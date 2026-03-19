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19.03.2026 10:42:38
APA ots news: HYPO NOE revolutioniert Online-Festgelderöffnung mit ID Austria
Die nahtlose Integration der ID Austria macht den Online
Eröffnungsprozess des HYPO NOE Online Festgelds besonders
schnell, sicher und nutzungsfreundlich.
St. Pölten (APA-ots) - "Moderne, digitale Services sind entscheidend, um
unseren
Wirtschaftsstandort zukunftsfit zu halten. Die HYPO NOE zeigt mit dem
neuen Online Festgeldabschluss eindrucksvoll, wie digitale Lösungen
wie die ID Austria sinnvoll genutzt werden können, um
Unternehmensservices einfacher, sicherer und zugänglicher zu machen.
Es freut mich sehr, dass die Landesbank hier einmal mehr mit gutem
Beispiel vorangeht und Niederösterreichs Rolle als Innovationsmeister
stärkt", erklärt Finanzlandesrat Anton Kasser.
"Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden Lösungen an, die den
Alltag erleichtern und sicher, verlässlich und unkompliziert sind.
Mit dem neuen Online Festgeldabschluss gehen wir dank ID Austria
einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Die relevanten Daten zur
Festgeld-Eröffnung werden von der ID Austria übernommen. Eine klare
Identifizierung ist ebenfalls gegeben und unsere Kundinnen und Kunden
ersparen sich mühsame Anmeldeprozesse, streicht HYPO NOE Vorstand
Wolfgang Viehauser die Vorteile hervor.
Die HYPO NOE setzt einen weiteren Meilenstein in ihrer digitalen
Serviceoffensive: Ab sofort können Neukundinnen und Neukunden ihr
Online Festgeldkonto besonders schnell und einfach sowie rund um die
Uhr online eröffnen. Die nahtlose Integration der ID Austria macht
den Prozess besonders schnell, sicher und nutzungsfreundlich. Darüber
hinaus wird mit dem neuen digitalen Abschlussprozess der Aufwand für
Kundinnen und Kunden deutlich reduziert: Die Identifikation erfolgt
dank ID Austria in wenigen Schritten, die Dateneingabe wird auf ein
Minimum beschränkt, und der gesamte Abschluss lässt sich bequem
innerhalb weniger Minuten durchführen.
Auch Matthias Förster, Bereichsleiter Vertriebsstrategie,
Digitalisierung & Retail Banking, unterstreicht die Bedeutung des
neuen Angebots: "Der innovative Online-Prozess ist ein weiterer
Schritt, um Finanzprodukte einfach, digital und jederzeit verfügbar
zu machen. Dank der Integration der ID Austria ist der Abschluss
unseres Online Festgelds für Neukundinnen und Neukunden so einfach
wie noch nie."
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die
größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist
sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und
spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%
-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die
HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit.
Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner
digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz
und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.
Mit dem soliden Emittentenrating 'A' durch Standard & Poors
zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken
Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-
Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der
Branche gehört.
Rückfragehinweis:
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
Florian Liehr
Pressesprecher & Leitung Kommunikation
Telefon: +43(0)5 90 910-1235
E-Mail: florian.liehr@hyponoe.at
Website: https://www.hyponoe.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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