
Albtraum. Anlagebetrug ist eine wachsende Gefahr, die jeden treffen
kann - unabhängig von Alter, Einkommen oder Bildung.
In der aktuellen Folge von "Reden wir über Geld", dem Podcast der
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) beleuchten wir gemeinsam
mit Philipp Genduth, Mitgründer der Initiative finanzenverstehen.at
und Cybercrime-Experte bei der Polizei, die Mechanismen hinter
betrügerischen Investmentangeboten. Sie erfahren welche
Betrugsmodelle derzeit besonders häufig sind und vor allem auf welche
Warnsignale man achten sollte. Wir sprechen über die psychologischen
und digitalen Tricks der Täter und erzählen aus erster Hand, warum
ein einziger Klick auf einen Phishing-Link zum Totalverlust führen
kann.
Mit dieser Folge bringen wir unsere erste Staffel des Podcasts
"Reden wir über Geld" zum Abschluss und freuen uns auf viele neue
Themen ab Februar 2026. Die aktuelle als auch alle bisher
veröffentlichten Folgen finden Sie auf allen gängigen Podcast-
Plattformen und unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast.
Auf Instagram finden Sie die Verbraucherinformationen der FMA unter @
redenwiruebergeld.
