27.07.2026 10:05:38

APA ots news: FMA-Statistik: Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge auch im...

APA ots news: FMA-Statistik: Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge auch im Jahr 2025 rückläufig

Vertragszahlen sinken weiter, verwaltetes Vermögen steigt dank

positiver Kapitalmarktentwicklung

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat ihren

aktuellen

Bericht zur Entwicklung der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge (PZV

) veröffentlicht. Demnach setzte sich der langjährige Rückgang bei

den Vertragszahlen auch 2025 fort. Gleichzeitig profitierte das

verwaltete Vermögen von den positiven Entwicklungen an den

Kapitalmärkten.

Vier Versicherungsunternehmen boten 2025 überhaupt noch neue PZV-

Verträge an. Sie verwalteten am Jahresende rund 729.000 Verträge. Das

entspricht einem Rückgang von 6,7% gegenüber dem Vorjahr. Auch das

Neugeschäft entwickelte sich rückläufig: Mit 7.223 neu

abgeschlossenen Verträgen lag die Zahl um 10,6% unter dem

Vorjahreswert. Die Zahl der Neuverträge reicht weiterhin nicht aus,

um auslaufende oder gekündigte Verträge zu ersetzen. Die FMA geht

daher davon aus, dass die Bestandszahlen auch künftig rückläufig

bleiben werden.

Trotz sinkender Vertragszahlen und geringerer Prämienzuflüsse

stieg das verwaltete Vermögen um 6,8% auf 9,27 Mrd. Ausschlaggebend

dafür war das positive Kapitalmarktumfeld. Die volumengewichtete

Gesamtperformance der Versicherungsunternehmen lag 2025 bei 13% vor

Kosten.

Der vollständige Bericht kann auf der FMA-Website unter

https://www.fma.gv.at/publikationen/studie-praemienbeguenstigte-

zukunftsvorsorge/ heruntergeladen werden.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0029 2026-07-27/10:00

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