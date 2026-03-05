|
05.03.2026 09:53:38
APA ots news: FMA: Versicherungen steigern Ergebnis um 51% und stärken...
APA ots news: FMA: Versicherungen steigern Ergebnis um 51% und stärken Kapital - geringere Unwetterschäden entlasten
Austro-Assekuranz mit 4,8% Prämienwachstum und fast 2,5 Mrd.
Ergebnis. FMA: Naturkatastrophen bleiben Risiko.
Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im
Jahr 2025 das
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) um 51% auf 2,46
Milliarden gesteigert. Im Vorjahr hatten Unwetter in Mitteleuropa die
Bilanz verhagelt. Die finanzielle Stärke der Branche - gemessen am
Solvabilitätsgrad - stieg erneut auf 280% (Median), einer der
höchsten Werte in Europa. Das zeigt die heute veröffentlichte
Statistik der Finanzmarktaufsicht für das vierte Quartal 2025.
Die Basis für die Ergebnissteigerung lieferte ein Wachstum des
Prämienvolumens von 4,8% auf 24,3 Milliarden. Überdurchschnittlich
stark stieg erneut das Prämieneinkommen in der Krankenversicherung
mit 8,4%. In der Lebensversicherung setzte sich der Trend hin zu
Einmalerlägen und zu fonds- und indexgebundenen Produkten fort.
Hauptverantwortlich für den höheren Gewinn war die Schaden- und
Unfallversicherung, die aufgrund der im Vergleich zum Jahr 2024
geringeren Unwetterschäden das EGT um fast zwei Drittel auf 2,04
Milliarden steigern konnte.
"Das gute Ergebnis des Jahres 2025 bedeutet für die
österreichische Versicherungswirtschaft weiteren Kapitalaufbau",
erklärte FMA-Vorständin Mariana Kühnel. "Die geringeren
Unwetterschäden im vergangenen Jahr entlasten, die Integration von
Naturkatastrophen in das Risikomanagement bleibt aber definitiv ein
Aufsichtsschwerpunkt der FMA. Ob Extremwetterereignisse in einem Jahr
eintreten oder nicht, darf uns nicht von den potenziellen Risiken
ablenken."
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:
GJ 2024 GJ 2025 Differenz
Prämienvolumen 23,2 Mrd. 24,3 Mrd. +4,8%
Davon:
- Schaden/Unfall 14,84 Mrd. 15,56 Mrd. +4,9%
- Leben 5,22 Mrd. 5,25 Mrd. +0,6%
- Davon:
-- Einmalprämien 647 Mio. 777 Mio. +20%
-- Laufende Prämien 4,57 Mrd. 4,47 Mrd. -2,1%
-- Fonds/Indexgeb. 1,39 Mrd. 1,59 Mrd. +15%
- Kranken 3,17 Mrd. 3,43 Mrd. +8,4%
EGT 1,635 Mrd. 2,462 Mrd. +51%
Davon:
- Schaden/Unfall 1,243 Mrd. 2,038 Mrd. +64%
- Leben 248 Mio. 193 Mio. -22%
- Kranken 145 Mio. 231 Mio. +60%
Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-Website
unter:
https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte-
versicherungen/
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0053 2026-03-05/09:48
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.