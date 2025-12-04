APA ots news: HYPO NOE Landesbank verlängert Vorstände für dritte Periode

Wolfgang Viehauser als Marktvorstand und Sprecher des

Vorstandes sowie Udo Birkner als Marktfolgevorstand für eine

neue Fünf-Jahres-Periode wiederbestellt

St. Pölten (APA-ots) - "Die vergangenen Jahre waren für die

Geschäftsentwicklung der HYPO

NOE Landesbank sehr erfolgreich, was die hervorragende Arbeit der

beiden Vorstände, Wolfgang Viehauser und Udo Birkner, und des

gesamten HYPO-NOE-TEAMS unterstreicht, wichtige Meilensteine dafür

sind nicht nur die guten Geschäftsergebnisse, sondern auch die

Steigerung des Eigenkapitals auf einen neuen Rekordwert von über 900

Millionen Euro. Darüber hinaus wurden auch wichtige Themen wie die

Digitalisierung als Chance aufgegriffen und wesentliche

Weichenstellungen für die Zukunft und eine weitere positive

Entwicklung getroffen. Ich freue mich daher, dass der Aufsichtsrat

beiden einstimmig das Vertrauen ausgesprochen und die

Funktionsperiode um weitere fünf Jahre verlängert hat. Ich bin davon

überzeugt, dass sie die HYPO NOE auch in den kommenden Jahren sicher

und vor allem erfolgreich steuern werden", erklärt

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Günter Ofner zur heutigen

Wiederbestellung.

Auch Eigentümervertreter Finanzlandesrat Anton Kasser begrüßt die

erneute Bestellung der beiden Vorstände: "Wolfgang Viehauser und Udo

Birkner haben die HYPO NOE Landesbank in den vergangenen Jahren

strategisch weiterentwickelt und ihre Führungsqualitäten auch unter

herausfordernden wirtschaftlichen Bedingungen unter Beweis gestellt.

Die heutige Wiederbestellung bestätigt das Vertrauen des

Aufsichtsrates in ihre Arbeit. Mein Dank gilt allen Mitgliedern des

Aufsichtsrates unter der Leitung von Vorsitzendem Günther Ofner für

ihr Engagement. Den wiederbestellten Vorständen sowie den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HYPO NOE spreche ich meinen

Dank für die geleistete Arbeit aus und wünsche weiterhin viel

Erfolg."

Der Aufsichtsrat der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und

Wien AG hat in seiner Sitzung vom 4. Dezember 2025 folgende

Vorstandsbestellungen beschlossen:

DI Wolfgang Viehauser, MSc, Marktvorstand und Sprecher des

Vorstandes der HYPO NOE Landesbank wurde für eine neue Fünf-Jahres-

Periode wiederbestellt. Viehauser, 1966 in Amstetten geboren,

absolvierte seine Ausbildung an der Harvard Business School in

Boston, an der Virginia Tech in Blacksburg sowie der

Montanuniversität Leoben. 1992 begann er seine Laufbahn im

Bankenwesen, trat 2008 in die HYPO NOE ein und stieg 2016 in den

Vorstand auf. Seine zweite Periode im Vorstand endet im Juli 2026 -

die vorzeitige Wiederbestellung erfolgt nun bis Juli 2031.

Zugleich wurde auch der bisherige Marktfolgevorstand, MMag. Dr.

Udo Birkner, MBA, in seiner Funktion für fünf Jahre verlängert.

Birkner, 1964 in Wien geboren, absolvierte ein Studium der

Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der

Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine

Karriere im Bankensektor startete er 1991 in der damaligen

Creditanstalt. Seit 1. Jänner 2017 ist Udo Birkner Mitglied des

Vorstandes der HYPO NOE Landesbank. Birkners zweite Vorstandsperiode

endet mit Ende 2026, seine nunmehr dritte Periode läuft Ende 2031

aus.

Zwtl.: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die

größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist

sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und

spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%

-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die

HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit .

Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner

digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz

und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick

durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und

somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit

unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE

Landesbank zu den Besten der Branche gehört.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Florian Liehr

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

Telefon: +43(0)5 90 910-1235

E-Mail: florian.liehr@hyponoe.at

Website: https://www.hyponoe.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0221 2025-12-04/16:38