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01.10.2026 10:06:38
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APA ots news: FMA-Statistik: Versicherungen im 2. Quartal mit Prämienplus und gestiegenen Schadensfällen
Austro-Assekuranz zum Q2 mit 3,7% Prämienanstieg und 1,29
Mrd. Ergebnis. Krankenversicherung treibt Wachstum
Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben zum
2. Quartal
des Jahres 2026 ein Wachstum des Prämienvolumens von 3,7% auf 6,17
Milliarden verzeichnet. Das Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit (EGT) fiel mit 1,29 Milliarden um 5,7% etwas
niedriger als im Vorjahresquartal aus. Grund dafür waren unter
anderem gestiegene Schadensaufwendungen, die wiederum zum Teil durch
stabile Kapitalerträge kompensiert wurden. Das zeigt die heute
veröffentlichte Statistik der Finanzmarktaufsicht (FMA).
Überdurchschnittlich stark stieg erneut das Prämieneinkommen in
der Krankenversicherung mit 8,3%. In der Lebensversicherung setzte
sich der Trend hin zu fonds- und indexgebundenen Produkten fort.
Gewinnseitig glich die Lebensversicherung einen Rückgang in der
Kranken- sowie der Schaden- und Unfallversicherung weitgehend aus.
Die finanzielle Stärke der Branche - gemessen am Solvabilitätsgrad -
stieg im Jahresvergleich auf 266% (Median), einer der höchsten Werte
in Europa.
In den Zahlen zum zweiten Quartal zeigen sich noch nicht die
Schäden durch die ungewöhnlich starke sommerliche Dürre in
Mitteleuropa, die ab dem 3. Quartal wirksam werden. Die Exponierung
der österreichischen Versicherungsunternehmen gegenüber
klimabezogenen Risiken wird von der FMA seit 2019 systematisch
überwacht. Etwa ein Viertel der von den Versicherungsunternehmen
direkt oder über Fondsinvestments gehaltenen Vermögenswerte sind
klimarelevant. Das sind insgesamt etwa 32,8 Milliarden. Den größten
klimarelevanten Anteil bildet mit ca. 14,6% der Immobilien-Sektor
gefolgt von energieintensiven Betrieben mit 4,8%.
Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-
Website unter
https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte-
versicherungen/
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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OTS0079 2026-10-01/10:00
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