APA ots news: Heimische Wirtschaft stagnierte im II. Quartal 2026

Wien (APA-ots) - Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO stagnierte

die

österreichische Wirtschaftsleistung im II. Quartal 2026. Nachdem das

BIP in den beiden Vorquartalen um jeweils real 0,2% gegenüber der

Vorperiode zulegen konnte, belastete der durch den Iran-Krieg

deutlich angestiegene Erdölpreis die heimische Wirtschaft im II.

Quartal und unterbrach die konjunkturelle Erholung.

Ersten Berechnungen zufolge lag das BIP real im II. Quartal 2026

in etwa auf dem Niveau des Vorquartals (+0,0%, I. Quartal +0,2%,

saison- und kalenderbereinigt). Im Vorjahresvergleich bedeutet dies

einen Zuwachs von +0,8% gegenüber dem II. Quartal 2025.

Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges verlief die

Industriekonjunktur im II. Quartal schwach. Die Wertschöpfung der

Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E) stagnierte (-0,1%, nach +

1,3% im I. Quartal 2026). In der Bauwirtschaft setze sich die

rückläufige Entwicklung der Wertschöpfung weiter fort (-0,4% nach -

0,6% im I. Quartal).

Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf

der WIFO-Website

In den Dienstleistungsbereichen zeigte sich ein gemischtes Bild.

Während in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ÖNACE

2008, Abschnitte M und N) die Wertschöpfung zurück ging (-0,4%),

wurde im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie (ÖNACE

2008, Abschnitte G bis I) ein leichter Zuwachs verzeichnet (+0,3%).

In den Bereichen Information und Kommunikation, Finanz- und

Versicherungsleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (ÖNACE 2008,

Abschnitte J bis L) verlief die Dynamik besser (+0,8%).

Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte (einschließlich

privater Organisationen ohne Erwerbszweck) verlief schwach (-0,1%

gegenüber dem Vorquartal), der öffentliche Konsum stagnierte ebenso

nahezu (-0,1%).

Die Bruttoanlageinvestitionen verzeichneten hingegen im II.

Quartal im Vorquartalsvergleich ein leichtes Wachstum von 0,4% (I.

Quartal -0,0%). Vom Außenhandel kamen kaum Impulse (Exporte +0,5%,

Importe +0,6%).

Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der

vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO

-Website

Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen

Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website

Zwtl.: Wichtige Information

Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das

vergangene Quartal. Sie baut auf die Quartalsrechnung von Statistik

Austria auf und umfasst das BIP sowie Komponenten in der Form von

saison- und kalenderbereinigten Veränderungsraten gegenüber dem

Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe).

Am 1. September 2026 werden von Statistik Austria die

Quartalsdaten für das BIP und die Hauptaggregate für das II. Quartal

2026 auf Basis vollständigerer Daten veröffentlicht.

Rückfragehinweis:

Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, zwischen 10 und 12

Uhr, an Mag. Sandra Bilek-Steindl, Tel. (1) 798 26 01 - 244,

sandra.bilek-steindl@wifo.ac.at und

Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Tel. (1) 798 26 01 - 245,

marcus.scheiblecker@wifo.ac.at

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