APA ots news: Frauen investieren in ihre finanzielle Zukunft: Wiener Börse Akademie stärkt Finanzkompetenz

Aktienbarometer zeigt große Unterschiede zwischen Frauen und

Männern. Neuer Lehrgang "Personal Finance" und Sommerbonus der

Wiener Börse Akademie setzen bei Finanzwissen an.

Wien (APA-ots) - Geldanlage, Altersvorsorge und finanzielle

Selbstbestimmung sind für

Frauen besonders relevant. Frauen leben im Durchschnitt länger,

verdienen häufig weniger und erwerben durch Teilzeitjahre oder

berufliche Auszeiten oft geringere Pensionsansprüche. Vorausschauende

Finanzentscheidungen sind daher ein zentraler Hebel, um Abhängigkeit

und Altersarmut vorzubeugen.

Das aktuelle Aktienbarometer 2026 von Wiener Börse, Aktienforum

und Industriellenvereinigung zeigt: Wertpapiere sind in Österreich

weiter auf dem Vormarsch, doch zwischen Frauen und Männern bestehen

weiterhin deutliche Unterschiede.

Mehr Wertpapierbesitz, aber klare Unterschiede

Der direkte Wertpapierbesitz, also zumindest ein Investment in

Aktien, Anleihen, Fonds oder ETFs, liegt in Österreich mittlerweile

bei 31 Prozent der Wohnbevölkerung ab 16 Jahren. 2023 waren es noch

25 Prozent. Bei Männern ist Wertpapierbesitz mit 38 Prozent deutlich

stärker verbreitet als bei Frauen mit 24 Prozent. Auch bei

Finanzentscheidungen zeigt sich ein Unterschied: 55 Prozent der

Frauen treffen Entscheidungen in Sachen Geldanlage überwiegend

selbst, bei Männern sind es 65 Prozent.

Noch deutlicher ist der Abstand beim subjektiven Wissen: Nur 15

Prozent der Frauen schätzen ihr Wissen über Wertpapiere als sehr gut

oder eher gut ein. Bei Männern sind es 30 Prozent. Auch die

Risikobereitschaft ist unterschiedlich ausgeprägt: 14 Prozent der

Frauen geben eine sehr hohe oder eher hohe Risikobereitschaft bei

Geldanlagen an, bei Männern sind es 27 Prozent.

Die von Frauen am häufigsten genannten Gründe für ein Nicht-

Investment in Wertpapiere lassen sich auf fehlendes Finanzwissen

zurückführen. Genau hier setzt die Wiener Börse Akademie an.

"Finanzbildung ist heute eine zentrale Voraussetzung für

Selbstbestimmung. Gerade Frauen profitieren davon, wenn sie

Finanzentscheidungen bewusst, informiert und unabhängig treffen

können. Mit den Angeboten der Wiener Börse Akademie schaffen wir

einen praxisnahen Zugang zu Geldanlage, Vorsorge und persönlicher

Finanzkompetenz - verständlich, fundiert und unmittelbar anwendbar",

sagt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der

Wirtschaftskammer Wien.

Finanzwissen als Grundlage für Selbstbestimmung

Die Wiener Börse Akademie ist eine Kooperation zwischen dem WIFI

Management Forum und der Wiener Börse AG. Das WIFI Management Forum

der Wirtschaftskammer Wien übernimmt Organisation, Administration,

Räumlichkeiten und technische Infrastruktur. Die Wiener Börse

verantwortet Inhalte, Programm und Trainierende aus ihrem Experten-

Netzwerk.

Das Interesse an Finanzbildung ist groß: 2025 nahmen mehr als

2.600 Personen an 123 Seminarterminen der Wiener Börse Akademie teil.

Im Jubiläumsjahr der Akademie wurden damit neue Rekorde erzielt. Das

aktuelle Programm umfasst 38 Bildungsveranstaltungen, darunter 29

Seminare, 4 Lehrgänge, 1 Training und 4 Prüfungen.

Zwei Seminare speziell für Frauen

Das "Seminar für Frauen: Investieren in Wertpapiere" richtet sich

an Frauen ohne Vorkenntnisse. Es zeigt Schritt für Schritt, wie der

Einstieg in Wertpapiere gelingen kann und wie Frauen ihre

Vermögensanlage selbst in Angriff nehmen können. Für 2026 sind acht

Seminartermine geplant, sowohl in Präsenz als auch online.

Neu ist das Fortsetzungsseminar "Seminar für Frauen:

Aktienstrategien zum langfristigen Anlageerfolg". Es baut auf dem

Einsteigerseminar auf und vermittelt anhand praxisnaher Beispiele,

wie Anlegerinnen Aktienwerte analysieren und Value- sowie Growth-

Strategien einordnen können.

Neu ab September: Lehrgang "Personal Finance"

Mit dem neuen Lehrgang "Personal Finance" erweitert die Wiener

Börse Akademie ihr Angebot um ein besonders breites Format zu

privaten Finanzen. Der Lehrgang startet am 12. September 2026 und

behandelt zentrale Lebensbereiche von Wertpapieranlage und

Altersvorsorge über Kredite, Versicherungen und Immobilien bis zu

Verbraucherschutz. Der Lehrgang ist berufsbegleitend angelegt,

erfordert keine Vorkenntnisse und kann mit Prüfung und Zertifikat

abgeschlossen werden.

Sommerbonus der Wiener Börse Akademie

Von 8. bis 22. Juni 2026 bietet die Wiener Börse Akademie einen

Sommerbonus von 20 Prozent auf ausgewählte Seminare. Ausgenommen sind

Lehrgänge, Prüfungen, Paket-Kombinationen, Sommerakademie-Wochen am

Hubertussee und das XETRA-User-Training. Information und Buchung

unter www.wifiwien.at/boerse

Orientierung bei den WIFI Online Infotagen

Kostenlose Beratung zu den Angeboten der Wiener Börse Akademie

gibt es auch bei den WIFI Online Infotagen. Von 8. bis 11. Juni 2026

bietet das WIFI Wien Online-Live-Infotermine zu Aus- und

Weiterbildung, Fördermöglichkeiten und neuen beruflichen

Perspektiven. Die Teilnahme ist einfach: Interessierte wählen den

gewünschten Termin aus und melden sich online an. Rechtzeitig vor

Beginn erhalten Angemeldete persönliche Zugangsdaten per E-Mail.

Information und Anmeldung unter www.wifiwien.at/online-infotage

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

Dr. Brigitte Wimmer

T 01 514 50-1822 I E brigitte.wimmer@wkw.at I W https://wko.at/wien

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