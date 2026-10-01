01.10.2026 10:06:38

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APA ots news: FMA-Statistik: Versicherungen im 2. Quartal mit Prämienplus und gestiegenen Schadensfällen

Austro-Assekuranz zum Q2 mit 3,7% Prämienanstieg und 1,29

Mrd. Ergebnis. Krankenversicherung treibt Wachstum

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben zum

2. Quartal

des Jahres 2026 ein Wachstum des Prämienvolumens von 3,7% auf 6,17

Milliarden verzeichnet. Das Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit (EGT) fiel mit 1,29 Milliarden um 5,7% etwas

niedriger als im Vorjahresquartal aus. Grund dafür waren unter

anderem gestiegene Schadensaufwendungen, die wiederum zum Teil durch

stabile Kapitalerträge kompensiert wurden. Das zeigt die heute

veröffentlichte Statistik der Finanzmarktaufsicht (FMA).

Überdurchschnittlich stark stieg erneut das Prämieneinkommen in

der Krankenversicherung mit 8,3%. In der Lebensversicherung setzte

sich der Trend hin zu fonds- und indexgebundenen Produkten fort.

Gewinnseitig glich die Lebensversicherung einen Rückgang in der

Kranken- sowie der Schaden- und Unfallversicherung weitgehend aus.

Die finanzielle Stärke der Branche - gemessen am Solvabilitätsgrad -

stieg im Jahresvergleich auf 266% (Median), einer der höchsten Werte

in Europa.

In den Zahlen zum zweiten Quartal zeigen sich noch nicht die

Schäden durch die ungewöhnlich starke sommerliche Dürre in

Mitteleuropa, die ab dem 3. Quartal wirksam werden. Die Exponierung

der österreichischen Versicherungsunternehmen gegenüber

klimabezogenen Risiken wird von der FMA seit 2019 systematisch

überwacht. Etwa ein Viertel der von den Versicherungsunternehmen

direkt oder über Fondsinvestments gehaltenen Vermögenswerte sind

klimarelevant. Das sind insgesamt etwa 32,8 Milliarden. Den größten

klimarelevanten Anteil bildet mit ca. 14,6% der Immobilien-Sektor

gefolgt von energieintensiven Betrieben mit 4,8%.

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-

Website unter

https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte-

versicherungen/

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0079 2026-10-01/10:00

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