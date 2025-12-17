|
APA ots news: FMA-Vorstand Helmut Ettl als stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde wiedergewählt
Ettl war seit 2023 Stellvertreter von José Manuel Campa -
Mandat um weitere zweieinhalb Jahre erneuert
Wien (APA-ots) - Helmut Ettl, Vorstand der österreichischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), wurde für weitere zweieinhalb
Jahre als stellvertretender Vorsitzender der Europäischen
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) wiedergewählt. Ettl fungiert damit
weiterhin als Stellvertreter von EBA-Vorsitzenden José Manuel Campa.
Der Vorsitzende vertritt die EBA nach außen und leitet die Sitzungen
des Rates der Aufseher, des wichtigsten Entscheidungsgremiums der
Behörde. Der Rat trifft alle politischen Entscheidungen der EBA, z.B.
über die Annahme von Entwürfen technischer Standards, Leitlinien,
Stellungnahmen und Berichten. In diesem Gremium vertritt Ettl in
seiner Funktion als Vorstand der FMA Österreich seit der EBA-Gründung
im Jahr 2011 mit Sitz und Stimme.
Seit Juli 2023 fungiert Ettl auch als stellvertretender EBA-
Vorsitzender. In seiner Amtszeit hat er zuletzt eine Task Force zur
Erhöhung der Effizienz in der Bankenaufsicht geleitet, die 21
Empfehlungen veröffentlicht hat. In seiner Funktion als
stellvertretender Vorsitzender hat Ettl in den nächsten Wochen und
Monaten den reibungslosen Vorsitzwechsel sicherzustellen, da Campa
Ende Jänner 2026 von seiner Funktion zurücktritt.
Das Europäische Aufsichtssystem
Die EBA ist eine unabhängige EU-Behörde, deren Aufgabe es ist,
ein wirksames und kohärentes Maß an Regulierung und Beaufsichtigung
im europäischen Bankensektor zu gewährleisten. Ihre übergeordneten
Ziele bestehen in der Wahrung der Finanzstabilität in der EU und dem
Schutz der Integrität, der Effizienz und des ordnungsgemäßen
Funktionierens des Bankensektors. Die EBA ist unabhängig, jedoch
gegenüber dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union
und der Europäischen Kommission rechenschaftspflichtig. Sie ist
Bestandteil des Europäischen Systems der Finanzaufsicht (ESFS), dem
drei Aufsichtsbehörden angehören: die Europäische Wertpapier- und
Marktaufsichtsbehörde (ESMA), die Europäische Bankenaufsichtsbehörde
(EBA) und die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen
und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA). Außerdem zählen der
Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) sowie der Gemeinsame
Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden und die nationalen
Aufsichtsbehörden zum ESFS.
