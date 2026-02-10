10.02.2026 10:05:39

APA ots news: FMA stellt Co-Vorsitzenden des Ausschusses für...

APA ots news: FMA stellt Co-Vorsitzenden des Ausschusses für Sektorstandards der EU-Geldwäschebehörde AMLA

FMA-Abteilungsleiter Andreas Schirk vom Verwaltungsrat

einstimmig gewählt

Wien (APA-ots) - Der Verwaltungsrat der europäischen Behörde zur

Bekämpfung von

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering

Authority, AMLA) hat Andreas Schirk, als Abteilungsleiter in der

österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zuständig für Anti-

Geldwäsche, -Terrorismusfinanzierung und Sanktionenaufsicht,

einstimmig zum Co-Vorsitzenden des neu eingerichteten Ausschusses für

Sektorstandards (Internal Committee on Private Sector Standards)

gewählt. Das Gremium - einer von zwei neu geschaffenen Ausschüssen

der AMLA - wird gemeinsam von Schirk und Rikke Louise Ørum Petersen (

Mitglied des AMLA-Direktoriums) geleitet. Die Bestellung gilt für

zwei Jahre.

Der Ausschuss entwickelt harmonisierte Anforderungen und

Risikoindikatoren für Finanzinstitute und Verpflichtete aus dem Nicht

-Finanzsektor. Er trägt zur Gestaltung der künftigen

Aufsichtsarchitektur bei und stellt sicher, dass nationale Expertise

frühzeitig in die Standardentwicklung einfließt.

Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die

Aufsicht über Finanzsanktionen sind zentrale Säulen der Strategie der

FMA für einen sauberen Finanzplatz Österreich. Mitglied des AMLA-

Verwaltungsrats ist als Vertreterin der FMA die Leiterin des Bereichs

"Integrierte Aufsicht und Innovation", Katharina Muther-Pradler. Als

AMLA-Pionierin arbeitet bereits seit einem Jahr die FMA-Expertin

Elfriede Taurua am Aufbau dieser neuen EU-Behörde mit.

Mehr Informationen zur AMLA: https://www.amla.europa.eu/

Informationen zu Geldwäscheprävention bei der FMA:

https://www.fma.gv.at/querschnittsthemen/geldwaescherei-und-

terrorismusfinanzierung/

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0046 2026-02-10/10:01

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex bewegt sich auf rotem Terrain. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen