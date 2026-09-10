APA ots news: Handelsstart für BIOGENA Good Vibes an der Wiener Börse

Wien (APA-ots) - Mit der BIOGENA Good Vibes AG, der obersten

Holdinggesellschaft der

BIOGENA GROUP, startet heute ein österreichisches

Gesundheitsunternehmen mit internationalem Wachstumskurs im direct

market plus der Wiener Börse. Den Handelsstart läutete Gründer und

CEO Albert Schmidbauer traditionell mit der Börsenglocke ein. Die

Baader Bank betreut die Aktie mit der ISIN AT0000A3VAD4 im

fortlaufenden Handel als Market Maker. Das Bankhaus Martin begleitete

die Aktienemission.

Bereits seit 2020 ist mit der Biogena Group Invest AG ein Teil

der BIOGENA-Unternehmensgruppe im direct market plus der Wiener Börse

gelistet. Perspektivisch sollen die Strukturen zusammengeführt

werden; eine Verschmelzung der Biogena Group Invest AG mit der

BIOGENA Good Vibes AG wird derzeit geprüft.

Die BIOGENA GROUP mit Sitz in Salzburg entwickelt und produziert

Premium-Mikronährstoffpräparate in Österreich. Zu ihrem weiteren

Angebot zählen funktionelle Gesundheitsprodukte, personalisierte

Gesundheits- und Longevity-Konzepte sowie Beratungsangebote.

"BIOGENA ist aus der Überzeugung entstanden, Gesundheit neu und

ganzheitlich zu denken - und aus diesem Anspruch ist über die Jahre

eine Unternehmensgruppe mit internationaler Perspektive gewachsen.

Die Notierung der BIOGENA Good Vibes AG ist für mich deshalb weit

mehr als ein finanzieller Meilenstein: Sie ist der nächste

konsequente Schritt in unserer Entwicklung. Der Zugang zum

Kapitalmarkt eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Ideen schneller

in die Welt zu bringen, international weiter zu wachsen und BIOGENA

langfristig als starke österreichische Gesundheitsmarke zu

positionieren", sagt Albert Schmidbauer, Gründer und CEO der BIOGENA

GROUP.

Der direct market plus der Wiener Börse ist ein EU-registrierter

KMU-Wachstumsmarkt und richtet sich an Klein- und Mittelbetriebe

sowie Wachstumsunternehmen, die einen einfachen und kosteneffizienten

Einstieg in den Kapitalmarkt suchen. Das Marktsegment des

börsenregulierten Vienna MTF bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre

Aktien an der Wiener Börse handelbar zu machen, Kapitalmarkterfahrung

aufzubauen und die Basis für weitere Finanzierungsschritte zu legen.

Eine Vielzahl von Partnern des direct network - bestehend aus Capital

Market Coaches und Direct Funding Partners - stehen beratend zur

Seite. Aktuell sind zwölf Unternehmen im direct market plus gelistet.

Rückfragehinweis:

Wiener Börse AG

Julia Resch

Telefon: +43 (0)1 53165 186

E-Mail: julia.resch@wienerboerse.at

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