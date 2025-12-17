APA ots news: FMA-Vorstand Helmut Ettl als stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde wiedergewählt

Ettl war seit 2023 Stellvertreter von José Manuel Campa -

Mandat um weitere zweieinhalb Jahre erneuert

Wien (APA-ots) - Helmut Ettl, Vorstand der österreichischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), wurde für weitere zweieinhalb

Jahre als stellvertretender Vorsitzender der Europäischen

Bankenaufsichtsbehörde (EBA) wiedergewählt. Ettl fungiert damit

weiterhin als Stellvertreter von EBA-Vorsitzenden José Manuel Campa.

Der Vorsitzende vertritt die EBA nach außen und leitet die Sitzungen

des Rates der Aufseher, des wichtigsten Entscheidungsgremiums der

Behörde. Der Rat trifft alle politischen Entscheidungen der EBA, z.B.

über die Annahme von Entwürfen technischer Standards, Leitlinien,

Stellungnahmen und Berichten. In diesem Gremium vertritt Ettl in

seiner Funktion als Vorstand der FMA Österreich seit der EBA-Gründung

im Jahr 2011 mit Sitz und Stimme.

Seit Juli 2023 fungiert Ettl auch als stellvertretender EBA-

Vorsitzender. In seiner Amtszeit hat er zuletzt eine Task Force zur

Erhöhung der Effizienz in der Bankenaufsicht geleitet, die 21

Empfehlungen veröffentlicht hat. In seiner Funktion als

stellvertretender Vorsitzender hat Ettl in den nächsten Wochen und

Monaten den reibungslosen Vorsitzwechsel sicherzustellen, da Campa

Ende Jänner 2026 von seiner Funktion zurücktritt.

Das Europäische Aufsichtssystem

Die EBA ist eine unabhängige EU-Behörde, deren Aufgabe es ist,

ein wirksames und kohärentes Maß an Regulierung und Beaufsichtigung

im europäischen Bankensektor zu gewährleisten. Ihre übergeordneten

Ziele bestehen in der Wahrung der Finanzstabilität in der EU und dem

Schutz der Integrität, der Effizienz und des ordnungsgemäßen

Funktionierens des Bankensektors. Die EBA ist unabhängig, jedoch

gegenüber dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union

und der Europäischen Kommission rechenschaftspflichtig. Sie ist

Bestandteil des Europäischen Systems der Finanzaufsicht (ESFS), dem

drei Aufsichtsbehörden angehören: die Europäische Wertpapier- und

Marktaufsichtsbehörde (ESMA), die Europäische Bankenaufsichtsbehörde

(EBA) und die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen

und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA). Außerdem zählen der

Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) sowie der Gemeinsame

Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden und die nationalen

Aufsichtsbehörden zum ESFS.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

OTS0030 2025-12-17/09:10