APA ots news: Heimische Konjunktur im III. Quartal 2025 weiterhin verhalten

Wien (APA-ots) - Die österreichische Wirtschaftsleistung wurde laut

aktueller

Schnellschätzung des WIFO im III. Quartal 2025 gegenüber dem

Vorquartal real um 0,1% ausgeweitet. Es zeigte sich eine träge

Dynamik auf breiter Basis. Sowohl die Industrie als auch

Dienstleistungen entwickelten sich verhalten. Während sich die

Konsumnachfrage leicht stabilisierte, wirkten die Investitionen und

der Außenhandel dämpfend.

Die wirtschaftliche Dynamik blieb im III. Quartal 2025 schwach.

Gemäß ersten Berechnungen stieg das BIP real um 0,1% gegenüber dem

Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe). Im Vorjahresvergleich

bedeutet dies einen Zuwachs von +0,6% gegenüber dem III. Quartal

2024.

Damit setzte sich die träge konjunkturelle Dynamik aus dem 1.

Halbjahr 2025 fort: I. Quartal +0,2%, II. Quartal -0,1% gemäß

Statistik Austria (Veröffentlichung vom 30. 9. 2025).

Die Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E) lieferte zuletzt

wenig Impulse, somit stagnierte die Wertschöpfung im III. Quartal im

Vergleich zum Vorquartal. In der Bauwirtschaft setzte sich die

negative Entwicklung fort, die Wertschöpfung ging abermals zurück (-

0,5%).

Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf

der WIFO-Website

Auch die Dienstleistungen blieben zum Teil schwach. Im Bereich

Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie (ÖNACE 2008, Abschnitte

G bis I) stagnierte die Wertschöpfung nahezu (-0,2%).

Etwas besser entwickelten sich die sonstigen wirtschaftlichen

Dienstleistungen (ÖNACE 2008, Abschnitte M und N; +0,2%) sowie die

öffentliche Verwaltung (ÖNACE 2008, Abschnitte O bis Q; +0,2%).

Positiv wirkten auch die Bereiche Information und Kommunikation,

Finanz- und Versicherungsleistungen sowie Grundstücks- und

Wohnungswesen (ÖNACE 2008, Abschnitte J bis L; +0,3%).

Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der

vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO

-Website

Spiegelbildlich zu den konsumnahen Dienstleistungen verlief auch

die private Konsumnachfrage zögerlich (+0,1%). Die öffentlichen

Konsumausgaben wurden leicht ausgeweitet (+0,2%).

Die Bruttoanlageinvestitionen wurden jedoch gegenüber dem

Vorquartal um 0,3% eingeschränkt. Auch der Außenhandel dämpfte

aktuell die Entwicklung. Im Vorquartalsvergleich wurden die Exporte

um 0,4% eingeschränkt, die Importe stagnierten.

Wichtige Information

Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das

vergangene Quartal und setzt auf der Quartalsrechnung von Statistik

Austria auf, welche am 30. 9. 2025 bis einschließlich dem II. Quartal

2025 veröffentlicht wurde.

Die WIFO-Schnellschätzung für das III. Quartal 2025 umfasst das

BIP sowie die Hauptkomponenten. Diese werden in der Form von saison-

und arbeitstagsbereinigten Veränderungsraten gegenüber dem Vorquartal

(Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe) berechnet. Die bereinigten Werte der

Vorquartale werden mit dieser Rechnung nicht revidiert, sondern

entsprechen weiterhin jenen der Letztveröffentlichung durch Statistik

Austria.

Am 4. Dezember 2025 werden von Statistik Austria die

Quartalsdaten für das BIP und Hauptaggregate für das III. Quartal

2025 auf Basis rezenterer Daten veröffentlicht.

Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen

Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website

