Neues Verbraucherkreditrecht erweitert ab 20. November Schutz

vor Überschuldung und gibt der FMA neue Aufsichtskompetenzen

Wien (APA-ots) - Kredite können heute oft in wenigen Minuten und mit

wenigen Klicks

abgeschlossen werden. Sowohl klassische Finanzierungen wie

Ratenzahlungen als auch neuere Angebote wie "Buy Now Pay Later" oder

digitale Zahlungsaufschübe sind heute einfach und unmittelbar

verfügbar. Ende 2025 waren bei österreichischen Kreditinstituten

Verbraucherkredite in Höhe von 22,5 Milliarden aushaftend. Das

Volumen ist gegenüber dem Vorjahr um 6,8% gestiegen und wächst seit

2023 kontinuierlich.

Ab 20. November 2026 gelten für Verbraucherkredite erweiterte

Regeln. Gleichzeitig erhält die Finanzmarktaufsicht (FMA) erstmals

spezifische Kompetenzen, um zentrale Vorgaben bei der Vergabe von

Verbraucherkrediten durch Banken im Sinne des kollektiven

Verbraucherschutzes zu beaufsichtigen.

Die neuen Regeln tragen einem Kreditmarkt Rechnung, der

digitaler, schneller und niederschwelliger geworden ist. Das

erleichtert den Zugang zu Finanzierungen, darf aber nicht dazu

führen, dass Schutzmechanismen an Bedeutung verlieren. Denn auch

kleine finanzielle Verpflichtungen können sich summieren. Laufen

mehrere Finanzierungen gleichzeitig, wird es schwieriger, den

Überblick über die gesamte monatliche Belastung zu behalten. Ob in

der Bankfiliale oder am Smartphone abgeschlossen: Ein Kredit muss

dauerhaft tragbar sein.

Mehr Schutz vor Überschuldung

Das neue Verbraucherkreditrecht setzt die zweite EU-

Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II) um und bezieht insbesondere

Kleinkredite sowie digitale Finanzierungsformen stärker in den

Verbraucherschutz ein. Dazu gehören unter anderem "Buy Now Pay Later"

-Angebote, Null-Prozent-Finanzierungen und bestimmte

Zahlungsaufschübe.

Zugleich werden die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung

gestärkt. Kreditgeber müssen vor der Vergabe sorgfältig prüfen, ob

Verbraucher:innen den Kredit voraussichtlich zurückzahlen können. Die

Informationspflichten werden ausgeweitet und nicht angeforderte

Kredite untersagt.

Auch bei finanziellen Schwierigkeiten setzen die neuen Regeln

früher an: Kreditgeber sollen möglichst frühzeitig angemessene, auf

den jeweiligen Fall abgestimmte Lösungen anbieten und damit eine

unnötige Eskalation vermeiden.

FMA beaufsichtigt künftig kollektiven Verbraucherschutz erweitert

Mit der Anwendung des neuen Rechts erweitert sich auch die Rolle

der FMA. Sie beaufsichtigt künftig, ob Banken ihre Organisation,

Verfahren und Kontrollen so ausgestalten, dass erhebliche, dauerhafte

oder wiederholte Verstöße gegen Verbraucherschutzbestimmungen

verhindert werden, wenn dadurch die Interessen einer größeren Zahl

von Verbraucher:innen beeinträchtigt werden können.

Dabei geht es etwa um die Qualifikation von Mitarbeiter:innen,

mögliche Fehlanreize durch Vergütungssysteme und geeignete Verfahren,

um finanzielle Schwierigkeiten von Kund:innen frühzeitig zu erkennen.

Die FMA kann die entsprechenden Systeme und Prozesse auch vor Ort

prüfen und bei Verstößen aufsichtlich reagieren. Sie ist jedoch weder

Gericht noch Schlichtungsstelle und entscheidet keine individuellen

Ansprüche aus Kreditverträgen.

"Verbraucherschutz sollte möglichst früh einsetzen. Mit unseren

neuen Aufsichtsbefugnissen können wir darauf achten, dass Banken ihre

Prozesse so gestalten, dass die gesetzlichen Schutzstandards bei der

Kreditvergabe systematisch eingehalten und strukturelle

Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt werden", sagt FMA-Vorstand

Oliver Schütz.

Verantwortungsvolle Kreditvergabe liegt im gemeinsamen Interesse

von Verbraucher:innen und Banken. Kredite ermöglichen Anschaffungen,

überbrücken finanzielle Bedürfnisse und schaffen wirtschaftlichen

Handlungsspielraum. Eine dauerhaft nicht tragbare oder nicht

rückführbare Finanzierung hilft dagegen niemandem: Überschuldung

belastet Verbraucher:innen, Kreditausfälle die Kreditgeber.

Auch wirksame Aufsicht kann Verbraucher:innen ihre finanziellen

Entscheidungen nicht abnehmen. Vor Abschluss eines Kredits,

Ratenkaufs oder einer anderen Finanzierung sollte daher geprüft

werden, welche Verpflichtungen bereits bestehen, wie hoch die gesamte

monatliche Belastung ist und ob genügend Spielraum für unerwartete

Ausgaben bleibt.

"Ein Kredit ist heute mitunter mit wenigen Klicks abgeschlossen,

die finanzielle Verpflichtung bleibt aber über Monate oder Jahre

bestehen. Deshalb brauchen Verbraucher:innen verständliche

Informationen und das Wissen, um ihre finanzielle Tragfähigkeit

realistisch einzuschätzen. Finanzbildung, klare Information und

wirksamer Verbraucherschutz gehören für uns zusammen", sagt FMA-

Vorständin Mariana Kühnel.

Das Verbraucherkreditrechts-Änderungsgesetz 2026 wurde am 10.

Juni 2026 kundgemacht. Die Änderungen sind ab 20. November 2026

anzuwenden.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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