APA ots news: FMA: Versicherungen starten stabil ins Jahr - Prämienplus, gestiegene Solvenzquote

Austro-Assekuranz mit 3,5% Prämienwachstum und 366,5 Mio.

Ergebnis. Private Credit derzeit nicht signifikant

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im

1. Quartal des

Jahres 2026 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT)

von 366,5 Millionen und damit fast genau den Vorjahreswert erreicht.

Die finanzielle Stärke der Branche - gemessen am Solvabilitätsgrad -

stieg im Jahresvergleich auf 262% (Median), einer der höchsten Werte

in Europa. Das zeigt die heute veröffentlichte Statistik der

Finanzmarktaufsicht (FMA).

Die Basis für das solide Ergebnis lieferte ein Wachstum des

Prämienvolumens von 3,5% auf 7,55 Milliarden. Überdurchschnittlich

stark stieg erneut das Prämieneinkommen in der Krankenversicherung

mit 8,1%. In der Lebensversicherung setzte sich der Trend hin zu

Einmalerlägen und zu fonds - und indexgebundenen Produkten fort.

Gewinnseitig glichen Lebens- und Krankenversicherung einen Rückgang

in der Schaden- und Unfallversicherung weitgehend aus.

Nach Insolvenzen im US-Markt steht die Anlageklasse Private

Credit verstärkt im Fokus der europäischen Aufsicht. Die EZB schätzt

das Exposure europäischer Versicherer auf 2,3% der Vermögenswerte.

Die direkte Exponierung österreichischer Versicherungsunternehmen

gegenüber Private-Credit-Fonds ist jedoch mit 0,46% der gesamten

Kapitalveranlagung (exklusive fonds- und indexgebundener Versicherung

) deutlich geringer. Aufgrund der dynamischen Entwicklung steht diese

Assetklasse jedoch weiterhin unter regulatorischer Beobachtung.

Die FMA präsentiert den Quartalsbericht Versicherungen erstmals

in einem neuen, verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in

einem kompakten und übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt.

Die Datenbasis ist dabei noch detaillierter und auch in digitaler

Form für den Download verfügbar.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

Q1 2025 Q 1 2026 Differenz

Prämienvolumen 7,30 Mrd. 7,55 Mrd. +3,5%

Davon:

Schaden/Unfall 5,00 Mrd. 5,15 Mrd. +3,1%

Leben 1,44 Mrd. 1,47 Mrd. +2,1%

Davon:

-Einmalprämien 0,23 Mrd. 0,25 Mrd. +10,7%

-Laufende Prämien 1,21 Mrd. 1,21 Mrd. +0,5%

-Fonds/Indexgeb. 0,46 Mrd. 0,42 Mrd. +9,6%

Kranken 0,86 Mrd. 0,93 Mrd. +8,1%

EGT 370,0 Mio. 366,5 Mio. -1,0%

Davon:

Schaden/Unfall 356,3 Mio. 263,9 Mio. -26%

Leben 9,86 Mio. 43,3 Mio. +339%

Kranken 3,82 Mio. 59,3 Mio../.

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-

Website unter:

https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte-

versicherungen/

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

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