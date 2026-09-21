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21.09.2026 11:36:38
APA ots news: Green Finance Alliance - Allianz wechselt zu neuer Form der...
APA ots news: Green Finance Alliance - Allianz wechselt zu neuer Form der Partnerschaft
Wien (APA-ots) - - Neue Form der Dialog Partnerschaft bietet
Finanzunternehmen mit
internationaler Konzernstruktur gleichermaßen Flexibilität und aktive
Einbindung in das Netzwerk der Green Finance Alliance
- Nachhaltigkeitsdaten der Allianz Österreich fließen bereits
vollständig in das gruppenweite CSRD Reporting der Allianz SE ein
- Allianz Österreich bleibt der Green Finance Alliance als Dialog
Partner eng verbunden
Die Green Finance Alliance hat mit der GFA-Dialog Partnerschaft ein
neues Format geschaffen, das international agierenden
Finanzunternehmen die notwendige Flexibilität bietet und gleichzeitig
die aktive Einbindung in das Netzwerk der GFA sicherstellt. Die
Allianz Österreich nutzt diese Möglichkeit und wechselt
einvernehmlich vom Status eines Gründungsjahrmitgliedes zur neuen GFA
-Dialog Partnerschaft.
Die Allianz bekennt sich klar zu Maßnahmen, um Netto-Null zu
erreichen, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und im
Einklang mit dem Pariser Abkommen zur Begrenzung der globalen
Erwärmung auf 1,5 °C. Die Allianz in Österreich wird sich als
Dialogpartner weiterhin am fachlichen Austausch der Green Finance
Alliance beteiligen und die Umsetzung der gruppenweiten Klimaziele
unterstützen.
"Unser gruppenweiter Net Zero Transition Plan ist ambitioniert,
und die Allianz Österreich leistet dazu einen Beitrag. Der Wechsel
zur GFA-Dialog Partnerschaft vereinfacht unsere Berichtsprozesse, und
wir bündeln unsere Kräfte dort, wo sie die größte Wirkung entfalten",
so Sabine Stöger, CFO der Allianz in Österreich.
Die Allianz in Österreich wird im Rahmen der Gruppe und als
Dialog Partner der Green Finance Alliance weiterhin einen aktiven
Beitrag zum Klimaschutz und zu den Zielen des Pariser Abkommens
leisten.
Rückfragehinweis:
Allianz Österreich
Dr. Thomas Gimesi
Telefon: +43 676 878 222 914
E-Mail: presse@allianz.at
Website: https://www.allianz.at/
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0085 2026-09-21/11:31
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