APA ots news: FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im...

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Pensionskassen und Betrieblichen

Vorsorgekassen

haben im Schlussquartal des Jahres 2025 ihr verwaltetes Vermögen

weiter ausgebaut. Dies geht aus den heute veröffentlichten

Statistiken der Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Quartalsentwicklung

hervor.

Knapp ein Viertel der unselbständig Erwerbstätigen in Österreich

hat Anspruch auf eine Leistung aus einer Pensionskasse. Diese Zahl

hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Beiträge zu einer

Pensionskasse sind eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. In die

Betrieblichen Vorsorgekassen zahlen hingegen alle Beschäftigten im

Rahmen der "Abfertigung Neu" ein. Dies geschieht automatisch über den

Arbeitgeber, der jeden Monat 1,53% des Bruttogehalts in eine

Vorsorgekasse einzahlt.

Im 4. Quartal stieg das Vermögen der Pensionskassen im Vergleich

zum Vorquartal um 2,7% und stand Ende Dezember bei 30,4 Milliarden.

Die Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten war mit rund

1,13 Millionen Personen kaum verändert. Die Zahl derjenigen, die eine

Pensionsleistung beziehen, stieg leicht auf 159.320 oder 14% der

gesamten Berechtigten an.

Bei den Vorsorgekassen wuchs das Vermögen um 2,7% gegenüber Ende

September, auf einen neuen Rekordstand von 23,6 Milliarden Ende

Dezember 2025. Die Anzahl der Anwartschaften (inklusive

Mehrfachanwartschaften bei verschiedenen BVK aufgrund von

Arbeitgeberwechseln) stieg leicht auf 11,49 Millionen.

Q4 2025 Q3 2025

Pensionskassen

Verwaltetes Vermögen 30,4 Mrd. 29,6 Mrd. +2,7%

Anwartschafts- und

Leistungsberechtigte 1,134 Mio. 1,122 Mio. +1,1%

Veranlagungsperformance +2,38% +3,32% GJ: +4,86%

Vorsorgekassen

Verwaltetes Vermögen 23,6 Mrd. 22,9 Mrd. +2,7%

Anwartschaften

(Mehrfachzählung) 11,49 Mio. 11,37 Mio. +1,1%

Veranlagungsperformance +1,38% +1,85% GJ: +3,61%

Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den

Betrieblichen Vorsorgekassen sind auf der Website der FMA abrufbar.

