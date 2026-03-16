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16.03.2026 16:57:38
APA ots news: Helmut Ettl wird als IWF-Exekutivdirektor nominiert
Gemeinsame Entscheidung von OeNB und BMF
Wien (APA-ots) - Österreich wird Helmut Ettl, derzeit Vorstand der
Finanzmarktaufsicht
(FMA), für die Funktionsperiode vom 1. November 2026 bis 31. Oktober
2028 als Exekutivdirektor im Internationalen Währungsfonds (IWF)
nominieren. Diese Entscheidung wurde - nach Abschluss eines gemeinsam
durchgeführten Auswahlverfahrens - von der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) und dem Bundesministerium für Finanzen (BMF)
getroffen.
Helmut Ettl gehört dem Vorstand der FMA seit 2008 an und verfügt
damit über langjährige und umfassende Erfahrung in der
Finanzmarktaufsicht. Zudem ist er seit Beginn der europäischen
Bankenunion im Jahr 2014 Mitglied des Aufsichtsgremiums in der
Europäischen Zentralbank. Seit 2011 ist er Mitglied im Rat der
Aufseher der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), seit 2023
deren stellvertretender Vorsitzender. Vor seiner Bestellung zum
Vorstand der FMA war Ettl Leiter der Hauptabteilung Bankenaufsicht
sowie der Abteilung für Bankenanalyse und -revision der OeNB.
Österreich bildet im IWF gemeinsam mit der Türkei, Ungarn,
Tschechien, der Slowakei, Slowenien sowie dem Kosovo eine
Stimmrechtsgruppe. Diese Ländergruppe wird im 25-köpfigen
Exekutivdirektorium des IWF durch einen Exekutivdirektor vertreten.
Das Gremium führt die laufenden Geschäfte und fällt zentrale
operative Entscheidungen des Fonds.
Die offizielle Wahl des Exekutivdirektoriums erfolgt im Herbst
dieses Jahres. Helmut Ettl wäre nach Hans Prader (2012-2014) erst der
zweite österreichische Vertreter in der Funktion eines
Exekutivdirektors im IWF.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag. Marlies Schroeder, MiM
Telefon: +43-1-404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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OTS0123 2026-03-16/16:53
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